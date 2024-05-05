Джоан Роулинг вспомнила, как рассказала Алану Рикману о большой тайне его персонажа

Джоан Роулинг поделилась разговором, который у нее произошел с актером Аланом Рикманом, в ходе которого она раскрыла ему истинные мотивы его персонажа в фильмах о Гарри Поттере. Писательница вспомнила об этом во время записи ответов на вопросы поклонников, сообщает газета Times of London.
Рикман сыграл профессора Северуса Снейпа, который на протяжении нескольких фильмов недолюбливал Гарри Поттера. Однако позже выясняется, что учитель юного волшебника стоит на стороне добрых сил и защищает мальчика от Волан-де-Морта и его приспешников.
Поначалу Рикман был сбит с толку действиями своего героя, вспомнила Роулинг. «Он позвонил мне и сказал: „Послушай, я ломаю голову. Мне действительно нужно понять, что задумал Снейп? Я настоящий злодей?“ Он был единственным, кому я сказала: „Ты был влюблен в мать Гарри“», — поделилась писательница.
Роулинг объяснила Рикману его персонажа так: «Ты двойной агент. Но ты не любишь Гарри. Ты не можешь преодолеть свою интуитивную неприязнь к этому мальчику, который выглядит точно так же, как твой заклятый враг [отец волшебника Джеймс Поттер]». Поэтому, по ее словам, писательнице пришлось рассказать актеру о событиях задолго до того, как вышли следующие фильмы.
Рикман, умерший в 2016 году, сыграл Снейпа во всех восьми фильмах о Гарри Поттере. Снейп был одним из главных героев, которого в конечном итоге убили. Роулинг призналась, что сильно беспокоилась из‑за необходимости покончить с персонажами, которых она сотворила.
«Мне не нравится убивать персонажей, но это часть жизни, не так ли? Убивать Снейпа было ужасно. Я всегда знала, что он уйдет. Я не могла вынести убийства [Римуса] Люпина и [Нимфадоры] Тонкс [учителя Гарри и его жены], это было так грустно. О, и Фред [Уизли]», — сказала Роулинг.
В 2018 году на аукцион выставили архив Рикмана, в котором оказались личные письма актера, в том числе относившиеся к периоду съемок фильмов о Поттере. В заметке «В голове Снегга», которую актер написал во время работы над «Принцем-полукровкой» в 2009 году, он отметил, что режиссер Дэвид Йейтс недооценивает его персонажа.
В апреле исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф признался, что «до смерти боялся» Рикмана в образе профессора Снейпа. «Как можно было его не бояться с таким-то голосом. Ты забываешь, насколько он низкий, пока он не отзовется в тебе. Я был уверен, что он меня ненавидит», — вспомнил актер.