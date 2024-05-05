Джоан Роулинг вспомнила, как рассказала Алану Рикману о большой тайне его персонажа

«Мне не нравится убивать персонажей, но это часть жизни, не так ли? Убивать Снейпа было ужасно. Я всегда знала, что он уйдет. Я не могла вынести убийства [Римуса] Люпина и [Нимфадоры] Тонкс [учителя Гарри и его жены], это было так грустно. О, и Фред [Уизли]», — сказала Роулинг.