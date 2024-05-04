«Возьмите кулич в руку и попробуйте соотнести его вес с объемом», — заявили в регуляторе. Если кулич большой и пышный, а вес маленький, то лучше от него отказаться. А если кулич маленького размера, но тяжелый, то он, возможно, недостаточно пропечен.