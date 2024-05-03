В Дании 15-летним подросткам разрешили делать аборты без согласия родителей

Сегодня в 01:15
Фото: Alexis Brown/Unsplash

В Дании подросткам с 15 лет разрешили прерывать беременность без согласия родителей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Ведомство внесло изменения в правила проведения абортов. Теперь их можно делать до срока в 18 недель. По словам представителей министерства, возможности для датских женщин увеличили, чтобы дать им больше времени на обдумывание.

15-летним подросткам позволили самим определять, необходим или нет им аборт, поскольку сексуальные контакты в стране разрешены как раз с этого возраста. Если девушки могут начать половую жизнь, они также могут принимать решения о беременности, посчитали законодатели.

Новые правила прерывания беременности вступят в силу с июня 2025 года. До этого срока подросткам все же придется согласовывать аборты с родителями или официальными опекунами.

В марте Франция стала первой в мире страной, закрепившей право на аборт в Конституции. Женщины в этой стране могут прервать беременность на сроке до 14 недель, подростки могут сделать это без согласия родителей, если их сопровождает другой совершеннолетний человек.

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