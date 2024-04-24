«Го вирт»: можно ли считать киберсекс настоящим и как им заниматься

Кто вообще занимается виртуальным сексом
Виртуальный секс (киберсекс, интернет-секс) — любые виды сексуальной активности, которые проходят в виртуальном пространстве и исключают прямой физический контакт. Психолог и сексолог Евгений Сапрыкин рассказал «Афише Daily», что к киберсексу относится как взаимодействие двух и более людей, так и соло-практики — например, мастурбация при просмотре порно.
Американский сексолог Джессика Клейн отмечает, что виртуальным сексом занимается большинство людей. Но многие не отдают себе в этом отчет, так как считают, например, что киберсекс — это только мастурбация партнеров по видеосвязи. Но он включает в себя даже обмен эротическими сообщениями. Согласно исследованию 2024 года, почти 90% взрослых американцев хотя бы раз в жизни занимались секстингомОбмен эротическими сообщениями .
Клейн обращает внимание и на то, что вирт — не новинка. Одна из его разновидностей — секс по телефону. Он появился еще в середине прошлого века, а в 80-х стал большой частью индустрии секс-услуг.
Как заниматься виртуальным сексом
Сейчас существует множество практик, при которых люди, не имея реального физического контакта, могут испытывать возбуждение и достигать сексуального удовлетворения от онлайн-взаимодействия. Нет какой‑то четко прописанной классификации, определенного сценария. Виртуальный секс может включать в себя только сообщения, фото, звонки или видео. А может — все сразу.
Секстинг — обмен сообщениями откровенного содержания. Может восприниматься кем‑то как флирт, а кем‑то — как полноценное сексуальное взаимодействие. Например, во время такой переписки один партнер или оба могут мастурбировать. Сюда же можно отнести обмен интимными фотографиями.
Секс по телефону — откровенные разговоры, которые также могут сопровождаться мастурбацией.
Просмотр порно. В практике могут принимать участие один или несколько человек, которые смотрят видео одновременно, но не находятся рядом. Просмотр может сопровождаться звонком или видеозвонком, чтобы партнеры слышали или видели друг друга.
Секс по видео. Два и более человек созваниваются по видео и, например, раздеваются, мастурбируют или даже занимаются сексом на камеру с другими людьми.
Дистанционное использование секс-игрушек. Один человек (или несколько) управляет устройством другого, тем самым создавая ощущение прикосновений партнера и его влияния на сексуальные ощущения.
Секс в дополненной и виртуальной реальности — использование VR- гарнитуры при просмотре порно или для того, чтобы получить удовольствие от взаимодействия с вымышленными персонажами.
Можно ли считать вирт настоящим сексом
Докторантка и младшая научная сотрудница факультета гуманитарных наук Университета Тарту, популяризаторка философии Анастасия Бабаш с 2016 года исследует виртуальный секс.
«Сейчас я пишу докторскую диссертацию как раз для того, чтобы доказать, что виртуальный секс — такой же настоящий секс, как и тот, которым мы занимаемся офлайн, — рассказывает она. — Но, безусловно, тут возможны разные ответы на эти вопросы. Они частный случай более общего вопроса: виртуальная реальность — настоящая? Все, что происходит в интернете, реально или нет? В зависимости от того, какие у вас взгляды на это, так вы и будете относиться к виртуальному сексу».
Так возникает парадокс: убийство в онлайн-игре не считается преступлением, а за преследование в соцсетях уже предусмотрено уголовное наказание. Например, по статьям 282Возбуждение ненависти либо вражды. и 110Доведение до самоубийства. УК РФ ответственность может наступить в том числе за действия, совершенные в интернете.
Для большинства людей секс связан с телесным опытом, поэтому многим кажется, что им нельзя заниматься онлайн, объясняет Бабаш. Но с каждым годом технологии активнее проникают в разные сферы человеческой жизни — особенно это усилилось в период пандемии. Эта тенденция влияет и на отношение людей к виртуальной реальности.
«Я все чаще встречаю людей, для которых виртуальный секс реален, — отмечает Бабаш. — Вполне возможно, лет через сто будущие поколения сочтут этот вопрос странным и даже не вопросом вообще. Так же как и мы сейчас не ставим под сомнение значимость дружбы онлайн, в то время как еще в начале 2000-х годов философы (да и мои родственники) пытались доказать, что дружить онлайн невозможно».
Плюсы виртуального секса
Вирт позволяет избежать рисков, с которыми люди сталкиваются во время секса в реальности, — нежелательной беременности, ЗППП, физического насилия.
Еще такой секс становится дополнением или альтернативой для партнеров, которые строят отношения на расстоянии. Сексолог Евгений Сапрыкин добавляет, что онлайн-практики дают доступ к широкому спектру сексуальных сценариев для всех.
Психолог, сексолог, врач клиники Mental Health Center
«В уже сложившихся парах виртуальный секс может добавить разнообразие и помочь выйти из сужающейся колеи супружеского секса. Например, секс-чат с партнером здорово помогает преодолеть блок на разговор о своих желаниях и привносит дух игры».
Виртуальные практики помогают реализовывать свою сексуальность, если есть сложности в интимной жизни офлайн. Согласно некоторым исследованиям, есть взаимосвязь между сексуальной онлайн-активностью и самоуверенностью человека. Для людей с социальной тревожностью и низкой самооценкой цифровые инструменты становятся альтернативной для поиска партнера и сексуального удовлетворения.
Еще технологии делают интимную близость более доступной для людей с особыми потребностями. Распространен стереотип о том, что люди с некоторыми формами инвалидности не могут и не хотят заниматься сексом. Но это не так. Цифровые инструменты помогают людям, мобильность которых ограничена, искать партнеров и получать удовольствие от сексуального взаимодействия. Исследователи считают, что метавселенные в будущем могут стать популярным коммуникативным пространством, которое люди с физическими особенностями будут использовать для удовлетворения сексуальных потребностей и секспросвета.
Докторантка и младшая научная сотрудница факультета гуманитарных наук Университета Тарту, популяризаторка философии
«Использование новых технологий расширяет наши представления о сексе: вместо одного единственно верного определения секса как нечто такого, что происходит только между мужчиной и женщиной и с обязательной пенисно-вагинальной пенетрацией, мы чаще говорим о различных практиках и свободе самим определять, а что же такое секс для нас и наших партнеров».
Может ли киберсекс навредить
В начале XXI века, когда технологии были куда проще, а интернет — менее доступным, психологи писали об опасности виртуального секса и возможного развития зависимости от него. Американские эксперты в 2000 году в статье The New York Times приравнивали секс в сети к наркотикам и назвали его «скрытой угрозой обществу».
Психолог, сексолог, врач клиники Mental Health Center
«Существует риск развития компульсивного расстройства сексуального поведения. Часто это называют „сексуальной аддикцией“. Но это некорректный термин, его нет в Международной классификации болезней (МКБ). Определение может вводить в заблуждение, будто бы сексуальное поведение — это наркотик.
Компульсивное расстройство сексуального поведения проявляется в виде чрезмерной траты времени на сексуальные активности онлайн, откладывании других дел, нарушении профессиональных или личных обязательств. Это приводит к нарастанию тревоги, подавленности, что в свою очередь может побуждить человека еще больше искать утешения в виртуальном сексе».
Но такое состояние встречается относительно редко, и, как правило, это следствие других расстройств психики. Евгений Сапрыкин добавляет, что 75% людей пользуются виртуальными средствами для занятий сексом в широком его понимании (это и соло-практики, и взаимодействие с партнерами). И только 5% из них сообщают о проблемах. Как правило, жалобы касаются чрезмерного просмотра порно или долгого поиска партнера.
При этом нельзя установить точную взаимосвязь и доказать, что именно вирт стал причиной проблем. Так, есть исследование, которое показывает, что чрезмерное потребление виртуальных средств для занятий сексом — это не причина, а следствие депрессивных состояний и травматичного опыта.
«Например, показано, что депрессивные симптомы от просмотра порно увеличиваются лишь у тех пользователей, которые считают эти действия аморальными», — рассказывает Сапрыкин.
Согласно другим исследованиям, человек может чрезмерно заниматься виртом даже при наличии удовлетворительного партнера для секса в классическом его представлении. Есть также научные работы, которые обнаруживают связь между качеством интимной близости и просмотром порно. Согласно их данным, в паре портится секс, если один из партнеров регулярно смотрит такие фильмы. Однако, отмечает Сапрыкин, все эти данные сложно интерпретировать однозначно.
«Например, в парах, где за просмотр порно партнеры друг друга не обвиняют, такая негативная связь исчезает», — поясняет он.
Чем может быть опасен вирт
Киберсекс считается более безопасным с точки зрения физиологии. Но люди, практикующие вирт, тоже уязвимы.
Виртуальное сексуальное взаимодействие не может быть полностью защищенным и конфиденциальным. Всегда есть риск кражи личных данных и интимного контента людьми со стороны или даже намеренного распространения их партнером. По информации Американского национального центра по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей (NCMEC), в 2023 году поступило более 80 тысяч сообщений об онлайн-соблазнении несовершеннолетних. Среди них — 20 тысяч попыток шантажировать детей и подростков интимными снимками с целью получения прибыли.
Есть также риск быть насильно вовлеченным в одну из практик виртуального секса — например, получить интимное фото или видео в соцсетях. Согласно американскому исследованию 2019 года, каждая 12-я (8%) женщина в США хотя бы раз получала интимный контент без согласия на это.
Дискуссионной остается тема насилия во время виртуального секса. Хотя физического давления и принуждения в цифровом пространстве действительно можно избежать, риск психологической травмы все равно остается.
Докторантка и младшая научная сотрудница факультета гуманитарных наук Университета Тарту, популяризаторка философии
«Кажется, что в виртуальном мире проще избежать насилия: например, закрыть приложение или забанить пользователя легче, чем вживую отбиться от насильника. Но при этом технологии несут в себе новые риски: кражу идентичности и создание порно с помощью нейросетей, непрошенные дикпики, распространение частных фото и видео, так называемый зумбомбинг — публикация порно там, где не все дали согласие на его просмотр, чаще всего в зум-конференции».
Еще в девяностых американский журналист Джулиан Диббел описал первый случай «киберизнасилования» (cyberrape). Это случилось в текстовой многопользовательской компьютерной игре LambdaMOO. Один из ее участников с помощью подпрограммы совершал насильственные сексуализированные действия в отношении других игроков, пока они не могли выйти из игры.
По ее словам, из‑за того что виртуальный секс все еще воспринимается как что‑то ненастоящее, чувства пострадавших от насилия в цифровой среде долгое время оставались незамеченными. Однако сейчас тенденция меняется. Бабаш вспоминает случай, который произошел в начале этого года: британская полиция впервые стала расследовать изнасилование в метавселенной.
Как обезопасить себя во время киберсекса
На виртуальный секс распространяются те же правила, что и на секс в реальности. Например, обсуждать границы (что вы хотите попробовать, сколько человек при этом может присутствовать, можно ли записывать и сохранять ваш интимный контент), спрашивать партнера о желаниях и проговаривать свои, делать только то, что действительно хочется, придумывать «стоп-слова», создавать комфортную атмосферу.
«Если для вас виртуальный секс реален, то к нему будут применяются те же правила и нормы, что и для секса офлайн. То есть точно так же действует принцип активного согласия, например. Или что изменять недопустимо в моногамных отношениях, и неважно, происходит это онлайн или офлайн», — отмечает Анастасия.
Важно проговорить и вопросы, касающиеся безопасности ваших данных. Например, вы оба решаете, что не будете хранить интимные снимки после расставания или удалите секс-переписки сразу после их окончания. Однако не все люди готовы следовать договоренностям, а если речь идет о виртуальном сексе с незнакомыми или анонимными партнерами, то проверить честность намерений человека практически невозможно.
«Стремительное развитие технологий вносит свои нюансы: и моральные нормы, и законодательство часто просто не успевают, и потому многие нормы и законы пишутся по уже случившимся прецедентам. Как сейчас происходит с нейросетями и запретом использования их для создания порно по фотографиям и видео со знаменитостями или просто вашими знакомыми», — отмечает Бабаш.
Используйте маски во время видеочатов, не снимайте себя с лицом, скрывайте татуировки, по которым вас можно опознать.
Используйте VPN, открывайте вкладки в режиме «инкогнито», вводите сложные пароли, чтобы ваши данные было труднее украсть.
Не оставляйте ваши интимные снимки и видео в облачных хранилищах. Лучше держать их на USB-устройствах без прямой связи с интернетом.
Используйте для виртуального секса площадки со сквозным шифрованием, чтобы хакерам было сложнее украсть данные. Эксперты советуют из всех мессенджеров выбирать Signal как для переписок, так для видеозвонков.
WhatsApp, Snapchat, Telegram и даже Instagram* предлагают самоуничтожающиеся режимы переписок и обмена фотографиями. Но стоит помнить, что человек может использовать второе устройство, чтобы сделать фото или видео вашего контента.
Не используйте телефоны, компьютеры и учетные записи (Zoom, Skype, электронная почта), которые принадлежат работодателю.
Что делать, если вы подверглись порномести
Психолог, сексолог, врач клиники Mental Health Center
«После слива данных стоит определиться: как вы относитесь к своему сексуальному поведению? Нужно ли стыдиться этого, или это совершенно нормальные действия? И дальше встает ценностный выбор: готов ли человек перед лицом чьего-то осуждения открыто защищать свое право на виртуальный секс. Как правило, заняв позицию самоуважения, люди меньше страдают.
Кроме того, наблюдатели часто не имеют изначально четкого мнения о ситуации, и демонстрация самоуважения и самопринятия помогает им понять, что к виртуальному сексу можно относиться не только с позиции осуждения. Еще в такие моменты важно помнить, что окружающие могут оказаться гораздо более добрыми и толерантными, чем мы думаем.
Но не все готовы на такое. Тогда имеет смысл минимизировать обсуждение, не отвечать и не комментировать эмоционально, помнить, что любой скандал и со временем утихает».
Законодательство развивается медленнее, чем технологии и форматы взаимодействия в онлайн-среде. Отдельной статьи за распространение интимной информации, полученной во время занятий виртуальным сексом, в России нет. Но существуют статьи 138undefined и 137 undefinedУК РФ, по которым можно привлечь людей к ответственности. Под эти статьи подпадает распространение любых переписок, в том числе и сообщений во время секстинга, интимных фото и видео. Если кого‑то шантажируют интимными материалами с требованием перевести деньги, то можно привлечь человека по статье 163 undefinedУК РФ.
На практике привлечь человека к ответственности за подобные преступления сложно. В 2019 году россиянка обратилась в Европейский суд по правам человека: бывший партнер распространял в интернете ее интимные фотографии, преследовал девушку и угрожал ей, но в России полиция закрыла дело против мужчины. В 2021 году ЕСПЧ встал на сторону пострадавшей, присвоил ей компенсацию и постановил, что российское законодательство не защищает пострадавших от интернет-травли. Но в 2022 году Россия окончательно вышла из‑под его юрисдикции.
Докторантка и младшая научная сотрудница факультета гуманитарных наук Университета Тарту, популяризаторка философии
«Философы давно уже пишут, что нам пора обсуждать вопросы, которые возникнут лишь в будущем, чтобы лучше подготовиться к новой реальности. Потому в современной философии и этике много пишут про роботов и виртуальных помощников и то, как строить отношения с ними. Я считаю важной дискуссию о виртуальном сексе и нашем к нему отношении. Если мы признаем виртуальный секс реальным, то сможем лучше справляться со случаями насилия в виртуальном пространстве — для начала хотя бы не отрицать и преуменьшать чувства пострадавших. Технологии продолжат развиваться, а мы продолжим заниматься онлайн-сексом, изобретая все новые способы. Если мы хотим делать это безопасно для всех, то стоит для начала признать эту новую реальность».
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.