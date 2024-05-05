Французские пекари намерены вернуть себе звание рекордсменов, приготовивших самый длинный багет

В течение последних пяти лет право похвастаться самым длинным в мире багетом принадлежало не жителям деревни или города во Франции, а группе пекарей из Италии. Французы намерены исправить это, сообщает The Guardian.
12 пекарей из Парижа готовятся к приготовлению багета длиной 132,62 метра и толщиной 5 сантиметров и установлению рекорда. Если у них получится, то длина изделия будет сопоставима с аркойФото: Wikiolo на стадионе Уэмбли.
Нынешний рекорд принадлежит итальянцам, испекшим 122-метровый багет на выставке Milan Expo в 2015 году. «[Рекорд установлен] в Италии? Это безумие. Если есть какой‑то рекорд, который должен принадлежать нам во Франции, то именно этот», — заявил газете Le Parisien один из жителей Парижа, вышедший из пекарни с крепко зажатым под мышкой багетом.
Французские пекари из заведения Suresnes готовы потратить не менее восьми часов на замешивание, формование и выпечку, чтобы установить новый рекорд. Они анонсировали шоу-приготовление под открытым небом. Они используют только пшеничную муку, воду, дрожжи и соль.
Как только багет будет испечен, судьи из Книги рекордов Гиннесса определят, действительно ли он тянет на новый рекорд. Затем багет разрежут и раздут публике и жителям пригорода.