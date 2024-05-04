ТНТ заблюрил лица Руслана Белого* и Семена Слепакова* в старых выпусках Comedy Battle

«По ТНТ4 идут повторы всех шоу, которые раньше снимались на ТНТ. И там идут [выпуски] Comedy Battle каких‑то незапамятных времен, в которых сижу я и Семен Слепаков*. Все наши речи из этого Comedy Battle вырезали, но остались [фрагменты], где мы есть в кадре, и нас там заблюрили. Я вообще в шоке, — цитирует слова комика Msk1.ru.