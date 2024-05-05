«Министерство неджентльменских дел» возглавило рейтинг популярных фильмов на «Кинопоиске»

Новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» занял первое место в топе самых популярных фильмов на «Кинопоиске». Следом за ним идет российский ремейк «Гостьи из будущего».
К 5 мая страницу «Министерства неджентльменских дел» на «Кинопоиске» в начале мая искали и посещали больше всего раз. Средняя оценка фильма на портале составила 7,1 на основе 5,3 тыс. мнений. При этом «Сто лет тому вперед» заимел рейтинг 7,7 на основе 42,2 тыс. мнений.
Замкнули пятерку популярных лент «Артур, ты король» Саймона Селлана Джонса, «Падение империи» Алекса Гарленда и «Всемирный потоп» Махалии Бело. При этом на портале появился баннер с рекламой релиза ленты Ричи, что могло вызвать повышенную заинтересованность.
Минкульт РФ отказал в прокате «Министерству неджентльменских дел» из‑за подачи документов в несоответствии с требованиями. Директор «Яндекса» по взаимодействию с индустрией Ксения Болецкая полагала, что невыдача прокатного удостоверения фильму указывает на желание властей «зачищать» майские праздники от иностранных релизов.