Пол Маккартни спустя 60 лет ответил фанатке, которая призналась ему в любви

В 1963 году Эдриен дала интервью каналу CBS накануне первого визита знаменитой группы в США и взволнованно заявила: «Я люблю The Beatles и всегда буду любить их! Даже когда мне исполнится 105 лет и я стану старой бабушкой, я буду любить их. И Пол Маккартни, если ты слушаешь, Эдриен из Бруклина любит тебя всем сердцем!»