Mash: в День Победы салютов не будет в 49 городах России

Праздничные салюты в честь Дня Победы отменили в 49 городах России в целях безопасности. Об этом написал телеграм-канал Mash.
Фейерверков не будет в Волгограде, Барнауле, Екатеринбурге, Уфе, Магасе, Иваново, Ярославле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Горно-Алтайске, Перми, Каспийске, Тамбове, Томске, Рязани, Калининграде, Вологде, Иркутске, Калуге, Архангельске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Астрахани, Курске, Анадыре, Орле, Пскове.
Салюты не смогут увидеть также жители Белгорода, Липецка, Севастополя, Симферополя, Владимира, Владивостока, Саратова, Ижевска, Кирова, Саранска, Чебоксар, Дербента, Махачкалы, Тюмени, Оренбурга, Орска, Донецка, Мелитополя, Гениченска, Луганска, Омска и Брянска.
В 25 городах не станут проводить также торжественные парады. От них решили отказаться в Белгороде, Брянске, Новочеркасске, Орле, Липецке, Анадыре, Севастополе, Симферополе, Калуге, Рязани, Саратове, Чебоксарах, Ижевске, Пскове, Орске, Оренбурге, Адыгее, Элисте, Донецке, Мелитополе, Луганске, Геническе, Курске, Махачкале и Дербенте.
В Новосибирске и Перми парады проведут без военной техники. Так же поступят в Астрахани, Кирове, Ростове-на-Дону, Владимире, Саранске, Владивостоке, Тюмени и Омске. В Новороссийске и Екатеринбурге парады организуют без зрителей — их можно будет увидеть только в онлайн-трансляции.