Игры, сказки и приложения: как помочь ребенку развить творческие способности

Зачем ребенку нужно развивать творческие способности
В период с 3 до 6 лет ребенок знакомится с собой, понимает, что ему интересно, учится принимать решения и справляться с первыми трудностями. Именно поэтому важно развивать творческие способности в этом возрасте. Кроме того, развитие креативности у дошкольника дает и преимущества — некоторые из них приводят в своем обзоре специалисты Университета Мэривилл.
- Улучшает сенсорное восприятие и мелкую моторику через работу с разными материалами: глиной, песком, красками. Используя их, ребенок знакомится с тем, какой на ощупь мир вокруг него, какие формы можно придавать предметам и как разные материалы реагируют на прикосновения. Лепка из пластилина и пальчиковые краски не только могут дать волю фантазии, но и научат создавать что‑то уникальное.
- Развивает эмоциональный интеллект: слушая или читая сказки, ребенок учится сопереживать героям истории и перенимает их опыт. Это позволяет ему лучше понимать и себя, и других.
- Знакомит с науками, которые дошкольнику предстоит изучать в более взрослом возрасте. Например, в некоторых сказках могут оживать и даже разговаривать не только животные, но и неодушевленные предметы: деревья, техника и многое другое. Благодаря сюжету ребенок может узнать, как устроена жизнь диких зверей или как работает какой‑то предмет, которым обычно пользуются взрослые. Это понимание может пробудить в нем интерес к серьезным наукам — например, биологии или физике.
- Повышает уверенность в себе: создавая что‑то руками и видя результат своей работы, ребенок понимает, что он, как и взрослые, тоже может воплощать свои идеи в жизнь.
Как заинтересовать ребенка творчеством
«Мозг ребенка очень пластичен, восприимчив и быстро обучается. Дети с радостью откликаются на предложение пофантазировать, — объясняет психолог Ирина Белобородова. — Безусловно, они нуждаются в помощи взрослого и ощущении безопасности. Обучение через подражание — один из лучших способов научить ребенка решать бытовые и учебные задачи».
Как помочь ребенку развить интерес к творчеству
- Задавайте нестандартные и открытые вопросы, соответствующие возрасту ребенка. Попросите его поразмышлять, что будет, если соединить слона со змеей или жирафа с пылесосом. В ходе мозгового штурма нужно «наштурмить» как можно больше подобных идей. И не спешите оценивать ответы малыша.
- Сочиняйте вместе сказки: попробуйте придумать вместе интересных героев и необычные ситуации, в которых они могут оказаться, а также поразмышлять, как они смогут из них выбраться и чему это их научит.
- Предлагайте ребенку представлять, как можно необычно использовать привычные предметы — расческу или карандаш. Или предложите подумать, как обойтись без какой‑то вещи, например, в походе. Что делать, если вы забыли топор или спички? Или как обойтись без зонта в самом дождливом городе мира, если его невозможно купить?
- Вместе рисуйте. Все необычные идеи, которые получились в ходе мозгового штурма, можно изобразить и на бумаге.
«Если родитель хочет развивать креативное мышление ребенка, нет смысла отдавать его в художественную школу. Скорее всего, там будут учить технике и основам живописи, то есть работе по образцу», — размышляет Полина Мальцева, эксперт в сфере детского образования и развития.
Мальцева также рекомендует обратить внимание на кружки и секции, где ребенку будут задавать вопросы открытого типа и он сможет научиться мыслить гибко, искать разные варианты решений. «Это может быть и предпринимательский кружок, и занятия олимпиадной математикой, и даже рисование, — поясняет специалист. — На таких секциях ребенку дают творческую задачу, а дальше ему нужно придумать, как нестандартно ее реализовать».
Приложения для творчества
«Анимопус» (3+) позволяет превращать рисунки в мультфильмы. Приложение предлагает сначала нарисовать картинку на бумаге или слепить из пластилина, а потом уже сфотографировать свой шедевр, загрузить в приложение и продолжать работать в нем. Так ребенок не уходит с головой в гаджеты, а развивает навык творить руками. А еще «Анимопус» предлагает задания, где можно дорабатывать и продолжать свои мультики, это мотивирует детей творить чаще. Анимация, иллюстрации и музыка и помогают детям тренировать насмотренность. «Анимопус» рассчитан на детей от 3 до 6 лет и доступен подписчикам Яндекс Плюс с опцией Детям в течение 60 дней.
«Для детей не проблема превратить палку в космический корабль и с помощью обычных темных очков смотреть сквозь стены, — делится создатель „Анимопуса“ Соломон Шлосман. — Точно так же с технологиями: они добавляют новое измерение для любого творчества. Если раньше у ребенка были только кисточки, карандаши и бумага, то теперь к ним добавилась волшебная палочка в виде телефона. И каждый день у нее появляются новые возможности».
Еще одно приложение в «Плюс Детям» — «Рисовайка» (3+), которое тоже ориентировано на детей 3–7 лет. В нем ребенок может познакомиться с цветами, фигурами и цифрами. Сейчас в «Рисовайке» есть раскраски:
- с персонажами из мультфильма «Синий трактор»;
- с животными — от домашних питомцев до динозавров;
- с различной техникой;
- с принцессами и платьями.
И «Анимопус», и «Рисовайка» учат не только рисовать, но и делать это нестандартно: дети могут использовать разные цвета, сами придумывать героев и создавать их так, как им нравится, — рисуя на экране или карандашами на бумаге.
Музыка и видео
Аудио- и видеоконтент тоже хорошо помогает в развитии творческих навыков — найти его можно, к примеру, в Яндекс Музыке, где есть сказки для детей всех возрастов. Это истории от писателей, на которых выросло несколько поколений, — от Гауфа до Андрея Усачева. И тексты современных детских авторов: космические сказки от Елены Ульевой или захватывающие истории про оборотней от Анны Старобинец. Их читают Наталья Варлей и другие известные голоса.
Слушая сказки, ребенок развивает воображение: он представляет героев, их мир и события, которые с ними приключились. А еще детские сказки похожи по структуре. В каждой истории есть главный герой, который проходит через испытания, сталкивается с волшебными помощниками и противниками, а затем возвращается домой в новой роли. Это помогает детям понять, как строятся истории, — и учиться рассказывать свои.
Есть и детские подкасты. Они развивают аудиовосприятие и учат распознавать интонации и эмоциональные оттенки в речи. Один из них — подкаст «Любознаец и удивительное искусство» (5+), подготовленный Плюс Детям совместно с Пушкинским музеем. В нем актриса Лиза Арзамасова и искусствовед Оксана Киташова рассказывают маленькому слушателю, как появились музеи, где искать идеи для творчества и почему среди известных художников так мало женщин.
А мультистории есть на «Кинопоиске», где можно завести ребенку детский аккаунт. Алгоритмы сервиса подбирают ему мультфильмы по возрасту из большой библиотеки, где найдется что‑то интересное как для малышей (например, мультсериал «Синий трактор»), так и для детей постарше («Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь»). Мультфильмы, как утверждают ученые, помогают детям развивать фантазию и формировать представление об окружающем мире и о том, каким он может быть в будущем.
Визуальные загадки
Визуальные загадки также называют друдлами: это незаконченные рисунки, которые нужно дорисовать так, как подскажет воображение. «У этих изображений нет одного определенного значения, и они являются фрагментом — его нужно разгадать и придумать ему оригинальное название», — объясняет Ирина Белобородова.
«Мне нравится давать детям задания на воображение и разработку персонажей, историй, воображаемых миров, — приводит пример такой игры психолог. — Одно из любимых заданий — создание музея, когда я прошу детей разработать его план, внешний вид и наполнение. Экспонатами может стать все что угодно, от предметов до идей и запахов».
Конструкторы
С конструкторами можно работать по-разному: например, просить ребенка строить не по инструкции, а пофантазировать. При этом не обязательно покупать наборы наподобие LEGO — чтобы прокачать воображение, можно прибегнуть и к простым бытовым предметам.
«Попросите ребенка соединить 3–4 детали в некое изобретение, зарисовать его схему и придумать, для чего оно может быть использовано, — предлагает Ирина Белобородова. — Например, сконструировать здание из бумаги и палочек от мороженого».
Свободная игра
Излишне загружать ребенка занятиями и создавать для него плотное расписание не стоит: важно, чтобы дошкольники играли и без контроля взрослых. По словам психолога, именно в таких условиях ребенок наиболее смело пробует новые роли, нестандартные решения и дает волю фантазии.
Условно это время можно назвать часом скуки — временем, когда дошкольник остается с игрой, в которой нужно механическое действие. Предложите ребенку набор разных материалов: бумагу, старые журналы, карандаши, случайный набор безопасных бытовых предметов, из которых можно конструировать что‑то новое, и попросите его поработать с ними. «Могу предположить, что ребенок не сразу сможет придумать нечто необычное, если ему привычнее следовать инструкции. Но постепенно с вашей поддержкой и примером он обязательно заинтересуется новым занятием», — рекомендует Ирина Белобородова.
Психолог советует и самим взрослым проявлять творческий подход в повседневной жизни и подавать пример ребенку. Для этого подключайте ребенка к решениям нестандартных задачек: например, попросите придумать, как передвинуть тяжелый шкаф, не разбирая его, и не надорваться. «Чем больше вы сами вовлечены в подобные задачки, тем интереснее ребенку помогать вам», — резюмирует психолог.