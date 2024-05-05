Французские пекари намерены вернуть себе звание рекордсменов, приготовивших самый длинный багет

Нынешний рекорд принадлежит итальянцам, испекшим 122-метровый багет на выставке Milan Expo в 2015 году. «[Рекорд установлен] в Италии? Это безумие. Если есть какой‑то рекорд, который должен принадлежать нам во Франции, то именно этот», — заявил газете Le Parisien один из жителей Парижа, вышедший из пекарни с крепко зажатым под мышкой багетом.