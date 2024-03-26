«За экстаз без причины нужно расплачиваться эмоциональным отливом». Что такое циклотимия

«Я не понимала, почему в какие‑то моменты у меня много энергии, куча сил и идей, я „на коне“, даже если сплю по четыре часа, а в другие моменты без причины я чувствую себя подавленной, не могу ничем себя порадовать, безразлична ко всему», — так Катя Семенова описывает состояния, в которых она находилась большую часть жизни. — « Я не думала, что это болезнь, а считала такие состояния частью своего характера» . Друзья тоже замечали, что у нее часто меняются состояния, и не понимали, в чем причина. Но саму девушку раздражали попытки близких приободрить ее в такие моменты. «Мне было неприятно, когда у меня случался спад, а друзья говорили: „А что с тобой, все же было окей? Ну ты чего?“ А я и сама не понимала тогда, что происходит», — рассказывает Катя.