Личный опыт

«Три месяца я еле выживала». История девушки, пытавшейся похудеть с помощью «Оземпика»

Сегодня в 19:45
Фото: aprott/Getty Images
Желая избавиться от лишнего веса, люди прибегают не только к спорту или правильному питанию, но и к лекарствам — например, препарату для диабетиков семаглутиду, известному под брендами «Оземпик» и «Вегови». О том, как он работает и какие побочные эффекты вызывает, мы поговорили с врачом и девушкой, которая колола «Оземпик» для похудения.

Кому и как «Оземпик» помог похудеть

О популярности семаглутида зарубежные медиа заговорили еще в конце 2022 года: оказалось, что препарат, который обычно назначают людям с диабетом, эффективен и в борьбе с лишним весом. Как пишут СМИ, в разное время его употребляли стендаперы и актеры Трейси Морган и Эми Шумер, телеведущая Шэрон Осборн. Миллиардер Илон Маск и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сами признавались, что прибегали к помощи этого средства.

«Оземпик», «Вегови» и другие похожие препараты влияют на пищеварение и дают чувство насыщения, из‑за чего человек потребляет меньше еды. Те, кто пробовал их, иногда рассказывают о побочных эффектах — проблемах с ЖКТ и тошноте. Также известно, что нередко после прекращения приема потерянные килограммы возвращаются. С этим столкнулась и Василиса: в 2020 году она по совету диетолога стала делать себе уколы «Оземпика», чтобы избавиться от лишнего веса. Мы попросили ее рассказать, почему она решилась принимать этот препарат и насколько эффективным он оказался.

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Василиса Версус, 29 лет: «Я молю Бога, чтобы мне никогда больше не пришлось прикасаться к этим чертовым шприцам»

© Из личного архива

Почему решила похудеть

«В 19–20 лет я весила 60–65 килограмм — эта цифра стала стремительно расти, когда я уехала из родительского дома и поступила в университет. Вспоминая то время, понимаю, что оно было ужасным: я училась, на первом же курсе вышла на работу, чтобы выживать, и времени на сон не хватало. У меня не было возможности остановиться и подумать, что я делаю и как ем. Питалась в основном булочками и йогуртами — такой образ жизни привел к тому, что в 22 года мой вес составлял порядка 130 килограмм.

С оскорблениями в свой адрес из‑за внешности я не сталкивалась — мне вообще не казалось, что это проблема. Что‑то поменять в себе решила, когда появилась одышка: однажды я поднималась на пятый этаж по лестнице и поняла, что такое тяжелое дыхание после вроде бы небольшой нагрузки меня пугает».

Как первая диета чуть не загубила здоровье

«К первому диетологу я пришла с конкретной целью — похудеть. Сдала анализы, и мне прописали курс таблеток, чтобы восполнить нехватку витаминов. Диетолог также спросила, как я питаюсь, и рассказала, как считать калории. Когда спустя несколько месяцев вес так и не изменился, врач предложила посмотреть в сторону необычных диет.

Ничего лучше, чем пойти в интернет и начитаться разных статей о похудении, я не придумала. Тогда я наткнулась на материалы о низкоуглеводной диете. Рассказала диетологу, спросила: „Норм?“, та одобрила и даже не объяснила мне, что надо делать, а чего не стоит. После этого я у нее не наблюдалась: увлеклась и делала все сама.

Я почитала, как устроена эта диета, и поняла, что мне на самом деле нравится есть куриное мясо и творог со сметаной. Мне было совершенно ок питаться так целыми днями, а вес при этом стремительно уходил: за шесть месяцев я сбросила около 60 килограмм».

«Организму это не понравилось — правда, заметила я это не сразу».

«Например, у меня начала свисать кожа, но поначалу я не придавала этому значения. Думала, что ничего страшного не происходит и кожа сама потом подтянется или я решу эту проблему. Потом, после одного из путешествий у меня сильно заболело ухо, и я попала в больницу — там сдала анализы, которые показали, что у меня проблемы с почками.

Я стала активно ходить по врачам, и все они очень ругали меня. Мне говорили, что я сошла с ума, если решила полгода провести на такой диете, повышали голос. От меня даже потребовали, чтобы я пошла к психиатру, потому что терапевт был уверен: мое питание — это проявление деструктивного суицидального поведения. Мне сделали операцию по подтягиванию кожи, во время лечения я только считала калории без жестких ограничений. Здоровье восстановила, но лишний вес, несмотря на контроль питания, занятия спортом и консультации с диетологами, частично вернулся.

Прием „Саксенды“ и „Оземпика“: как это было

Со следующим врачом, которого я нашла после операций, я перепробовала много методов похудения. Я постоянно считала калории: смотрела числа на этикетках, задавала вопросы официантам в кафе, составляла меню. Записывала все, что ела: мы постоянно обсуждали с диетологом журнал питания. Вес — около 86 килограммов — никуда не уходил: нужно было сильнее сокращать количество калорий, но для меня это было очень тяжело. Когда я совсем отчаялась, доктор предложил использовать препарат, который поможет похудеть.

Врач вообще не говорил про возможные побочки и то, что происходит после отмены. Спросить я даже не задумалась: мне казалось, ты колешь — худеешь, перестаешь — и вес сам по себе остается на нужном значении. Я полностью доверяла специалисту, и сомнений в безопасности не было.

Сначала это была „Саксенда“: ее нужно было вводить через шприц каждый день. Она давала много побочных эффектов: начались проблемы со сном, стулом, меня постоянно тошнило, и я в принципе не могла есть — вплоть до того, что теряла сознание. Врачу я об этом не говорила, потому что боялась, что лекарство отменят. Три месяца я еле выживала. За три месяца на „Саксенде“ я сбросила четыре килограмма и стала весить 81–82. В конце концов, я рассказала доктору, что уже не могу так жить. При этом все было комплексно: я ела не больше 1300 килокалорий в день, ежедневно делала уколы, занималась спортом — вес хотя чуть-чуть и шел вниз, но это было невыносимо.

Врач узнал о моих симптомах, пожалел, что я не сказала о них сразу, и сообщил, что есть более дорогая альтернатива — „Оземпик“. Из‑за него у меня была только тошнота и отвращение от еды: ты просто чувствуешь насыщение, как только начинаешь есть.

Сама процедура укола неприятная, но к ней очень быстро привыкаешь. За полгода употребления я освоилась, но первое время было противно даже смотреть на шприцы и тем более постоянно таскать с собой. Особенно неудобно это было во время путешествий: всегда нужно рассчитывать количество, бережно хранить, колоть каждый день — у тебя постоянно лишний багаж.

Благодаря этому методу за полтора года я достигла минимума по килограммам: цифра на весах была около 74. Уколы перестала делать после начала *****: тогда я уехала из России, и мне было не до „Оземпика“. Сейчас я молю Бога, чтобы мне никогда больше не пришлось прикасаться к этим чертовым шприцам и вновь испытывать это постоянное чувство тошноты.

Что произошло после отмены препарата

После отказа от „Оземпика“ и без тщательного подсчета калорий я опять набрала вес и стала весить 103 килограмма. Полгода назад я снова начала работать с диетологом: она взяла меня под наблюдение, и благодаря ненасильственной коррекции питания я дошла до отметки в 81 килограмм при росте 175 см.

Дело в том, что раньше я концентрировалась именно на калораже. Нужно съесть 1300 килокалорий — и неважно, что именно, главное уложиться эту норму. Сейчас я поступаю иначе: перешла на сбалансированное питание, в котором есть нужные мне углеводы, белки и другие микроэлементы, соблюдаю ограничения, например в потреблении красного мяса.

Калории я больше не считаю, а забочусь о балансе: на одну порцию приходится 100 грамм белка, 60–80 грамм углеводов, 150–200 грамм салата. Это может быть куриное мясо или немного говядины или свинины, макароны, орехи, гречка — еда собирается как конструктор. Готовлю я в основном дома, а пропорции соблюдаю даже в ресторане: например, если стейк больше нормы, съедаю половину.

Сейчас я вешу 79 килограмм про росте 175 сантиметров. Внешне я выгляжу ок, но если смотреть на индекс массы тела, то у меня есть избыточный вес, и, по идее, ради своего здоровья мне нужно похудеть еще. Я чувствую, что у меня появилось больше сил и энергии, улучшилось состояние кожи. Я выучила правила пропорций, поэтому, думаю, даже без специалиста смогу их соблюдать.

Мой нынешний врач осудила использование „Оземпика“ и предложила сделать обследование, чтобы убедиться, что он мне не навредил. К счастью, с моим здоровьем все хорошо. Сейчас по ее совету я больше сосредотачиваюсь не на калориях, а на составе. Останавливаться на достигнутом не планирую: я продолжу наблюдаться у диетолога и буду вести более активный образ жизни, чтобы уменьшить процент жира в организме».

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Мнение специалиста

Тамила Агаева

Эндокринолог сети клиник «Семейная»

В каких случаях назначают «Оземпик» и как он работает?

«Семаглутид, известный под названием «Оземпик, — это препарат из группы аналога глюкагоноподобного пептида-1 (а-ГПП-1). Он работает на уровне гипоталамуса: активирует рецепторы ГПП-1, усиливает сигналы насыщения и ослабляет сигналы голода, тем самым сокращая потребление пищи. Также он обладает глюкозозависимым действием на секрецию инсулина, снижает секрецию глюкагона, что приводит к снижению уровня глюкозы в крови. «Оземпик» показан для пациентов с сахарным диабетом второго типа, индексом массы тела более 30При таком ИМТ ставится диагноз «ожирение». и людям с артериальной гипертензией.

Насколько эффективен «Оземпик» при похудении и чем он опасен

Семаглутид и аналоги можно назвать уколами для похудения — это действительно эффективный способ для снижения массы тела, но просто так ждать чуда не стоит. При прекращении инъекций и переходе к старым пищевым привычкам лишний вес быстро возвращается».

«Поэтому важна коррекция пищевого поведения, что поможет сохранить желаемый вес».

«При применении этого препарата возможны такие побочные действия, как тошнота, диарея, рвота, запор. Эти ощущения встречаются нередко, но наблюдаются, как правило, в первые недели лечения. Со временем они проходят и не требуют отмены уколов. О доказанных долгосрочных побочных эффектах на текущий момент нам ничего не известно.

Не стоит забывать и про противопоказания: семаглутид нельзя принимать в период беременности, лактации, при сахарном диабете первого типа, диабетическом кетоацидозе, парезе желудка, почечной или печеночной недостаточностях, воспалительных заболеваниях кишечника, медуллярном раке щитовидной железы и при синдроме МЭН-2Множественной эндокринной неоплазии.».

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