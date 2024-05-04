В Ставрополье на подростков, сжегших «Новый завет», завели дело об оскорблении чувств верующих

Сегодня в 09:44
Фото: СК Ставропольского края

В Новоалександровске Ставропольского края задержаны три подростка, которые сожгли в мангале книгу «Новый завет» (одна из частей «Библии»). Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета.

Молодых людей подозревают по двум уголовным статьям — об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148, до года лишения свободы) и о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК, до семи лет лишения свободы).

По версии следствия, вечером 2 мая подозреваемые «из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти» сожгли во дворе «Новый завет». Свои действия они записывали на видео, которое впоследствии выложили в мессенджере.

В телеграм-канале губернатора Ставрополья Владимира Владимирова появилось видео с извинениями задержанных. Они заявили, что раскаиваются в содеянном, и пообещали, что больше так не будут поступать.

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