ТНТ заблюрил лица Руслана Белого* и Семена Слепакова* в старых выпусках Comedy Battle

Телеканал ТНТ4 заблюрил лица комиков Руслана Белого* и Семена Слепакова*, признанных иноагентами, а также вырезал их речь из старых выпусков «Камеди Баттл». Об этом Белый рассказал в интервью на ютуб-канале стендапера Славы Комиссаренко.
По словам Белого, он узнал о ситуации от подписчиков в инстаграме**, которые отправляли ему фрагменты эфиров ТНТ4.
«По ТНТ4 идут повторы всех шоу, которые раньше снимались на ТНТ. И там идут [выпуски] Comedy Battle каких‑то незапамятных времен, в которых сижу я и Семен Слепаков*. Все наши речи из этого Comedy Battle вырезали, но остались [фрагменты], где мы есть в кадре, и нас там заблюрили. Я вообще в шоке, — цитирует слова комика Msk1.ru.
Минюст внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023-го, а Белого — в сентябре того же года. По мнению министерства, Белый выступал против военной операции на Украине и способствовал формированию негативного образа ВС РФ. Слепаков же, как считают в министерстве, формировал негативное отношение к военной службе и негативно отзывался о россиянах.
Сейчас оба стендап-комика живут за пределами России: Слепаков в Израиле, а Белый в Испании.
* Руслан Белый и Семен Слепаков внесены Минюстом в реестр иноагентов.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.