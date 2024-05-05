Мадонна выступила перед 1,6 млн человек на пляже в Бразилии

Песчаный пляж Копакабана на берегу океана был заполнен огромной толпой, несмотря на палящее солнце. Многие находились там часами или даже днями, чтобы занять место получше, в то время как более богатые фанаты смотрели за шоу со своих лодок, некоторые зрители толпились в квартирах с видом на океан.