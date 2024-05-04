Самая дорогая квартира в России на вторичке стоит почти 2 млрд рублей

Самая дорогая квартира на вторичном рынке в России стоит 1,84 млрд рублей и находится на Пречистенской набережной в центре Москвы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».
Почти 2 млрд продавцы хотят получить за трехуровневую резиденцию площадью 724 квадратных метров в премиальном ЖК «Баркли Плаза». В шестикомнатной квартире, помимо спален (с собственными ванными комнатами), гостиной и кабинета, есть терраса, спортивный зал и лифт до подземного паркинга. Окна резиденции выходят на памятник Петру I работы Зураба Церетели.
Как отметили в «Авито Недвижимости», за апрель на платформу выставили для продажи около 1,74 млн первичных и вторичных квартир по всей стране. По словам специалистов Intermark, средняя цена квартиры из топ-100 самых дорогих составляет 1,33 млрд рублей.
В прошлом октябре аналитики нашли самое дорогое арендное жилье в Москве — это пентхаус площадью 315 «квадратов» в одном из арбатских переулков. За 3,5 млн рублей в месяц счастливый арендатор получит четыре спальни, три санузла, несколько гардеробных, гостиную с камином и огромную террасу.