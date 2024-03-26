«За экстаз без причины нужно расплачиваться эмоциональным отливом». Что такое циклотимия

Почему циклотимия не похожа на обычные перемены настроения
Перепады настроения случаются у всех людей. Ключевой вопрос — как они влияют на жизнь и долго ли продолжаются.
«Я не понимала, почему в какие‑то моменты у меня много энергии, куча сил и идей, я „на коне“, даже если сплю по четыре часа, а в другие моменты без причины я чувствую себя подавленной, не могу ничем себя порадовать, безразлична ко всему», — так Катя Семенова описывает состояния, в которых она находилась большую часть жизни. — «Я не думала, что это болезнь, а считала такие состояния частью своего характера». Друзья тоже замечали, что у нее часто меняются состояния, и не понимали, в чем причина. Но саму девушку раздражали попытки близких приободрить ее в такие моменты. «Мне было неприятно, когда у меня случался спад, а друзья говорили: „А что с тобой, все же было окей? Ну ты чего?“ А я и сама не понимала тогда, что происходит», — рассказывает Катя.
В 30 лет Катя переехала в другой город, в котором жила ее мама. Там у девушки не было друзей и знакомых, она много времени проводила одна. «Тогда я начала внимательно к себе относиться. И вопросы о моих состояниях стали более яркими. Почему, допустим, какие‑то сложные события я могу нормально пережить, а потом, когда не происходит ничего плохого, ни с того ни с сего не могу встать с кровати и испытываю вселенскую грусть», — вспоминает Катя. А еще мама подтолкнула ее тому, чтобы задуматься о своем состоянии.
Она стала изучать информацию в интернете, наткнулась на видеоролик о биполярном расстройстве и посчитала свое состояние немного похожим на это — только легче. Через статьи о БАР Катя дошла до циклотимии — ей показалось, что именно это максимально точно и описывает ее состояние. Но к врачу она тогда не обращалась.
Спустя пару лет Катя начала строить карьеру в маркетинге, устроилась на работу своей мечты, но поняла, что ей сложно жить в графике 5/2 из‑за перепадов настроения. Тогда она решила обратиться к психиатру. Врач диагностировал у нее циклотимию.
Психиатр, главный врач клиники Mental Health Center
«Циклотимия — расстройство настроения, при котором человек испытывает эмоциональные колебания (условные взлеты и падения), но они выражены не настолько сильно, как при биполярном расстройстве I или II типа. У человека присутствуют симптомы депрессии: снижение энергии, нарушение сна, ощущение себя неполноценным, снижение удовольствия от ранее приятных вещей, негативная оценка прошлого и будущего. А также симптомы гипомании, которые проявляются как противоположность депрессивным. При этом ни одно из этих состояний не достигает степени выраженности маниакального или депрессивного эпизода по критериям МКБ-10, и такие циклы сохраняются как минимум на протяжении двух лет.
В контексте развития психических расстройств, в том числе циклотимии, мы говорим о биопсихосоциальной модели. На возникновение циклотимии могут влиять биологические факторы, например, генетические, психологические, а также социальные, которые как раз таки связаны с воздействием внешних факторов, — тяжелые жизненные события или изменения в мире. Кроме этого, может повлиять фактор насилия (эмоционального, физического или сексуализированного) в детском и подростковом возрасте. Циклотимия часто начинает проявляться до 18 лет, но нередко ее диагностируют гораздо позже».
В статьях, социальных сетях и на форумах можно встретить разные описания циклотимии. Ее называют «мини-БАР» и «лайт-версия депрессии». Как поясняет Анна Корендюхина, циклотимия действительно относится к расстройствам биполярного спектра. А вот с депрессией, по ее словам, сравнивать циклотимию некорректно, потому что для людей с монополярным течением депрессии (когда существует только один полюс настроения — сниженный) повышение настроения выше условной нормы нехарактерно.
Психиатр, главный врач клиники Mental Health Center
«Мне не нравится определение „мини-БАР“ или „легкая форма БАР“, потому что это обесценивает переживания людей с циклотимией. Как будто бы их проявления недостаточно тяжелые, для того чтобы они могли тревожиться за свое состояние. Это может негативно влиять на то, обратится ли человек за помощью».
Что испытывают люди с циклотимией
Другая героиня, Катя Летова, живет с диагнозом «циклотимия» с 2021 года. Она тоже впервые узнала о таком расстройстве, после того как наткнулась на видео о БАР: Катя смотрела сериал «Современная любовь», где у героини был такой диагноз.
«Досмотрев серию, стала гуглить все, что есть на эту тему на английском языке, и примерно сразу же нашла информацию про циклотимию. Было указано, что при этом состоянии существуют повторяющиеся эпизоды изменения настроения. К тому моменту я на протяжении шести лет вела подробный календарь, куда записывала все дела и фиксировала, что удавалась выполнить, а что нет», — объясняет Катя. Так она осознала, что ее состояния цикличны: в одни периоды ей удается справляться со всеми задачами, в другие случается провал.
Катя рассказывает, что всю жизнь была озабочена продуктивностью и пыталась понять, как сохранить ее на одном уровне. Колебания состояний происходили с разной частотой, пик — раз в неделю. «Осенью 2021 года дошло до нелепости: циклы синхронизировались с календарной неделей. С понедельника по воскресенье у меня было ноль энергии, а следующую неделю — подъем», — вспоминает Катя.
Психиатр, главный врач клиники Mental Health Center
«Ощущение во время смены настроения при циклотимии все люди описывают по-разному. Но чаще всего они говорят, что в них есть „переключатель“, который резко меняет настроение и нарушает привычный ход жизни: становится тяжело справляться с работой или хочется от всех отгородиться и не с кем не разговаривать».
Катя Летова обратилась к психотерапевту, которая направила ее к психиатру. После долгих расспросов врач сказала девушке, что ее состояние совпадает с клинической картиной циклотимии. Диагноз стал облегчением, потому что раньше Катя тратила много сил, чтобы оставаться на подъеме, и не понимала, почему это не выходит. О своем диагнозе она рассказала маме, это никак не повлияло на их отношения. «Моя мама не особо понимает, что такое циклотимия. Она только сказала: „Хорошо, что ты что‑то про себя поняла“», — поясняет Катя. Еще с тех пор она стала предупреждать друзей, если у нее случались спады.
Как могут помочь медикаменты, терапия и дисциплина
Психиатр, главный врач клиники Mental Health Center
«Чаще всего при циклотимии врач в качестве начального лечения предложит один из видов когнитивно-поведенческой психотерапии или интерперсональную терапиюМетод психотерапии, который применяют для работы с пациентами с БАР. В его основе лежит гипотеза о том, что изменение режима дня влияет на психическое состояние человека. суточных ритмов (IPSRT). Эффективность этих видов терапий подтверждают многие исследования, подтверждающие, что терапия может влиять на состояние человека и течение расстройства.
В случае если психотерапия окажется недостаточно эффективной или колебания будут сильно влиять на жизнь человека, врач-психиатр предложит медикаментозное лечение. Чаще всего назначают препараты, которые одобрены для лечения биполярного расстройства. Продолжительность медикаментозного лечения различается в каждом отдельном случае, но в среднем о возможности отмены препарата мы говорим только по достижении ремиссии в течение хотя бы двух лет».
Клинический психолог
«Циклотимия — диагноз, с которым отлично работает когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Во время работы с клиентами с таким расстройством терапевт обращает внимание на несколько ключевых моментов. это понимание того, что вообще такое циклотимия. Второе — развитие навыков осознанности, чтобы понимать, когда возникают спады настроения, и учиться чувствовать себя и свое состояние. Не жить в автоматизме, а быть внимательным к себе. Людям с циклотимией важно вести дневник настроения, чтобы замечать периоды спада и подъема. Во время стадии подъема может снижаться концентрация внимания, с чем помогает справляться высокая осознанность.
Кроме этого, терапевт учит справляться с фазами спада с помощью когнитивных (работы с мышлением) и поведенческих методов. К работе с мышлением относятся отслеживание мыслей, в том числе запись их в специальный дневничок, работа с деструктивными внутренними правилами и установками. К поведенческим методам соблюдение режима дня, поведенческая активация — это когда в депрессивной стадии нужно не лежать на диване, а сходить на прогулку или в зал, а также правильная организация отдыха, потому что во время гипертимии человек может не замечать усталости, тогда есть риск получить выгорание. Отдельной целью работы с терапевтом могут стать коммуникативные навыки и семейная терапия, так как перепады могут сказываться на социальной и семейной жизни человека».
Катя Летова рассказывает, что врач рекомендовала ей принимать медикаменты только в случае учащения циклов. «Я купила себе несколько пачек таблеток и была готова их принимать, но не случилось той точки, когда это было бы необходимо», — говорит Катя. Вместо этого она начала выстраивать свой режим дня, отслеживать изменения состояний и в целом очень внимательно относиться к себе.
«Я скачала приложение eMoods. Оно для людей с биполярным расстройством, но мне тоже подошло. В нем в течение дня нужно отмечать самые ярко выраженные состояния: депрессивные, приподнятые, раздражительные и тревожные. Этого достаточно, чтобы увидеть, как меняются состояния. Как смотреть на термометр», — объясняет Катя. Еще она исключила стимуляторы, которые влияют на ее эмоциональный фон: кофе, сладости, алкоголь.
«Я следила за тем, чтобы сон длился не менее восьми часов и не было суперстимуляции на ночь: никаких рилсов и сериалов. А еще, чтобы снизить общий уровень тревожности и гармонизировать состояние, я дышала по методуНесколько периодов гипервентиляции: 30–40 полных вдохов в быстром темпе, затем полный выдох на последнем вдохе и задержка дыхания, причем с каждым новым кругом все дольше. Вима Хофа», — рассказывает Катя. Она отмечает, что в целом стала больше обращать внимание на свое самочувствие и старалась отстать от себя: брала по минимуму дополнительных задач, чтобы не было необходимости делать что‑то в стрессовом состоянии.
Катя Семенова пошла по другому пути — и сразу начала принимать лекарства. «Было страшно, но я решила попробовать. Я стала пить таблетки в 32 года и до сих пор продолжаю — сейчас мне 35 лет. Никаких побочных эффектов у меня не было (при этом у препарата все же могут быть побочные эффекты, от головной боли до кожной сыпи. — Прим. ред.), а что еще важнее, не было эпизодов гипомании и депрессии», — рассказывает Катя. Был короткий период, когда она снизила дозировку — и тогда почувствовала себя хуже. Когда она возобновила необходимую норму лекарства, чередования гипомании и депрессии прекратились.
От психотерапии Катя отказалась: «Был вариант пойти к психологу, но это скорее для того, чтобы научиться адаптироваться к депрессии и гипомании. Но я подумала, что просто не хочу больше этих состояний, поэтому решила лечиться именно медикаментозно. До этого я сама практиковала медитации — но скачки настроения все равно случались. Думаю, от одной психотерапии они бы не прекратились».
Может ли циклотимия перерасти в биполярное расстройство
Обе героини рассказывают, что заниматься своим здоровьем их особенно мотивировал страх того, циклотимия превратиться в биполярное расстройство.
Психиатр, главный врач клиники Mental Health Center
«У некоторых людей с циклотимией может развиться биполярное расстройство. Непонятно, от чего зависит, у кого именно это произойдет, а у кого нет. По данным разных исследований, такое может случиться у 15–50% людей. Поэтому лечение при самых ранних признаках может помочь предотвратить ухудшение течения циклотимии или предотвратить превращение достаточно легких симптомов в полномасштабные эпизоды гипомании, мании или депрессии».
Почему перепады настроения бывают приятны
Часто люди с циклотимией обращают внимание именно на спады своего настроения и ухудшение состояния — бессилие, безразличие. А вот подъемы — периоды мании — могут воспринимать как норму жизни.
Катя Летова рассказывает, что всегда считала себя очень экстравертной, активной и жизнерадостной. У нее бывали периоды экзальтации — и ей это нравилось. «Я могла сидеть на работе, делать табличку, и внезапно у меня по телу разливалась волна эйфории. Я начинала думать, что мой мир так прекрасен у меня лучшие друзья и лучшее дело. Это был экстаз без причины. И он, безусловно, был очень приятен, — вспоминает Катя. — Сейчас я такого не хочу. Я знаю, что буду за это расплачиваться отливом. И если теперь я что‑то подобное чувствую, то начинаю замедляться, дышать, делать йогу».
Постановка диагноза стала для Кати Летовой облегчением. «Я годами пыталась жить и действовать так, как будто я всегда должна быть в гипомании. Только благодаря тому, что узнала о циклотимии и перепадах, я поняла, что ненормально быть постоянно в гипомании и что мне не нужно стремиться в это состояние», — поясняет она.
Перед началом лечения Катя Семенова переживала, что больше не будет испытывать эмоции, которые были в периоды гипомании. «Когда ты чувствуешь себя на коне, когда ты суперсильный, продуктивный, это прекрасное состояние. Я боялась, что не смогу этого почувствовать. Но оказалось, что, когда я в норме, без гипомании и депрессии, я тоже могу быть продуктивна», — делится Катя.
Можно ли избавиться от циклотимии
Психиатр, главный врач клиники Mental Health Center
«Циклотимия является хроническим расстройством настроения, то есть в полной мере говорить об излечении мы не можем, хотя со временем у некоторых людей симптомы могут полностью исчезать. Но точно мы можем сказать про становление ремиссии и улучшение качества жизни. Благодаря сочетанию психотерапии, лекарственных методов лечения, а также селф-менеджмента и психообразования, циклотимия может поддаваться контролю и не оказывать существенного влияния на человека».
Катя Семенова говорит, что почувствовала облегчение, когда узнала о своем диагнозе, потому что наконец-то нашла ответы на свои вопросы. Она продолжает принимать медикаменты, состоит в отношениях и успешно строит карьеру. Еще до постановки диагноза Катя начала встречаться с молодым человеком. Он говорил, что ее поведение порой выглядит странно. «Он замечал, что у меня то шило в одном месте, то я вдруг резко ничего не хочу, много сплю, не хочу ни с кем общаться», — вспоминает Катя. А после начала лечения молодой человек заметил, что состояние Кати изменилось. «Я выровнялась и чувствую себя отлично. Думаю, благодаря стабильной продуктивности за эти пару лет я добилась больших успехов», — заключает она.
Катя Летова рассказывает, что после постановки диагноза у нее очень изменились отношения с самой собой. «Я стала в сто тысяч раз бережнее к себе относиться. Перестала думать, что должна работать как механизм — всегда одинаково», — поясняет она.
Ее состояние нормализовалось спустя два месяца непрерывной работы и наблюдения за собой. Сейчас Катя занимается дыхательными практиками уже не так регулярно и иногда позволяет себе кофеин, но прочие ритуалы, которые помогли ей стабилизировать состояние, стали частью ее жизни: «Если ты начинаешь узнавать себя, потом это невозможно отключить. Это как язык, который ты выучиваешь».
«Я считаю, что циклотимия у меня все еще есть. Но теперь бывает максимум неделя-полторы, которые можно описать как „нехорошее настроение“, но это никак не влияет мои возможности жить, заниматься спортом, работать», — говорит Катя. При этом она отмечает, что в течение дня, как и любой человек, она испытывает весь спектр эмоций. «Циклотимическая история на подъеме напоминает поездку на скутере, которым ты не умеешь управлять: садишься, тебя несет, ты не можешь остановиться. А когда спад, то ты ощущаешь себя глубоко под водой и не понимаешь, как выбраться, — объясняет Катя. — Обычная же эмоция возникает в теле, ты ее проживаешь — и все».