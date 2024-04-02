В России начался весенний призыв. Как он пройдет в этом году?

По закону заявление на АГС нужно подавать за полгода до начала призыва, то есть сделать это нужно было до 1 октября. Но это реально и после указанной в законе даты. Нужно сообщить причину, по которой вы не успели подать заявление в срок, и попросить призывную комиссию признать ее уважительной. Можно сказать, что вы не знали о праве на АГС или о сроках подачи заявления, а в военкомате это не разъяснили. Подробнее об альтернативной гражданской службе вы можете почитать здесь.