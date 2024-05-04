Самая дорогая квартира в России на вторичке стоит почти 2 млрд рублей

В прошлом октябре аналитики нашли самое дорогое арендное жилье в Москве — это пентхаус площадью 315 «квадратов» в одном из арбатских переулков. За 3,5 млн рублей в месяц счастливый арендатор получит четыре спальни, три санузла, несколько гардеробных, гостиную с камином и огромную террасу.