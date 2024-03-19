Пять человек обвиняют Виктора Забугу в изнасилованиях. Что об этом известно

Не менее пяти человек обвинили художника Виктора Забугу в изнасиловании. Только двое — публично
Виктор Забуга — известный художник из Петербурга, который работает в примитивистском стиле. На его инстаграм* подписано более 100 тысяч человек, а цена его работ доходит до 100 тысяч рублей.
В середине марта две девушки публично обвинили его в изнасилованиях — Анна Пантелеева и Полина Михайлова. В разговоре с «Афишей Daily» Анна Пантелеева рассказала, что познакомилась с Забугой в 2021 году. Тогда ей было 19 лет, а художнику — 31. Она подписалась на него в инстаграме*, он подписался в ответ, и у них завязалась переписка. Виктор начал регулярно предлагать встретиться, иногда грубо и настойчиво, но Анне льстило внимание художника.
Позднее Анна и Виктор начали начали общаться вживую. Пантелеева призналась, что до вечера 30 апреля, когда произошло изнасилование, у них с художником был секс, — по обоюдному согласию, но об отношениях никто не говорил.
Вечером 30 апреля Анна, Виктор и еще одна девушка встретились у художника. Для Анны это была третья встреча с Забугой. Молодые люди пили вино и разговаривали. Чуть позже друг Виктора привез марихуану и вся компания, кроме одной девушки, употребила.
Анна рассказала «Афише Daily», что после этого ей стало плохо, она легла на пол и положила книгу себе под голову. Знакомая Забуги спросила у Анны, все ли нормально, та ответила, что она в порядке. Позже в переписке с Анной девушка рассказала, что предлагала Виктору перенести Пантелееву на матрас, но Забуга сказал, что лучше оставить ее под его присмотром.
Анна рассказала, что в какой‑то момент она вырубилась, а пришла в сознание, когда в квартире уже никого не было, а Забуга ее раздевал.
Татуировщица
«Я чувствую все эти движения, он меня как‑то двигает, что‑то со мной делает. Пытаюсь что‑то сделать в ответ, но просто не могу контролировать свое тело. Помню, что уже начался половой акт, но я ничего не делала, не давала никакого активного согласия. Он просто взаимодействовал с моим телом, как ему хотелось».
Анна рассказала о случившемся друзьям, но они отговорили ее идти в полицию.
Татуировщица
«Они сказали, что это ужасно, но с такой ситуацией ничего не сделаешь. Родителям я тоже не стала рассказывать. Они ругались, что я куда‑то ушла тусить и ответила [на телефонный звонок] в непонятном состоянии, и если что‑то произошло, то я сама виновата».
После случившегося Анна два года продолжала периодически видеться с Виктором.
Позднее она неоднократно пыталась заговорить с Виктором о случившемся, но он в ответ начинал злиться. Анна подчеркивает, что была уверена: они с Виктором не встречаются, потому что художник регулярно говорил, что ему не нужны отношения и никогда не позиционировал их встречи как что‑то серьезное.
«Многие в тусовке знали и об этой истории, и о других, но закрывали на это глаза», — рассказала девушка. Анна все же решилась написать пост о насилии, так как для нее «было важно осветить это, доказав себе и другим девушкам, что мы не виноваты в этих историях».
Вслед за Пантелеевой историями про Виктора Забугу начали делиться и другие пострадавшие.
Полина Михайлова долгое время поддерживала с Забугой приятельские отношения. Их общение прервалось после насилия
Другая девушка, Полина Михайлова, также познакомилась с Забугой в 2021 году. Она заказала футболку с его принтом, но посылка задерживалась, и девушка написала художнику в соцсетях.
Виктор ответил и предложил ей приехать к нему домой и забрать футболку. Она пообщалась с Виктором и после этого стала регулярно бывать у него дома. «Я приходила, сидела и читала книги об искусстве или играла с котами, иногда разговаривала с его сестрой», — рассказала она. Полина признает, что долгое время художник вел себя с ней корректно.
«В декабре 2021 года я вакцинировалась от ковида, но чувствовала себя нормально. Он пригласил меня к себе, и я согласилась. Уже в гостях у меня поднялась температура, я выпила парацетомол, но он не помог, и Виктор предложил употребить травку. Я согласилась, несмотря на то, что я принимаю препараты, выписанные психиатром, которые не совместимы с алкоголем и синтетическими наркотиками, и Забуга знал об этом. Что происходило дальше, я помню плохо. Помню только нависшее надо мной тело и то, что потом он очень быстро ушел».
Полина Михайлова попыталась обсудить с Забугой произошедшее лишь однажды: «Он написал, что употребил наркотики и предлагал приехать, говорил, что хочет заняться со мной оральным сексом». В ответ девушка сказала, что ей некомфортно получать такие сообщения и вспомнила об истории, которая произошла годом ранее. Виктор извинился за то, что «смутил ее», и их общение почти сошло на нет.
Полина Михайлова в разговоре с «Афишей Daily» заявила, что долго пыталась забыть эту историю, но «когда увидела пост Анны, на нее нахлынуло».
«Я лежала и думала целый день, рассказать или не стоит. В какой‑то момент мне стало стыдно, что я не сказала раньше и не уберегла других девушек».
И Полина, и Анна говорят, что желают художнику как минимум отмены, чтобы галереи, институции и бренды перестали с ним работать. Как максимум, тюрьмы. «Я хочу, чтобы он сел в тюрьму на столько лет, сколько девушек он изнасиловал», — сказал Полина.
Истории людей повторяются. Они говорят, что Забуга либо угощал жертв марихуаной, либо опаивал их
В своем инстаграме* Анна Пантелеева публикует истории тех, кто боится говорить о насилии публично.
Одна из девушек анонимно рассказала, что была в гостях у Виктора, и художник предложил ей выпить вина. Спустя некоторое время девушка захотела в туалет — вино дало сильный слабительный эффект. Когда она вышла из уборной, Забуга начал агрессивно предлагать ей покурить, однако она отказалась.
Позднее Забуга протянул ей еще один бокал вина, и она не решилась от него отказаться, так как чувствовала себя очень некомфортно. После этого она отключилась, а когда пришла в себя, Виктор сидел голым на стуле, а она лежала голая на полу, и у нее болел сфинктер. По словам девушки, Забуга, увидев, что она очнулась, подошел к ней и начал бить ее по щекам и выгонять из квартиры. Девушка считает, что художник сначала дал ей слабительное, а потом снотворное, чтобы позднее изнасиловать.
Еще одна девушка рассказала Анне в личных сообщениях, что Виктор начал трогать ее после совместного употребления марихуаны, однако остановился, когда понял, что у нее месячные.
Еще один молодой человек также анонимно рассказал, что бил у Забуги татуировку. Художник несколько раз предложил ему выпить или употребить наркотики, и в конце концов мужчина согласился на выпивку.
После этого ему стало плохо, он начал плохо контролировать себя и фрагментарно помнит, как Забуга пытался положить его на кушетку, залезал к нему рукой в брюки и пытался расстегнуть штаны перед его лицом, а еще «бормотал какую‑то ересь про то, что я должен помочь ему». В какой‑то момент мужчине удалось собраться с силами и выбежать из салона. Он также рассказал, что пытался игнорировать эту историю, однако во время своей психотерапии вспомнил о ней, после чего ему пришлось обратиться за помощью к психиатру.
Еще одна девушка рассказала изданию Wonderzine, что ее изнасиловал друг Забуги — она сильно напилась на Новый год, чем воспользовался этот человек. На следующий день Виктор обвинил ее в измене, назвал шлюхой и отказался иметь с ней что‑либо общее. Ровно через год он начал угрожать ей.
Забуга и тогда, и сейчас, отрицал обвинения в изнасиловании
На следующий день после поста Анны Виктор Забуга опубликовал в инстаграме* ответ на обвинения. Он заявил, что его отношения с Анной были очень эмоциональными, и в них бывали сложные моменты.
Художник
«В связи с сложившейся ситуацией нужно мое пояснение. Скажу сразу: меня несправедливо оговаривают и начинают повсеместную травлю. СМИ только рады подобному грязному белью.
С Анной мы встречались два года и жили вместе. В отношениях бывали разные моменты, где мы могли ругаться, переписываться на повышенных тонах. У нас была достаточно бурная сексуальная жизнь, проявлялось это в том, что мы могли заняться сексом в публичных местах и при людях. У меня есть архив ее обнаженных фотографий, снималось это все по обоюдному согласию. Анна знала, что я использую фотографии на выставках или беру для печати.
Я описал портрет наших отношений, теперь перейду непосредственно к обвинению в мой адрес. Анна всегда сама приходила ко мне ночевать, сама выпивала, сколько считает нужным, это всегда был свободный выбор. Хочу сказать, что изнасилования, о котором говорит Анна, не было!
С первых дней знакомства у нас был обоюдный секс, она это прекрасно знает. В ином же случае я прошу доказательств всему тому, что описала Анна.
Да, я не пушистый белый зайчик, могу высказаться грубо, послать в извращенной форме, это всегда были экспрессивные решения, о которых я жалел, но лучше ли ты меня? Человек, который занимается травлей и распространением клеветы?!»
Помимо этого Забуга публиковал фотографии Джонни Деппа, сделанные во время судебного процесса с его бывшей женой Эмбер Херд, а также фотографию Дианы Шурыгиной.
«Афише Daily» не удалось связаться с художником. Виктор Забуга закрыл свои публикации для комментариев.
Девушки обратились в полицию. Забуга заявил, что уже подал в суд
Девушки рассказали «Афише Daily», что уже три человека написали заявления об изнасиловании Виктором Забугой. Им удалось найти юриста и адвоката, которые согласились вести дело.
Ранее Анна Пантелеева также попыталась подать заявление на Виктора в УВД по Адмиралтейскому району. Она описала опыт общения с полицейскими как крайне негативный. Девушку сначала подробно расспрашивали о случившемся и просили рассказать интимные подробности о том, каким был секс, а потом сказали, что через три года никто не даст делу ход, и потребовали подписать документ об отказе от заявления.
После публикации поста Пантелеевой Виктор сообщил ей, что подаст на нее заявление из‑за клеветы, но девушка заблокировала аккаунт молодого человека. Изданию «Собака.ru» Забуга заявил, что «уже подал иск», но подробностями делиться отказался.
В России до суда доходят только 2,9% заявлений о сексуализированном насилии
Согласно статистике, в России только 12% пострадавших от сексуализированного насилия обращаются в правоохранительные органы.
Адвокат Евгений Губанов в разговоре с «Афишей Daily» сообщил, что заявление девушек должны передать в районное управление Следственного комитета, который должен провести доследственную проверку, по итогам котором будет принято решение о дальнейшей судьбе дела. По его словам, у СК есть 30 суток на эту проверку, после чего дело могут или возбудить, или нет.
Адвокат
«После возбуждения дела следствие может назначать экспертизы и другие процедуры, но здесь я просто не понимаю, что следователь будет делать, учитывая срок давности. Естественно, такое дело никому не хочется возбуждать, однако с учетом резонанса это может произойти, тем более если будет больше одной потерпевшей».
Друзья Забуги не верят, что он мог это сделать
Уличный художник
«Он проявляет себя по-разному, может быть добрым, может быть злым, как и все мы. К девушкам он так же относится по-разному. Если кого‑то любит и видит отдачу от этого человека, то всячески помогает и защищает. Если девушка находится с ним только из‑за его известности, то он открыто может проявлять к ней негатив и делать нелестные высказывания в ее адрес».
По мнению Продавца игрушек, некоторые девушки желают подставить Виктора или унизить его из чувства зависти.
Другой друг Забуги Слава Блаженный в разговоре с «Афишей Daily» сказал, что «никакой жести» за год совместной работы он за художником не наблюдал. Однако отметил, что у Забуги публичный образ «плохого парня» и для незнакомых людей он может выставлять свои отрицательные стороны напоказ. Слава добавил, что ситуация с Забугой перетекает в кибербуллинг.
Еще один друг художника Саша Гаванский в разговоре с «Афишей Daily» сообщил, что знает Забугу более десяти лет, поэтому видел «все его метаморфозы» — от простого парня из Уфы до художника в Петербурге, а также некоторые его отношения, в том числе с Анной. Гаванский подчеркивает, что отношения с Анной, очевидно, были не очень здоровыми. Он также отмечает, что Забуга очень трепетно и нежно относился и к другим девушкам, например, писал стихи и дарил цветы, и к своей маме.
«Не могу сказать, что Анна производила впечатление трезвого и адекватного человека, видел ее несколько раз, знаю про несколько ее эпизодов с алкоголем и наркотиками. Также знаю, что ее поведение осуждали родители. Я не думаю, делал Виктор это или нет, а думаю, что Анна лжет. Вся эта ситуация будет пустыми словами, пока с этим не разберутся сотрудники полиции».
Еще один друг Забуги, который пожелал остаться анонимным, сообщил, что также считает Анну «не очень здоровым человеком» и не верит в эти обвинения. Вопрос об обвинениях других девушек он парировал тем, что почти все они — анонимные.
Проекты и институции, которые работали с Забугой — пока никак не высказались. В соцсетях — тысячи гневных комментариев в адрес художника
Пользователи оставляют негативные комментарии в соцсетях бренда «Твое». Они требуют отменить коллаборацию с художником, в рамках которой бренд выпускает линейку одежды с рисунками Забуги. В пресс-службе бренда на запрос «Афиши Daily» не ответили, бренд также никак не высказался в своих соцсетях. Но с сайта «Твое» коллаборация с художником исчезла.
Культурные институции, которые в последнее время работали с Виктором Забугой, тоже пока никак не отреагировали на ситуацию. «Афише Daily» не удалось найти каких‑либо упоминаний истории в соцсетях проектов «Стрит-арт хранение», dispar:d, «СЕТКА». «Афиша Daily» также обратилась за комментарием к галерее «Наковальня», которая продает работы Забуги, но к моменту публикации текста не получила ответ.
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