Весенняя аллергия: как не дать ей испортить лучшее время года

Число людей, сталкивающихся с аллергическими реакциями, постоянно растет. Точных причин, почему это происходит, нет. Ученые связывают распространенность аллергии с плохой экологией, загрязнением атмосферного воздуха, а также с тем, что люди постоянно используют бытовую химию и антибиотикиСуществует «гигиеническая гипотеза», согласно которой рост числа аллергических реакций возник из‑за того, что люди получили возможность добиваться максимальной чистоты и стерильности с помощью бытовых средств, а также из‑за широкого применения антибиотиков. В результате иммунная система детей не учится видеть разницу между опасными и неопасными раздражителями. Из‑за этого возникает аллергия. При этом полностью отказываться от бытовой химии и антибиотиков в частном порядке бессмысленно, так как это не окажет влияния на развитие аллергических реакций.. Жители городов подвержены аллергии в три раза чаще, чем те, кто живет в сельской местности, рассказывает член Российского и Европейского респираторных обществ, профессор кафедры факультетской терапии № 1 Сеченовского университета Наталья Чичкова.