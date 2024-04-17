Весенняя аллергия: как не дать ей испортить лучшее время года

Аллергиков становится все больше
Поллиноз (пыльцевая аллергия, сенная лихорадка) — это сезонное хроническое заболевание, аллергическая реакция на пыльцу цветущих растений. Приводит к острому воспалению слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кожи.
По данным Всемирной аллергологической организации, аллергия — одно из самых распространенных заболеваний в мире: до 250 миллионов человек сталкиваются с пищевой аллергией, 300 миллионов — с астмой, 400 миллионов— с аллергическим ринитом. На поллиноз приходится примерно 17% случаев. Его распространенность зависит от региона и того, какие там есть растения. Например, в России аллергия на березовую пыльцу есть примерно у восьми миллионов человек.
Число людей, сталкивающихся с аллергическими реакциями, постоянно растет. Точных причин, почему это происходит, нет. Ученые связывают распространенность аллергии с плохой экологией, загрязнением атмосферного воздуха, а также с тем, что люди постоянно используют бытовую химию и антибиотикиСуществует «гигиеническая гипотеза», согласно которой рост числа аллергических реакций возник из‑за того, что люди получили возможность добиваться максимальной чистоты и стерильности с помощью бытовых средств, а также из‑за широкого применения антибиотиков. В результате иммунная система детей не учится видеть разницу между опасными и неопасными раздражителями. Из‑за этого возникает аллергия. При этом полностью отказываться от бытовой химии и антибиотиков в частном порядке бессмысленно, так как это не окажет влияния на развитие аллергических реакций.. Жители городов подвержены аллергии в три раза чаще, чем те, кто живет в сельской местности, рассказывает член Российского и Европейского респираторных обществ, профессор кафедры факультетской терапии № 1 Сеченовского университета Наталья Чичкова.
Проблему усилила пандемия коронавируса — заболевания, которое ослабляет иммунную систему. Согласно результатам исследования, у людей, перенесших COVID-19, вероятность развития долгосрочной аллергии возрастала на 20%.
Вы можете не знать, что у вас аллергия
Сегодня существует большой разрыв между реальной и зарегистрированной заболеваемостью аллергией — многие люди просто не обращаются за помощью, занимаясь самолечением. Сказываются и трудности диагностики: лишь 12% пациентов с аллергическим ринитом получают точный диагноз в первый год заболевания, еще 50% — в последующие пять лет, отмечает врач клинической лабораторной диагностики, руководительница медицинского департамента клинико-диагностических лабораторий KDL Ольга Малиновская.
Поллиноз, как и другие виды аллергии, — опасное заболевание, лечением которого должен заниматься специалист, подчеркивает она. Одно из самых тяжелых осложнений — анафилактический шок, он может привести к летальному исходу.
Без лечения поллиноз может стать причиной развития бронхиальной астмы. По данным ВОЗ, это заболевание чаще всего появляется у людей, которые сталкиваются с аллергическими реакциями, в том числе с пыльцевой. Поллиноз может стать причиной аллергического воспаления, отека слизистых оболочек носа, образования в них полипов, вызвать отит — это осложнение приводит к ухудшению слуха. Кроме того, с течением времени приступы могут возникать не только после контакта с аллергеном, но и спонтанно: после физической нагрузки, эмоционального перенапряжения или из‑за резких запахов.
Как понять, что у вас аллергия
Симптомы поллиноза схожи с признаками ОРВИ. Наиболее распространенные из них:
заложенность носа;
затруднение дыхания;
отечность и зуд век, слезотечение;
светобоязнь;
головная боль;
снижение общей активности и работоспособности.
Если эти симптомы проявляются ежегодно в одно и тот же период, то, скорее всего, человек сталкивается с поллинозом, объясняет Ольга Малиновская. Врач подтверждает диагноз на основе лабораторных исследований. Во время обострения в крови повышается количество эозинофиловРазновидность лейкоцитов (белых кровяных телец), которые уничтожают многоклеточных паразитов и очищают организм от токсинов и аллергенов., общего иммуноглобулина и антител к конкретному аллергену, рассказывает эксперт. В наиболее сложных для диагностики случаях требуется исследование мазка со слизистой оболочки носа.
Кроме того, для определения чувствительности к различным аллергенам проводят кожные пробы, при которых пациенту вводят небольшое количество аллергена. Вывод врач делает исходя из выраженности местной реакции — покраснения и отечности. Но такое исследование лучше не проводить во время весеннего цветения, особенно на фоне симптомов поллиноза, отмечает Ольга Малиновская. Введение аллергена может ухудшить состояние человека и привести к приступу.
Сезон пыления может начаться в феврале и закончиться осенью
Проект «Пыльца Club» оценивает самочувствие аллергиков по 10-балльной шкале. В этом сезоне показатель уже достиг максимальной отметки, а пик пыления еще впереди.
С середины апреля до конца мая в воздухе средней полосы европейской части России преобладает пыльца березы и ольхи — они считаются наиболее агрессивными аллергенами. Цветут также орешник, дуб, ива и клен. Это весенняя волна.
В июне — июле начинают цвести луговые злаковые травы и культивируемые злаки, а также липа. Последний этап цветения приходится на август — сентябрь, когда созревают сорные травы и подсолнечник.
Эти сроки могут смещаться на одну-две недели в зависимости от погоды. Но в теплых регионах страны, например, на черноморском побережье, пыление может начаться уже в феврале.
Как помочь себе в сезон весенней аллергии
Существует несколько групп лекарств для лечения поллиноза: антигистаминные препараты, средства для медикаментозной профилактики аллергии, глюкокортикостероиды для местного и системного применения при при состояниях, угрожающих жизни.
Некоторым пациентам врачи рекомендуют заранее начать прием антигистаминных, чтобы к моменту цветения купировать симптомы. Эти лекарства бывают разными, их делят на препараты первого и второго поколения. Первые — более старые, действуют быстро, но эффект от приема недолговременный, поэтому их нужно принимать часто. У них есть побочные эффектыСонливость, головокружение, боль в животе, тошнота, учащение сердцебиения и снижение артериального давления. Препараты вызывают привыкание.. Препараты второго поколения работают дольше, у них меньше побочных эффектов. Сейчас в разработке находятся антигистаминные третьего поколения — ученые стремятся создать препараты, оказывающие мгновенное действие и помогающие при разных видах аллергии.
Лучшая профилактика поллиноза — минимизировать контакт с аллергеном, говорит специалист. Есть простые меры, которые не защищают от аллергии полностью, но позволяют существенно снизить ее проявления.
Не проветривать квартиру и не выходить на улицу с 6 до 10 и с 18 до 20 часов, когда в воздухе накапливается максимальное количество пыльцы. Следить за концентрацией аллергена в воздухе через сайты Allergotop и «Пыльца Club».
Использовать медицинскую маску и очки для защиты глаз и носа от пыльцы.
Приходя домой, менять одежду и умываться.
Поддерживать в квартире оптимальную влажность воздуха, регулярно проводить уборку (не допуская того, чтобы пыль поднималась наверх). Помогают также мокрая ткань на окнах, кондиционеры с функцией очистки воздуха.
Отказаться от продуктов, вызывающих перекрестную аллергию. Это состояние, при котором у человека возникает аллергическая реакция не только на определенный аллерген, но и на продукт, похожий на него. Например: злаковые травы — крупы (овес, пшеница, ячмень); полынь — цитрусовые фрукты, цикорий, мед; амброзия — подсолнечное масло, дыня, бананы. Так происходит, потому что аллерген есть не только в пыльцевых зернах, но и в других частях растений (семенах, листьях, стеблях, плодах).
Стоит внимательно изучать составы духов, средств бытовой химии и косметики, в основе которых есть травы.
Если аллергический приступ все же начался, надо быстро изолироваться от его источника, тщательно вымыть руки, лицо, прополоскать рот и нос, принять антигистаминный препарат. Важно, чтобы такие лекарства всегда были у вас под рукой.
Сильный приступ может вызвать жизнеугрожающее осложнение — отек Квинке. Начинается сдавливание гортани, и человек не может дышать. В таком случае необходимо принять те же меры, немедленно вызвать скорую помощь и ничего не пить и не есть до приезда врачей.
«Прививка» от аллергии
Наиболее эффективным методом, который приводит к длительной ремиссии, признана аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). С ее помощью у человека формируется невосприимчивость к веществам, вызывающим аллергию. Для этого после окончания периода цветения, поздней осенью и зимой, пациенту вводят растворы аллергенов в постепенно возрастающих концентрациях. Это могут быть как инъекции, так и таблетки или капли, что облегчает проведение АСИТ.
АСИТ, которую иногда называют «прививкой» от аллергии, — длительный процесс, занимающий не менее года. Как правило, он делится на два этапа. При пыльцевой аллергии проводится предсезонная АСИТ, оптимальное время для ее начала — ноябрь–декабрь. Во время цветения растений лечение приостанавливают и возобновляют на следующий год. Круглогодичная терапия проводится при бытовой и грибковой аллергии.
По системе ОМС лечение можно пройти бесплатно, если есть направление специалиста. Так как у АСИТ целый ряд противопоказаний (возраст до пяти лет, период беременности и грудного вскармливания, сердечно-сосудистые заболевания), назначить и проводить ее может только опытный врач-аллерголог. В Москве курс АСИТ по ОМС можно пройти минимум в 15 клиниках, платную услугу оказывают более 70. Цены сильно варьируются. В среднем стоимость первого этапа — от 15 до 20 тысяч рублей, второго — от 26 до 50 тысяч рублей. В некоторых клиниках услуга может стоить больше 100 тысяч рублей.