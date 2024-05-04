Amazon опубликовал трейлер нового сезона «Пацанов»

На ютуб-канале Prime Video появился трейлер четвертого сезона сериала «Пацаны».
Первые три серии сезона выйдут на стриминговом сервисе от Amazon 13 июня, затем новые эпизоды будут публиковать каждую неделю. Финал сезона намечен на 18 июля.
Согласно синопсису, в новых эпизодах Хоумлендер (Энтони Старр) укрепляет свою власть и усиливает влияние на Викторию Нойман (Клаудия Думит), которая как никогда близка к Овальному кабинету. Билли Бутчеру (Карл Урбан) осталось жить всего несколько месяцев, он потерял сына и перестал быть лидером разобщенного отряда «Пацанов», участникам которого теперь придется найти способ спасти мир.
К своим ролям также вернутся Джек Куэйд, Карен Фукухара, Лаз Алонсо и другие знакомые лица. Появятся и новые персонажи, которых сыграют Вэлори Карри и Джеффри Дин Морган.
«Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.
«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.
«Пацаны» — один из самых успешных проектов Amazon Prime, тепло встреченный зрителями и критиками. Популярность сериала привела к созданию двух спин-оффов, один из которых — «Поколение Ви» — в конце прошлого года продлили на второй сезон.