«Го вирт»: можно ли считать киберсекс настоящим и как им заниматься

«Философы давно уже пишут, что нам пора обсуждать вопросы, которые возникнут лишь в будущем, чтобы лучше подготовиться к новой реальности. Потому в современной философии и этике много пишут про роботов и виртуальных помощников и то, как строить отношения с ними. Я считаю важной дискуссию о виртуальном сексе и нашем к нему отношении. Если мы признаем виртуальный секс реальным, то сможем лучше справляться со случаями насилия в виртуальном пространстве — для начала хотя бы не отрицать и преуменьшать чувства пострадавших. Технологии продолжат развиваться, а мы продолжим заниматься онлайн-сексом, изобретая все новые способы. Если мы хотим делать это безопасно для всех, то стоит для начала признать эту новую реальность».