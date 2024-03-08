Сильный пол

Не про цветочки: 13 текстов о том, каково быть женщиной в современной России

Сегодня в 12:30
Мы надеемся, вам точно не нужно объяснять, что Международный женский день не праздник женственности. Собрали материалы, которые рассказывают, с чем сталкиваются женщины в России не только 8 Марта, но и каждый день.
Тест /Точно ли вы знаете, что несет в себе праздник 8 Марта? Пройдите исторический тест
Тем временем в России /Больше женских смертей, сирот и насилия: к чему на самом деле приводит запрет абортов
Интервью /Настя Красильникова: «В России нет культуры отмены, только культура насилия»
Это случилось со мной /«Тяжело одновременно защищаться и рожать»: истории женщин, переживших насилие в родах
Это случилось со мной /«Я задыхалась от слез»: истории женщин, столкнувшихся с насилием в кабинете гинеколога
Сильный пол /«Обещают проводить до травмпункта»: как в постсоветских странах борются за права женщин
Сильный пол /«Да здравствует равноправная женщина СССР!»: как родился, жил и умер советский феминизм
Это случилось со мной /«Что ты делала, чтобы это случилось?»: как полиция отказывается помогать жертвам насилия
18+ /Как секс-просвет помогает бороться с насилием
Общество /«Чтобы она не беременела, калечить нужно тебя»: врачи отвечают на мифы о вазэктомии
Разбор /Кажется, худоба вернулась в моду. Что случилось с движением бодипозитива?
Сильный пол /Девушка-сантехник — о стереотипах, сотрудниках ЖЭКа и уважении к профессии
Это случилось со мной /«Иногда кажется, что я боюсь сына»: как опыт сексуального насилия влияет на материнство
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