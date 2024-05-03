Mash: в День Победы салютов не будет в 49 городах России

В Новосибирске и Перми парады проведут без военной техники. Так же поступят в Астрахани, Кирове, Ростове-на-Дону, Владимире, Саранске, Владивостоке, Тюмени и Омске. В Новороссийске и Екатеринбурге парады организуют без зрителей — их можно будет увидеть только в онлайн-трансляции.