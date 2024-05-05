Пол Маккартни спустя 60 лет ответил фанатке, которая призналась ему в любви

Пол Маккартни спустя 61 год ответил на признание в любви поклонницы The Beatles по имени Эдриен. Обращение певец опубликовал в своих соцсетях.
В 1963 году Эдриен дала интервью каналу CBS накануне первого визита знаменитой группы в США и взволнованно заявила: «Я люблю The Beatles и всегда буду любить их! Даже когда мне исполнится 105 лет и я стану старой бабушкой, я буду любить их. И Пол Маккартни, если ты слушаешь, Эдриен из Бруклина любит тебя всем сердцем!»
В мае 2024 года Маккартни наконец-то нашел время ответить взаимностью. «Привет, Адриенн, это Пол. Слушай, я видел твое видео, я сейчас в Бруклине, я наконец добрался сюда. У нас открылась фотовыставка. Приходи», — сказал он. В описании к видео артист написал, что «Пол Маккартни из Ливерпуля тоже тебя любит».
В прошлом году Маккартни выпустил «новую и последнюю песню», записанную с помощью искусственного интеллекта. Сингл «Now and Then» придумал в 1978 году Джон Леннон. Долгое время песня хранилась у Йоко Оно на одной из двух кассет с пометкой «Для Пола».