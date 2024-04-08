«Ситуация будет ухудшаться»: что происходит в затопленном Оренбуржье и как выглядит стихия

Отдельным поводом для возмущения жителей стало заявление главы МЧС РФ Александра Куренкова, что эвакуация якобы «была объявлена неделю назад», а люди «не принимали решение, они думали, что это шутки какие‑то». При этом, как выяснило издание «56 медиа», эвакуация не объявлялась ни за неделю, ни даже за день до прорыва дамбы. Глава Оренбуржья, комментируя высказывание Куренкова, допустил, что его слова могли неправильно передать СМИ. Однако министр сказал это журналистам на камеру, и видео показали на «России 24».