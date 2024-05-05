Умер британский актер Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена во «Властелине колец»

В возрасте 79 лет умер британский актер Бернард Хилл, сообщает The Guardian. Причины смерти издание не приводит.
Хилл начал актерскую карьеру в 1976 году с сериала Би-би-си «Я, Клавдий». Первую известность ему принесла роль в другом сериале телекомании — «Парни на обочине» («Boys from the Blackstuff») 1982 года.
В 1997-м актер сыграл капитана «Титаника» в фильме Джеймса Кэмерона. Наиболее известная роль Хилла — короля Теодена в трилогии «Властелин колец» Питера Джексона.
За свою карьеру он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Последнюю роль Хилл исполнил в сериале «Ночные вызовы», премьера второго сезона которого состоится на Би-би-си в день его серти — вечером 5 мая.