Перекрытые трассы, сугробы и отключение света: Свердловскую область накрыл майский снегопад

В ночь на 4 мая Свердловскую область накрыл мощный снегопад. Дороги покрылись сугробами, сотни жителей остались без электричества, а трасса Пермь — Екатеринбург встала в огромную пробку.
В «Россетях» рассказали изданию E1.ru, что таких серьезных последствий для электроснабжения региона непогода не приносила последние 20 лет. Специалисты продолжают оценивать масштабы повреждений после ледяного дождя и обильного снегопада с порывами ветра до 21 метра в секунду.
От снегопада пострадали Ревдинский, Дегтярский, Сысертский, Нижнесергинский городские округа, а также пригородные населенные пункты к западу от Екатеринбурга. В основном повреждения электросетей вызваны налипанием мокрого снега на провода, обледенением ЛЭП и падением деревьев из‑за сильного ветра.
Некоторые места на трассах, по словам областного управления ГИБДД, заметены снегом высотой более 10 сантиметров. В связи с этим закрыты для движения участки на трех автодорогах: Ревда — Дегтярск — Курганово, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и Пермь — Екатеринбург.
По словам синоптика Алексея Пулина, снегопад в южной половине Свердловской области продолжится до вечера субботы, зона осадков будет постепенно смещаться в восточную часть региона. Предполагается, что в начале следующей недели циклон уйдет в Пермский край, но снег растает лишь во второй половине следующей недели. Неделю назад температура в регионе доходила до +24 градусов.