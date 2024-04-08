«Ситуация будет ухудшаться»: что происходит в затопленном Оренбуржье и как выглядит стихия

К утру 8 апреля в Оренбургской области оставались подтопленными 77 населенных пунктов и 29 СНТ, более 10,1 тыс. домов, свыше 6,1 тыс. человек эвакуированы. Вода потекла в населенные пункты после прорыва дамбы на реке Урал 5 апреля. Паводок пришел в Орск, где затопило много районов, и в ближайшие поселения. В первой половине 8 апреля СМИ публиковали кадры с уходящей водой.
6 апреля дамбу в Орске прорвало на трех участках, хотя за несколько часов до последнего прорыва местное правительство заверяло, что новых масштабных подтоплений не будет. За двое суток до начала бедствия мэр города Василий Козупица инспектировал дамбу и не нашел поводов для беспокойства. «Это достаточно надежное сооружение, я уверен, она вынесет нагрузку, которая придет сюда», — говорил он 4 апреля. По версии прокуратуры, ЧП произошло из‑за несвоевременно принятых мер по содержанию дамбы.
«4 апреля [на самом деле — 3 апреля] приезжал Козупица Василий Николаевич на нашу дамбу. Говорил, что все хорошо, все замечательно, дамба выдержит, прорыва не будет, никого не затопит. По факту получилось: <…> дамбу просто разрывает», — сказала местная жительница.
МЧС РФ предупредило, что к 17 апреля волна по реке Урал дойдет до Оренбурга. Местный мэр Сергей Салмин заявил, что ожидается беспрецедентное наводнение. В городе сооружают насыпи, но они не особо помогут, считают в администрации. Вода уже начала переливаться через дамбу в Новотроицке неподалеку.
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Встреча с властями
8 апреля в затопленном Орске жители вышли на митинг к администрации города, они призывали к помощи Владимира Путина. Пострадавшие орчане, которых прокуратура предостерегала от выхода на площадь, требовали компенсаций за утрату жилья. В ответ в мэрии пообещали, что компенсировать ремонт или строительство квадратного метра жилья будут по рыночным ценам, а все члены семей пострадавших получат по 100 тыс. рублей в качестве первоочередной поддержки.
После общения с мэром Козупицей к жителям пришел губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Первым делом он потребовал «телефоны все убрать», но участники встречи возразили: «А как мы потом докажем, что нам такое говорили?». В итоге, как пишет «Урал56», договориться удалось.
Отдельным поводом для возмущения жителей стало заявление главы МЧС РФ Александра Куренкова, что эвакуация якобы «была объявлена неделю назад», а люди «не принимали решение, они думали, что это шутки какие‑то». При этом, как выяснило издание «56 медиа», эвакуация не объявлялась ни за неделю, ни даже за день до прорыва дамбы. Глава Оренбуржья, комментируя высказывание Куренкова, допустил, что его слова могли неправильно передать СМИ. Однако министр сказал это журналистам на камеру, и видео показали на «России 24».
Вскоре после этого правительство Оренбуржья пообещало построить новую дамбу. «Уже мы понимаем какие могут быть у нас соответствующие риски с точки зрения напора воды», — заявил губернатор Оренбуржья на встрече с горожанами. NGS пишет, что строительство нынешней дамбы, которое продолжалось с 2010 по 2014 год, обошлось в почти 932 млн рублей. Тогдашний мэр Орска Виктор Франц уверял, что сооружение должно «навсегда решить проблему угрозы подтопления».
Что происходит в Оренбурге
Уровень воды в реке Урал угрожает Оренбургу, сообщил мэр Сергей Салмин. Вода успела подняться до 872 сантиметров, но, по прогнозам специалистов, она превысит опасную отметку в 930 сантиметров. Восточная набережная города уже полностью затоплена. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, сообщил мэр Сергей Салмин. Вода успела подняться до 872 сантиметров, при этом опасной считается отметка в 930. Восточная набережная города уже полностью затоплена.
«Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! <…> Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», — призывает он. Полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства.
Тем временем в близких к Оренбуржью областях ввели режим ЧС в ожидании паводка. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что «обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая», но специалисты Росгидромета «дают неблагоприятный прогноз по паводку». Из‑за высокого уровня воды в реках Ишим и Тобол может быть затоплена часть микрорайонов Тюмени.
В Курганской области объявили обязательную эвакуацию из‑за паводка. Спасатели вывозят людей из подверженных затоплению поселений, в том числе Кургана. В регионе подтоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка и семь участков автомобильных дорог.