«Эта лошадь сдохла или еще поскачет?» Как вернуть секс в долгие отношения

Мне поставили тяжелую депрессию и посадили на антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики, и секса мне уже совсем не хотелось. Тогда мы все-таки открыли отношения. Договорились, что муж будет ходить на свидания, а я посмотрю, как буду себя чувствовать. Под свиданиями не подразумевался секс, но, видимо, мы друг друга не поняли, и он нарушил эту договоренность, переспав с нашей общей знакомой. Муж потом пытался нас подружить, но я чувствовала, как будто меня насилуют. Вроде не измена в прямом смысле слова, но для меня это было большим потрясением, и мы еще долго пытались привыкнуть к этой ситуации. Пришлось заниматься еще с несколькими семейными психологами, но в итоге спустя девять лет отношений и шесть лет брака мы поняли, что у нас уже нет сил пытаться что‑то починить.