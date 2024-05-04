ТНТ заблюрил лица Руслана Белого* и Семена Слепакова* в старых выпусках Comedy Battle

Сегодня в 14:27
Фото: Слава Комиссаренко/YouTube

Телеканал ТНТ4 заблюрил лица комиков Руслана Белого* и Семена Слепакова*, признанных иноагентами, а также вырезал их речь из старых выпусков «Камеди Баттл». Об этом Белый рассказал в интервью на ютуб-канале стендапера Славы Комиссаренко.

По словам Белого, он узнал о ситуации от подписчиков в инстаграме**, которые отправляли ему фрагменты эфиров ТНТ4.

«По ТНТ4 идут повторы всех шоу, которые раньше снимались на ТНТ. И там идут [выпуски] Comedy Battle каких‑то незапамятных времен, в которых сижу я и Семен Слепаков*. Все наши речи из этого Comedy Battle вырезали, но остались [фрагменты], где мы есть в кадре, и нас там заблюрили. Я вообще в шоке, — цитирует слова комика Msk1.ru.

Минюст внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023-го, а Белого — в сентябре того же года. По мнению министерства, Белый выступал против военной операции на Украине и способствовал формированию негативного образа ВС РФ. Слепаков же, как считают в министерстве, формировал негативное отношение к военной службе и негативно отзывался о россиянах.

Сейчас оба стендап-комика живут за пределами России: Слепаков в Израиле, а Белый в Испании.

* Руслан Белый и Семен Слепаков внесены Минюстом в реестр иноагентов.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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