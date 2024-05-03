Элизабет Дебики и Зази Битц присоединятся к актерскому составу драмы «This Blue Is Mine»

Конни, согласно сюжету, недавно пережила выкидыш и еще не до конца оправилась от него. Ее старшая единокровная сестра пытается поддержать ее, но в результате становится немного навязчивой. Одним вечером Конни напивается, и тогда Айви рассказывает ей секрет: она — инопланетянка.