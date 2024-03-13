«Весеннее обострение»: правда ли, что приход тепла влияет на здоровье и психику?

Что называют весенним обострением?
«Весеннее обострение» отсутствует в Международной классификации болезней (МКБ), то есть это не заболевание, и диагностировать его нельзя. «Феномен весеннего обострения не является медицинским термином. Это общее описание изменений в психическом и физическом состоянии, которые связывают со сменой сезона», — подтвердил врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» Булат Базаров. Проще говоря, это комплекс симптомов, который может быть очень разным и проявляться далеко не у всех.
Какие проблемы со здоровьем могут начаться весной и с чем это связано?
Есть подтверждения, что приход тепла иногда сопровождается увеличением количества соматических заболеваний. Например, японские ученые выявили, что в их стране инсульты чаще диагностируют весной. Одно из американских исследований показало, что на количество случаев инфаркта миокарда влияет переход на летнее время: прирост заметен спустя неделю после смены часов. При этом авторы подчеркнули, что причины нуждаются в дальнейшем изучении.
Если говорить о психических заболеваниях, то действительно есть связь сезона и состояния людей с биполярным расстройством. Пик маниакальных и смешанныхСмешение или быстрое чередование маниакальных и депрессивных симптомов. эпизодов приходится на весну и лето, а депрессивных — на осень и зиму. Эта тенденция была замечена во всем мире.
Организм может негативно реагировать на наступление весны, так как условия, к которым он адаптировался, резко изменились. Световой день увеличивается, телу приходится менять биологические ритмы, как бы перестраиваясь на летнее время. На первых порах это может забирать ресурсы. Например, человек может начать раньше просыпаться, так как за окном раньше светает, и из‑за этого быстрее уставать. С точки зрения физиологии это связано с изменениями гормонального фона: сетчатка глаза реагирует на увеличение количества дневного света, поэтому выработка гормона мелатонина, отвечающего за режим сна и бодрствования, в организме снижается.
Важную роль может играть и изменение температуры воздуха. Оно иногда вызывает головные боли, при этом жалобы могут возникать не только при потеплении, но и при похолодании. Правда, часто сложно определить, действительно ли причина кроется в погоде. Кроме того, нередко после зимы может проявиться дефицит витаминов, особенно витамина D. Его симптомы — сонливость и раздражительность, может ухудшаться состояние кожи, волос и ногтей.
Что о весеннем обострении думают психиатры?
Медицина в целом и психиатрия в частности неоднозначно относятся к широкому применению понятия «весеннее обострение», заявил Булат Базаров. По его словам, негативные симптомы действительно могут дать о себе знать именно весной. Но есть и множество других факторов, из‑за которых состояние человека ухудшается, и это не всегда имеет смысл напрямую связывать со сменой времени года.
Специалист заметил, что весенний период существенным образом не влияет на количество обращений к врачам-психиатрам. «Манифесты, то есть первые эпизоды, и рецидивы психотических состояний, например, шизофрении с бредом и галлюцинациями, происходят на протяжении целого года, иначе медицина не нуждалась бы в психиатрических стационарах зимой и летом», — заключил Булат Базаров. Исследование, которое провели в Великобритании в 2012–2014 годах, показало, что весной к психиатрам обращаются чаще, чем зимой, но примерно так же, как летом и осенью.
Кстати, в отличие от весеннего обострения, медицина признает сезонное аффективное расстройство (САР), но оно приходится на осенне-зимний период. «Для САР характерны симптомы депрессии, которые, как предполагается, связаны с сокращением светового дня и недостатком витамина D», — пояснил врач.
Можно ли облегчить симптомы при плохом самочувствии?
Если весной у вас появились неприятные симптомы, стоит обратиться к врачу. Лучше не списывать все на время года, иначе можно пропустить развитие заболевания. Специалист порекомендует, как справиться с дефицитом витаминов или другими причинами, вызывающими неприятные ощущения. В любом случае, важно не забывать о соблюдении режима труда и отдыха, сбалансированном питании, прогулках на свежем воздухе, занятиях спортом и заботе о психическом здоровье.