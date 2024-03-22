«Три месяца я еле выживала». История девушки, пытавшейся похудеть с помощью «Оземпика»

Сначала это была „Саксенда“: ее нужно было вводить через шприц каждый день. Она давала много побочных эффектов: начались проблемы со сном, стулом, меня постоянно тошнило, и я в принципе не могла есть — вплоть до того, что теряла сознание. Врачу я об этом не говорила, потому что боялась, что лекарство отменят . Три месяца я еле выживала. За три месяца на „Саксенде“ я сбросила четыре килограмма и стала весить 81–82. В конце концов, я рассказала доктору, что уже не могу так жить. При этом все было комплексно: я ела не больше 1300 килокалорий в день, ежедневно делала уколы, занималась спортом — вес хотя чуть-чуть и шел вниз, но это было невыносимо.