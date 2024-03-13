«Весеннее обострение»: правда ли, что приход тепла влияет на здоровье и психику?

Организм может негативно реагировать на наступление весны, так как условия, к которым он адаптировался, резко изменились . Световой день увеличивается, телу приходится менять биологические ритмы, как бы перестраиваясь на летнее время. На первых порах это может забирать ресурсы. Например, человек может начать раньше просыпаться, так как за окном раньше светает, и из‑за этого быстрее уставать. С точки зрения физиологии это связано с изменениями гормонального фона: сетчатка глаза реагирует на увеличение количества дневного света, поэтому выработка гормона мелатонина, отвечающего за режим сна и бодрствования, в организме снижается.