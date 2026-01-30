Красота

Мода /Дни гламура сочтены: что происходило с модой в XXI веке и куда делся боди-позитив
Красивые люди /Повторяем за всеобщим крашем: как адаптировать уникальный стиль Педро Паскаля
Что носить /Балерина сникерина: самая модная пара лета — гибрид кроссовок с балетками. Вот 14 пар
На «Оскаре» вживую исполнят только две номинированные песни
Москву посетило рекордное число туристов на зимних праздниках
В Ultima «Яндекс Маркете» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Рэпер T.I. отменил концерты в России
Появились первые кадры байопиков Сэма Мендеса о The Beatles
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
