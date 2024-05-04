Роскачество посоветовало обращать внимание на размер и вес куличей при выборе в магазине, сообщает РИА «Новости». Не менее важен внешний вид изделия, добавили там.
«Возьмите кулич в руку и попробуйте соотнести его вес с объемом», — заявили в регуляторе. Если кулич большой и пышный, а вес маленький, то лучше от него отказаться. А если кулич маленького размера, но тяжелый, то он, возможно, недостаточно пропечен.
Отдельно Роскачество предостерегло потребителей от подгоревших куличей из‑за повышенного уровня канцерогенов и токсичного акриламида в них.
Верхушка и корочка всего изделия должны быть целыми, не потрескавшимися. Трещины будут говорить о нарушении технологического процесса производства, и такой продукт приобретать не стоит, отметили в регуляторе.
«Бывает, что кулич хранится еще дольше [15 суток], это достигается за счет использования при их упаковке специальных материалов, обладающих барьерными свойствами, и очень низкого содержания так называемой активной воды, что достигается за счет использования влагоудерживающих агентов», — рассказали в Роскачестве. Срок годности некоторых изделий с оригинальной рецептурой может составлять до 40 суток.
Ранее в ходе опроса выяснилось, что 68% россиян любят куличи за верхушку с конфитюром. 91% жителей страны планируют купить кулич к Пасхе, при этом 67% намерены приобрести сразу несколько.