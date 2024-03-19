Пять человек обвиняют Виктора Забугу в изнасилованиях. Что об этом известно

«В декабре 2021 года я вакцинировалась от ковида, но чувствовала себя нормально. Он пригласил меня к себе, и я согласилась. Уже в гостях у меня поднялась температура, я выпила парацетомол, но он не помог, и Виктор предложил употребить травку. Я согласилась, несмотря на то, что я принимаю препараты, выписанные психиатром, которые не совместимы с алкоголем и синтетическими наркотиками, и Забуга знал об этом. Что происходило дальше, я помню плохо. Помню только нависшее надо мной тело и то, что потом он очень быстро ушел ».