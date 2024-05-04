Перекрытые трассы, сугробы и отключение света: Свердловскую область накрыл майский снегопад

По словам синоптика Алексея Пулина, снегопад в южной половине Свердловской области продолжится до вечера субботы, зона осадков будет постепенно смещаться в восточную часть региона. Предполагается, что в начале следующей недели циклон уйдет в Пермский край, но снег растает лишь во второй половине следующей недели. Неделю назад температура в регионе доходила до +24 градусов.