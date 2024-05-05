«Министерство неджентльменских дел» возглавило рейтинг популярных фильмов на «Кинопоиске»

К 5 мая страницу «Министерства неджентльменских дел» на «Кинопоиске» в начале мая искали и посещали больше всего раз. Средняя оценка фильма на портале составила 7,1 на основе 5,3 тыс. мнений. При этом «Сто лет тому вперед» заимел рейтинг 7,7 на основе 42,2 тыс. мнений.