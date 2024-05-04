Форд Коппола поделился первым отрывком из «Мегалополиса»

Фрэнсис Форд Коппола опубликовал отрывок из своего грядущего фильма «Мегалополис». Научно-фантастический фильм режиссер почти полностью снял на собственные деньги.
В двухминутном фрагменте персонаж Адама Драйвера по имени Сезар стоит на краю небоскреба, решаясь наступить в бездну. В определенный момент он произносит «Время останавливается» — и окружение замирает, а сам герой, заметно переживая, возвращается на крышу из почти горизонтального положения. По щелчку его пальцев время вновь движется.
Предстоящая картина рассказывает о несчастном случае, приведшем к разрушению мегаполиса, который и без того приходил в упадок. В центре сюжета — архитектор-идеалист Сезар (Драйвер) и его заклятый враг — мэр города Фрэнк Цицеро (Эспозито).
Сюжет основан на произведении Саллюстия «О заговоре Катилины». В фильме снялись, помимо Драйвера, Джон Войт («Полуночный ковбой», «Схватка», «Миссия невыполнима»), Дастин Хоффман («Человек дождя», «Выпускник»), Кейт Бланшетт («Властелин Колец», «Тар») и Мишель Пфайффер («Лицо со шрамом», «Бэтмен возвращается»).
Коппола написал сценарий для «Мегалополиса» еще в 80-х после выпуска своей легендарной картины «Апокалипсис сегодня». Съемки фильма стартовали лишь в 2022 году. Режиссер самостоятельно финансировал проект, распродав большую часть своей винной коллекции и собрав в общей сложности около 120 млн долларов.