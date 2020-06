Что такое «коррекционное изнасилование»

Как правило, таким термином называют процесс сексуального насилия над ЛГБТ-персоной, цель которого — «исправить» ориентацию пострадавшего или заставить ее соответствовать устоявшимся гендерным ролям. Согласно исследовательнице Мишель Дентон, написавшей книгу «Rape Culture: How Can We End It?» («Культура насилия: Как мы можем положить ей конец?»), «родиной» коррекционного изнасилования как термина называют Южную Африку. Именно там были зафиксированы его первые случаи в отношении лесбиянок, а позднее стало известно, что подобная практика применяется и в других странах мира, среди которых Россия — не исключение. Причем «авторами» этого насилия могут выступать совершенно разные люди — от незнакомца и друга до партнера или родственника.

Зачастую повод — нетерпимость к представителям ЛГБТ-сообщества. Так, согласно недавнему отчету Российской ЛГБТ-сети, как минимум 4% ЛГБТ-персон сталкивались с сексуальным насилием (в которое также входит и коррекционное изнасилование) на почве их гендерной идентичности. Впрочем, эта цифра может быть гораздо большей: как указывают авторы проекта «Квир-женщины Северного Кавказа», обозначить точное число зафиксированных преступлений в отношении ЛГБТ-персон крайне сложно, так как официальная статистика заметно отличается от той, что представлена в альтернативных докладах известных ЛГБТ-организаций.

Об этой проблеме говорит и ЛГБТ-активистка, основательница телеграм-канала «Лесбийское лобби» Мария Лацинская: «В России не ведется статистика по коррекционным изнасилованиям. Мы не знаем число их жертв, как и не знаем, например, точного числа пострадавших от домашнего насилия». Из‑за отсутствия достаточной информации сложно и обозначить наиболее проблемные регионы в России, где подобная практика применяется чаще всего. «Мне не кажется, что распространенность коррекционных изнасилований в России зависит от региона. Гомофобия и патриархальное сознание — проблема всей страны. Гомофобные мужчины в России нередко прибегают к угрозам и попыткам изнасиловать, называя это «лечением» или «исправлением». Негетеросексуальные девушки, а также трансперсоны могут столкнуться с этим в любом городе нашей страны», — отмечает Лацинская.

По мнению руководительницы психологической службы помощи Российской ЛГБТ-сети Марии Санубаевой, коррекционное изнасилование может иметь двойную разрушительную силу, потому что добавляется компонент насилия над значимой частью личности — сексуальной идентичностью. Это переживается как интенсивная психологическая травма, которая может также повлечь за собой развитие посттравматического стрессового расстройства.