Маленький и тяжелый — не пропечен: Роскачество дало советы по выбору кулича

Сегодня в 17:50
Фото: Art Therapy by Julianna/Flickr

Роскачество посоветовало обращать внимание на размер и вес куличей при выборе в магазине, сообщает РИА «Новости». Не менее важен внешний вид изделия, добавили там.

«Возьмите кулич в руку и попробуйте соотнести его вес с объемом», — заявили в регуляторе. Если кулич большой и пышный, а вес маленький, то лучше от него отказаться. А если кулич маленького размера, но тяжелый, то он, возможно, недостаточно пропечен.

Отдельно Роскачество предостерегло потребителей от подгоревших куличей из‑за повышенного уровня канцерогенов и токсичного акриламида в них.

Верхушка и корочка всего изделия должны быть целыми, не потрескавшимися. Трещины будут говорить о нарушении технологического процесса производства, и такой продукт приобретать не стоит, отметили в регуляторе.

«Бывает, что кулич хранится еще дольше [15 суток], это достигается за счет использования при их упаковке специальных материалов, обладающих барьерными свойствами, и очень низкого содержания так называемой активной воды, что достигается за счет использования влагоудерживающих агентов», — рассказали в Роскачестве. Срок годности некоторых изделий с оригинальной рецептурой может составлять до 40 суток.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 68% россиян любят куличи за верхушку с конфитюром. 91% жителей страны планируют купить кулич к Пасхе, при этом 67% намерены приобрести сразу несколько.

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