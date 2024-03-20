«Из‑за тебя я полюбил футбол»: как прощаются с комментатором Василием Уткиным

В связи со смертью журналиста Sports на день раньше подвел итоги проекта «Любимый комментатор России»: по итогам голосования, в котором приняли участие 11 тысяч пользователей и 120 журналистов, Василий Уткин занял первое место.
Он был одной из самых значимых фигур в русскоязычной спортивной журналистике: Уткин успел поработать на разных телеканалах и в нескольких газетах, освещал шесть Олимпийских игр, а после ухода с федерального ТВ вел свой ютуб-канал. По словам пользователей соцсетей, для них смерть комментатора стала символом прощания с детством. «Я вырос на его передачах, комментариях, статьях, высказываниях. Человек, благодаря которому спортивное (и не только) телевидение и футбольный ютуб в России существуют. Воспитавший почти всех лучших людей в профессии», — пишет в твиттере @argenpanda.
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Василия Уткина знают и помнят не только как комментатора: он написал книги «Играйте в футбол!» и «Суета вокруг мяча», снялся в нескольких фильмах — «День выборов», «О чем говорят мужчины», «Пока ночь не разлучит», «День выборов-2» и «Трудные подростки».
Поклонники вспоминают слова журналиста: «А вообще, смерть не страшна. Худшее, что можно сделать по случаю чьей-то смерти, — нацеплять личину, искать ритуал. Имейте в виду на случай моей. Я разрешаю любые шутки и иронию», — писал он в 2020 году после гибели Кобе Брайанта.
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Как прощаются с Василием Уткиным коллеги — спортивные комментаторы и обозреватели
Георгий Черданцев
«Эх, Василий, Василий… Пусть земля будет тебе пухом… Есть люди в творчестве, которые меняют профессию. На это способны единицы среди актеров, режиссеров, представителей других творческих направлений. Они приходят и делают что‑то такое, чего никто не делал до них. Они рушат стереотипы профессии и раздвигают ее границы.
Вася Уткин сделал это в профессии спортивного комментатора. Он изменил язык комментария. В художественной литературе на это способны только великие литераторы. Вася любил литературу и прекрасно знал ее. И он стал комментировать первым в постсоветское время на ярком, современном, изысканном русском языке. Вася изменил язык профессии спортивного комментатора. И оставил в ней большой след. Спасибо, Вася, за „Футбольный клуб“. Это была и остается на мой взгляд лучшая, настоящая журналистская передача (так Вася всегда сам говорил — не программа, а именно передача) спортивного телевидения России».
Александр Шмурнов
«Вася, Вася… У нас всегда были сложные отношения. Но в том, что Уткин — великий, уникальный комментатор, у меня никогда не было сомнений. А еще ведь именно Вася после многих лет разрыва буквально за руку привел меня на „Плюс“. Он многое мне дал и как конкурент, и даже отчасти как соперник. Он жил сложной жизнью, но всегда оставался интересным. Мне очень печально… RIP».
Нобель Арустамян
«Не могу поверить. У меня нет слов, что‑то разбилось внутри. Осталась пустота. Вася навсегда лучший».
Илья Казаков
«Мой Вася — это вторая половина 90-х. Тот „Футбольный клуб“, то счастье, то ничем не ограниченное творчество. Наша молодость. „Футбольный клуб“ на ЧМ—1998, с ежедневными двухразовыми эфирами как пик профессии. Жизнь развела, но Вася был у меня на свадьбе, был в гостях — хотя чем дальше, тем заметнее это была дружба без встреч. Как будто книга дочитана до середины, а дальше отложена — и лежит в стороне. Но то, что прочитано, перечитано не раз. Я как‑то приехал в гости к Диме Федорову, давно, лет 10 назад. И наткнулся на старый фотоальбом. Открыл и завис — мы там молодые, худые, веселые. И у всех горящие глаза. Вася сейчас вспоминается именно таким. Париж, лето 98-го, мы всем Футбольным клубом лежим ночью после эфира на траве под Эйфелевой башней и хохочем до упада. И это безграничное счастье».
Вадим Лукомский
«В шоке. Очень внезапно и бесконечно грустно!»
Игорь Рабинер
«Очень больно. И теперь все равно, какие у нас были отношения. Он был великий спортивный журналист и комментатор. Ничего лучше его с Димой Федоровым „Футбольного клуба“ на российском спортивном ТВ не было и, думаю, не будет. Недавно у него был день рождения. 52, всего 52. Я спросил у нашего общего друга Антона Ореха, как Вася. Он ответил, что не очень. Но кто мог подумать, что до такой степени… Когда услышал это „не очень“, когда узнал, что на приличные расстояния он ходить не может и его возят, что‑то у меня защемило, возник порыв, и я впервые за много-много лет написал ему буквально две строчки. Поздравил с прошедшим, пожелал здоровья и мира. Он ответил, поблагодарил.
Честно скажу — я хотел, чтобы в какой‑то момент наше общение возобновилось. И с учетом того, что о многих вещах думали схоже, видел для этого предпосылки. Но никак не мог сделать первый шаг, гордость не позволяла. А теперь, к сожалению, уже поздно. Хоть две эти строчки были — и его ответ… Чувствую себя раздавленным. Соболезнования близким, друзьям. И зрителям, слушателям, читателям».
Алексей Андронов
«Все знают, какие сложные у нас были отношения. Но я в принципе своей карьерой обязан ему. Да что там карьера… Жизнью… Вася, Вася… RIP…»