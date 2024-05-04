Amazon опубликовал трейлер нового сезона «Пацанов»

Согласно синопсису, в новых эпизодах Хоумлендер (Энтони Старр) укрепляет свою власть и усиливает влияние на Викторию Нойман (Клаудия Думит), которая как никогда близка к Овальному кабинету. Билли Бутчеру (Карл Урбан) осталось жить всего несколько месяцев, он потерял сына и перестал быть лидером разобщенного отряда «Пацанов», участникам которого теперь придется найти способ спасти мир.