«Три месяца я еле выживала». История девушки, пытавшейся похудеть с помощью «Оземпика»

Кому и как «Оземпик» помог похудеть
О популярности семаглутида зарубежные медиа заговорили еще в конце 2022 года: оказалось, что препарат, который обычно назначают людям с диабетом, эффективен и в борьбе с лишним весом. Как пишут СМИ, в разное время его употребляли стендаперы и актеры Трейси Морган и Эми Шумер, телеведущая Шэрон Осборн. Миллиардер Илон Маск и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сами признавались, что прибегали к помощи этого средства.
«Оземпик», «Вегови» и другие похожие препараты влияют на пищеварение и дают чувство насыщения, из‑за чего человек потребляет меньше еды. Те, кто пробовал их, иногда рассказывают о побочных эффектах — проблемах с ЖКТ и тошноте. Также известно, что нередко после прекращения приема потерянные килограммы возвращаются. С этим столкнулась и Василиса: в 2020 году она по совету диетолога стала делать себе уколы «Оземпика», чтобы избавиться от лишнего веса. Мы попросили ее рассказать, почему она решилась принимать этот препарат и насколько эффективным он оказался.
Василиса Версус, 29 лет: «Я молю Бога, чтобы мне никогда больше не пришлось прикасаться к этим чертовым шприцам»
Почему решила похудеть
«В 19–20 лет я весила 60–65 килограмм — эта цифра стала стремительно расти, когда я уехала из родительского дома и поступила в университет. Вспоминая то время, понимаю, что оно было ужасным: я училась, на первом же курсе вышла на работу, чтобы выживать, и времени на сон не хватало. У меня не было возможности остановиться и подумать, что я делаю и как ем. Питалась в основном булочками и йогуртами — такой образ жизни привел к тому, что в 22 года мой вес составлял порядка 130 килограмм.
С оскорблениями в свой адрес из‑за внешности я не сталкивалась — мне вообще не казалось, что это проблема. Что‑то поменять в себе решила, когда появилась одышка: однажды я поднималась на пятый этаж по лестнице и поняла, что такое тяжелое дыхание после вроде бы небольшой нагрузки меня пугает».
Как первая диета чуть не загубила здоровье
«К первому диетологу я пришла с конкретной целью — похудеть. Сдала анализы, и мне прописали курс таблеток, чтобы восполнить нехватку витаминов. Диетолог также спросила, как я питаюсь, и рассказала, как считать калории. Когда спустя несколько месяцев вес так и не изменился, врач предложила посмотреть в сторону необычных диет.
Ничего лучше, чем пойти в интернет и начитаться разных статей о похудении, я не придумала. Тогда я наткнулась на материалы о низкоуглеводной диете. Рассказала диетологу, спросила: „Норм?“, та одобрила и даже не объяснила мне, что надо делать, а чего не стоит. После этого я у нее не наблюдалась: увлеклась и делала все сама.
Я почитала, как устроена эта диета, и поняла, что мне на самом деле нравится есть куриное мясо и творог со сметаной. Мне было совершенно ок питаться так целыми днями, а вес при этом стремительно уходил: за шесть месяцев я сбросила около 60 килограмм».
«Например, у меня начала свисать кожа, но поначалу я не придавала этому значения. Думала, что ничего страшного не происходит и кожа сама потом подтянется или я решу эту проблему. Потом, после одного из путешествий у меня сильно заболело ухо, и я попала в больницу — там сдала анализы, которые показали, что у меня проблемы с почками.
Я стала активно ходить по врачам, и все они очень ругали меня. Мне говорили, что я сошла с ума, если решила полгода провести на такой диете, повышали голос. От меня даже потребовали, чтобы я пошла к психиатру, потому что терапевт был уверен: мое питание — это проявление деструктивного суицидального поведения. Мне сделали операцию по подтягиванию кожи, во время лечения я только считала калории без жестких ограничений. Здоровье восстановила, но лишний вес, несмотря на контроль питания, занятия спортом и консультации с диетологами, частично вернулся.
Прием „Саксенды“ и „Оземпика“: как это было
Со следующим врачом, которого я нашла после операций, я перепробовала много методов похудения. Я постоянно считала калории: смотрела числа на этикетках, задавала вопросы официантам в кафе, составляла меню. Записывала все, что ела: мы постоянно обсуждали с диетологом журнал питания. Вес — около 86 килограммов — никуда не уходил: нужно было сильнее сокращать количество калорий, но для меня это было очень тяжело. Когда я совсем отчаялась, доктор предложил использовать препарат, который поможет похудеть.
Врач вообще не говорил про возможные побочки и то, что происходит после отмены. Спросить я даже не задумалась: мне казалось, ты колешь — худеешь, перестаешь — и вес сам по себе остается на нужном значении. Я полностью доверяла специалисту, и сомнений в безопасности не было.
Сначала это была „Саксенда“: ее нужно было вводить через шприц каждый день. Она давала много побочных эффектов: начались проблемы со сном, стулом, меня постоянно тошнило, и я в принципе не могла есть — вплоть до того, что теряла сознание. Врачу я об этом не говорила, потому что боялась, что лекарство отменят. Три месяца я еле выживала. За три месяца на „Саксенде“ я сбросила четыре килограмма и стала весить 81–82. В конце концов, я рассказала доктору, что уже не могу так жить. При этом все было комплексно: я ела не больше 1300 килокалорий в день, ежедневно делала уколы, занималась спортом — вес хотя чуть-чуть и шел вниз, но это было невыносимо.
Врач узнал о моих симптомах, пожалел, что я не сказала о них сразу, и сообщил, что есть более дорогая альтернатива — „Оземпик“. Из‑за него у меня была только тошнота и отвращение от еды: ты просто чувствуешь насыщение, как только начинаешь есть.
Сама процедура укола неприятная, но к ней очень быстро привыкаешь. За полгода употребления я освоилась, но первое время было противно даже смотреть на шприцы и тем более постоянно таскать с собой. Особенно неудобно это было во время путешествий: всегда нужно рассчитывать количество, бережно хранить, колоть каждый день — у тебя постоянно лишний багаж.
Благодаря этому методу за полтора года я достигла минимума по килограммам: цифра на весах была около 74. Уколы перестала делать после начала *****: тогда я уехала из России, и мне было не до „Оземпика“. Сейчас я молю Бога, чтобы мне никогда больше не пришлось прикасаться к этим чертовым шприцам и вновь испытывать это постоянное чувство тошноты.
Что произошло после отмены препарата
После отказа от „Оземпика“ и без тщательного подсчета калорий я опять набрала вес и стала весить 103 килограмма. Полгода назад я снова начала работать с диетологом: она взяла меня под наблюдение, и благодаря ненасильственной коррекции питания я дошла до отметки в 81 килограмм при росте 175 см.
Дело в том, что раньше я концентрировалась именно на калораже. Нужно съесть 1300 килокалорий — и неважно, что именно, главное уложиться эту норму. Сейчас я поступаю иначе: перешла на сбалансированное питание, в котором есть нужные мне углеводы, белки и другие микроэлементы, соблюдаю ограничения, например в потреблении красного мяса.
Калории я больше не считаю, а забочусь о балансе: на одну порцию приходится 100 грамм белка, 60–80 грамм углеводов, 150–200 грамм салата. Это может быть куриное мясо или немного говядины или свинины, макароны, орехи, гречка — еда собирается как конструктор. Готовлю я в основном дома, а пропорции соблюдаю даже в ресторане: например, если стейк больше нормы, съедаю половину.
Сейчас я вешу 79 килограмм про росте 175 сантиметров. Внешне я выгляжу ок, но если смотреть на индекс массы тела, то у меня есть избыточный вес, и, по идее, ради своего здоровья мне нужно похудеть еще. Я чувствую, что у меня появилось больше сил и энергии, улучшилось состояние кожи. Я выучила правила пропорций, поэтому, думаю, даже без специалиста смогу их соблюдать.
Мой нынешний врач осудила использование „Оземпика“ и предложила сделать обследование, чтобы убедиться, что он мне не навредил. К счастью, с моим здоровьем все хорошо. Сейчас по ее совету я больше сосредотачиваюсь не на калориях, а на составе. Останавливаться на достигнутом не планирую: я продолжу наблюдаться у диетолога и буду вести более активный образ жизни, чтобы уменьшить процент жира в организме».
Мнение специалиста
Эндокринолог сети клиник «Семейная»
В каких случаях назначают «Оземпик» и как он работает?
«Семаглутид, известный под названием «Оземпик, — это препарат из группы аналога глюкагоноподобного пептида-1 (а-ГПП-1). Он работает на уровне гипоталамуса: активирует рецепторы ГПП-1, усиливает сигналы насыщения и ослабляет сигналы голода, тем самым сокращая потребление пищи. Также он обладает глюкозозависимым действием на секрецию инсулина, снижает секрецию глюкагона, что приводит к снижению уровня глюкозы в крови. «Оземпик» показан для пациентов с сахарным диабетом второго типа, индексом массы тела более 30При таком ИМТ ставится диагноз «ожирение». и людям с артериальной гипертензией.
Насколько эффективен «Оземпик» при похудении и чем он опасен
Семаглутид и аналоги можно назвать уколами для похудения — это действительно эффективный способ для снижения массы тела, но просто так ждать чуда не стоит. При прекращении инъекций и переходе к старым пищевым привычкам лишний вес быстро возвращается».
«При применении этого препарата возможны такие побочные действия, как тошнота, диарея, рвота, запор. Эти ощущения встречаются нередко, но наблюдаются, как правило, в первые недели лечения. Со временем они проходят и не требуют отмены уколов. О доказанных долгосрочных побочных эффектах на текущий момент нам ничего не известно.
Не стоит забывать и про противопоказания: семаглутид нельзя принимать в период беременности, лактации, при сахарном диабете первого типа, диабетическом кетоацидозе, парезе желудка, почечной или печеночной недостаточностях, воспалительных заболеваниях кишечника, медуллярном раке щитовидной железы и при синдроме МЭН-2Множественной эндокринной неоплазии.».