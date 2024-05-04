Tesla подала в суд на Tesla Power из Индии из‑за названия

Tesla Power также рекламировалась в местных газетах как компания по производству электромобилей и использовала логотип Tesla, пишет газета. При этом индийская компания, согласно ее заявлению, не производит аккумуляторы для электромобилей, а продает свинцово-кислотные аккумуляторы, используемые в обычных транспортных средствах и инверторах. А реклама с торговой маркой Tesla связана с партнерством с другой местной компанией, выход на рынок электромобилей не запланирован.