Из‑за вымирания стервятников зороастрийцы отказались от древних погребальных традиций

На протяжении тысячелетий общины парсов традиционно избавлялись от своих мертвецов в сооружениях под названием дахма. Постройки воздвигались на возвышенностях, чтобы избежать загрязнения почвы и священных элементов — земли, огня и воды. Тела кладут на самую вершину башни, где они разлагаются, в то время как стервятники и другие падальщики поедают плоть на костях. После того как солнце и ветер разрушат кости, останки собирают в яме для склепов в центре башни. Известь ускоряет их постепенное разрушение, а оставшийся материал вместе со стоками дождевой воды фильтруется через уголь и песок, а затем смывается в море.