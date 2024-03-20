«Из‑за тебя я полюбил футбол»: как прощаются с комментатором Василием Уткиным

«Мой Вася — это вторая половина 90-х. Тот „Футбольный клуб“, то счастье, то ничем не ограниченное творчество. Наша молодость. „Футбольный клуб“ на ЧМ—1998, с ежедневными двухразовыми эфирами как пик профессии. Жизнь развела, но Вася был у меня на свадьбе, был в гостях — хотя чем дальше, тем заметнее это была дружба без встреч. Как будто книга дочитана до середины, а дальше отложена — и лежит в стороне. Но то, что прочитано, перечитано не раз. Я как‑то приехал в гости к Диме Федорову, давно, лет 10 назад. И наткнулся на старый фотоальбом. Открыл и завис — мы там молодые, худые, веселые. И у всех горящие глаза. Вася сейчас вспоминается именно таким. Париж, лето 98-го, мы всем Футбольным клубом лежим ночью после эфира на траве под Эйфелевой башней и хохочем до упада. И это безграничное счастье ».