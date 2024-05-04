Из‑за вымирания стервятников зороастрийцы отказались от древних погребальных традиций

Традиционным зороастрийским погребальным обрядам угрожает исчезновение из‑за стремительного сокращения численности стервятников в Индии, Иране и Пакистане. Птицы вымирают из‑за непреднамеренного отравления противовоспалительным препаратом диклофенаком, который широко используют при разведении крупного рогатого скота, передает The Guardian.
На протяжении тысячелетий общины парсов традиционно избавлялись от своих мертвецов в сооружениях под названием дахма. Постройки воздвигались на возвышенностях, чтобы избежать загрязнения почвы и священных элементов — земли, огня и воды. Тела кладут на самую вершину башни, где они разлагаются, в то время как стервятники и другие падальщики поедают плоть на костях. После того как солнце и ветер разрушат кости, останки собирают в яме для склепов в центре башни. Известь ускоряет их постепенное разрушение, а оставшийся материал вместе со стоками дождевой воды фильтруется через уголь и песок, а затем смывается в море.
80-летний житель одной из общин Хошанг Кападиа посетовал на «потерю образа жизни и их культуры». По его словам, цель погребальных обычаев парсов заключается в том, чтобы «брать меньше и давать больше» миру. «Вся идея заключается в том, чтобы не загрязнять землю», — пояснил он.
В городе Карачи в Пакистане, откуда Кападиа родом, проживает всего 800 парсов из 20 млн. В городе осталось всего две дахмы, обе почти не функционируют. «Массовая урбанизация и изменения окружающей среды в Карачи заставили нас пересмотреть наши погребальные обряды, поскольку дахмы обычно строились на вершинах холмов в местах, удаленных от городских районов. Наша традиция умирает. Наша культура умирает во времена растущих изменений окружающей среды», — сказал парс по имени Ширин.
В отличие от многих падальщиков, стервятники не умеют охотиться, поэтому полагаются исключительно на пропитание трупами животных. Когда этот крупный рогатый скот умирает, стервятники питаются их тушами и проглатывают препарат, который вызывает болезненный отек, воспаление и в конечном итоге почечную недостаточность и приводит к смерти. Данные исследования от 2007 года показали, что около 97% трех основных видов стервятников в Индии и ее окрестностях исчезли.
Парсы в Индии изучают возможность разведения стервятников в неволе и использования солнечных концентраторов для ускорения разложения тел. Поскольку прибор работает только в ясную погоду, в некоторые случаях последователи зороастризма были вынуждены прибегнуть к захоронению.
Чтобы предотвратить исчезновение стервятников, ученые рекомендовали запретить использование диклофенака в животноводстве. Так поступили власти Индии, Пакистана и Непала. Кроме того, Индия уже выпустила выращенных в неволе стервятников в дикую природу.