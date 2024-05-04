Форд Коппола поделился первым отрывком из «Мегалополиса»

В двухминутном фрагменте персонаж Адама Драйвера по имени Сезар стоит на краю небоскреба, решаясь наступить в бездну. В определенный момент он произносит «Время останавливается» — и окружение замирает, а сам герой, заметно переживая, возвращается на крышу из почти горизонтального положения. По щелчку его пальцев время вновь движется.