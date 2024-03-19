Игры, сказки и приложения: как помочь ребенку развить творческие способности

«Анимопус» (3+) позволяет превращать рисунки в мультфильмы. Приложение предлагает сначала нарисовать картинку на бумаге или слепить из пластилина, а потом уже сфотографировать свой шедевр, загрузить в приложение и продолжать работать в нем. Так ребенок не уходит с головой в гаджеты, а развивает навык творить руками. А еще «Анимопус» предлагает задания, где можно дорабатывать и продолжать свои мультики, это мотивирует детей творить чаще. Анимация, иллюстрации и музыка и помогают детям тренировать насмотренность. «Анимопус» рассчитан на детей от 3 до 6 лет и доступен подписчикам Яндекс Плюс с опцией Детям в течение 60 дней.