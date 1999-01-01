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Дайджест
Открытие «новых McDonald’s» в России, более заразный «Омикрон» и другие новости дня
18:49
«Комитет против пыток»* объявил о ликвидации после признания иноагентом
18:45
Google отправила в отпуск инженера, который обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта
17:23
В Москве одобрили гранты на создание точек общепита на 118 млн рублей
16:58
Домен vkusno-i-tochka.ru выставили на продажу почти за 300 млн рублей
15:56
Елизавета II стала вторым долгоправящим монархом в истории
14:59
Глава ДНР не видит оснований для помилования воевавших иностранцев, приговоренных к смертной казни
14:48
Умер журналист и литератор Игорь Дудинский. Ему было 75 лет
13:55
В России выявили более заразный вариант «Омикрон»-штамма ВА.4
13:23
Путина поздравили с Днем России главы Северной Кореи, Беларуси, ДНР и ЛНР
12:59
Шьямалан объявил о завершении съемок фильма «Стук в хижине»
12:22
Ким Кэттролл исполнит главную роль в новом сериале Netflix об основательнице бьюти-бренда
11:52
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