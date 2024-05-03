Элизабет Дебики и Зази Битц присоединятся к актерскому составу драмы «This Blue Is Mine»

Звезда сериала «Корона» и триллера «Довод» Элизабет Дебики снимется вместе с Зази Битц, известной по «Джокеру» и «Черному зеркалу», в фильме «This Blue Is Mine». Об этом сообщил Variety.
Лента станет англоязычным дебютом бразильского режиссера Юли Гербазе. Она, согласно информации издания, будет «оригинальной, психосексуальной научно-фантастической драмой».
Ее действие развернется на тропическом курорте, где беззаботный мужчина по миени Артур отдыхает вместе с красивой и загадочной девушкой Айви. Появление Айви в жизни Артура выводят из равновесия и без того хрупкие отношения героя с его дочерьми — Конни и Лорой.
Конни, согласно сюжету, недавно пережила выкидыш и еще не до конца оправилась от него. Ее старшая единокровная сестра пытается поддержать ее, но в результате становится немного навязчивой. Одним вечером Конни напивается, и тогда Айви рассказывает ей секрет: она — инопланетянка.
Лора быстро решает, что Айви станет новой «трофейной женой» Артура. Конни же начинает задумываться, точно ли Айви человек. Вскоре Айви соблазняет Конни и приглашает ее отправиться вместе с ней на свою планету. Это предложение становится все более заманчивым по мере того, как семейная драма набирает обороты.
Картину поставит продакшн-компания HanWay Films. Продюсерами проекта выступят Марисса МакМэхон и Эншли Шлайфер из Kamala Films, а также Битц. Съемки фильма пройдут в августе и сентябре в Колумбии.
«Юли — действительно многообещающий молодой талант, и она создала оригинальную историю, которая одновременно потусторонняя и очень знакомая, она сочетает обстановку тропического курорта с потенциальным пришельцем и семьей, пытающейся наладить контакт», — заявила гендиректор HanWay Габриэль Стюарт.