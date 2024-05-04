Tesla подала в суд на Tesla Power из Индии из‑за названия

Американский производитель электромобилей Tesla подал в суд на индийского производителя аккумуляторов Tesla Power из‑за названия и потребовал запрета на использование его товарного знака. Иск рассматривает Высокий суд Дели, передает India Times.
Tesla усмотрела нарушение своих прав на использование товарного знака. По словам представителя американской компании Чандера Лалла, аналогичное название компании из Индии вызывает путаницу у потребителей и вредит интересам автопроизводителя. Так, клиенты Tesla Power отправляют жалобы в Tesla из‑за путаницы.
Tesla Power также рекламировалась в местных газетах как компания по производству электромобилей и использовала логотип Tesla, пишет газета. При этом индийская компания, согласно ее заявлению, не производит аккумуляторы для электромобилей, а продает свинцово-кислотные аккумуляторы, используемые в обычных транспортных средствах и инверторах. А реклама с торговой маркой Tesla связана с партнерством с другой местной компанией, выход на рынок электромобилей не запланирован.
Судья Аниш Дайал запретил Tesla Power публиковать любую рекламу с упоминанием электромобилей и товарным знаком Tesla до 22 мая. На этот день запланировано новое заседание.