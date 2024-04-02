В России начался весенний призыв. Как он пройдет в этом году?

В этом году призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. Как говорится в указе президента, в стране планируют набрать 150 000 срочников. Это на 3000 больше, чем в прошлом году.
Верхняя планка призывного возраста уже сдвинулась: теперь службе в армии подлежат мужчины от 18 до 30 лет. Генштаб обещал не направлять повестки тем, кому 27 лет исполнилось в прошлом году. Также представитель ведомства заявил: «Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут». Однако их могут направить в Курскую и Белгородскую области, где происходят обстрелы. Срок службы, как и прежде, составит 12 месяцев.
Как теперь приходят повестки
Теперь людям рассылают электронные повестки, закон о которых приняли в прошлом году. Но, согласно документу, они должны быть привязаны к единому реестру военнообязанных, который появится не раньше 2025 года. Поэтому по-прежнему основным документом остается бумажная повестка, а электронная пока просто ее дублирует. На данный момент неизвестно о случаях наказания за неявку по электронным извещениям.
При этом теперь повестка, отправленная почтой, считается врученной по факту ее доставки. Подпись призывника или его представителей больше не требуется, достаточно только подписи сотрудника почты. В случае отказа от получения повестка также считается врученной.
Что грозит за неявку по повестке
Спустя 20 дней после назначенной даты визита в военкомат в силу вступает еще ряд ограничений, которые в законе называются временными мерами:
- нельзя зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого;
- нельзя проводить сделки с недвижимостью через Росреестр, то есть не получится продать или купить квартиру;
- запрещается управлять автомобилем, а также регистрировать транспортные средства;
- банки и другие финансовые организации откажут призывнику в выдаче кредитов и займов.
За многократные пропуски походов в военный комиссариат может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до 2 лет. Но речь идет об игнорировании именно призыва, а не направлений для уточнения данных.
Как получить отсрочку
Отсрочку можно получить по состоянию здоровья. Список болезней не менялся с 2013 года, его можно найти здесь. В него входят, например, гипотиреоз, варикоз, ожирение, геморрой, атопический дерматит, варикоцеле, грыжи, гипертонии, психические расстройства и другие. Приходить в военкомат нужно с полученной в государственной больнице или поликлинике справкой с установленным диагнозом.
Также есть отсрочки по семейному положению: человека не призовут, если он в одиночку ухаживает за пожилым родственником, братом, сестрой или ребенком. Другие основания: два и более детей, ребенок-инвалид до трех лет или беременная жена на сроке от 26 недель. По-прежнему действует отсрочка по учебе в вузе — он обязательно должен быть аккредитован, это можно проверить на сайте Рособрнадзора. Также каждому выпускнику очной формы обучения школы положена отсрочка до 1 октября — то есть сразу после одиннадцатого класса восемнадцатилетнего юношу забрать не имеют права.
Можно ли выбрать альтернативную гражданскую службу
Альтернативная гражданская служба — это законный вариант отказаться от службы в армии. На нее имеют право люди, чьи убеждения или вероисповедание несовместимы с военной службой. АГС — это работа «в интересах общества и государства». Призывник может стать почтальоном, рабочим, дворником, уборщиком, санитаром, садовником. Возможных профессий больше сотни, их перечень можно найти здесь. При этом у человека есть зарплата, которая, впрочем, обычно не сильно превышает МРОТ.
По закону заявление на АГС нужно подавать за полгода до начала призыва, то есть сделать это нужно было до 1 октября. Но это реально и после указанной в законе даты. Нужно сообщить причину, по которой вы не успели подать заявление в срок, и попросить призывную комиссию признать ее уважительной. Можно сказать, что вы не знали о праве на АГС или о сроках подачи заявления, а в военкомате это не разъяснили. Подробнее об альтернативной гражданской службе вы можете почитать здесь.