Умер британский актер Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена во «Властелине колец»

Сегодня в 18:32
Фото: New Line Cinema

В возрасте 79 лет умер британский актер Бернард Хилл, сообщает The Guardian. Причины смерти издание не приводит.

Хилл начал актерскую карьеру в 1976 году с сериала Би-би-си «Я, Клавдий». Первую известность ему принесла роль в другом сериале телекомании — «Парни на обочине» («Boys from the Blackstuff») 1982 года.

В 1997-м актер сыграл капитана «Титаника» в фильме Джеймса Кэмерона. Наиболее известная роль Хилла — короля Теодена в трилогии «Властелин колец» Питера Джексона.

За свою карьеру он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Последнюю роль Хилл исполнил в сериале «Ночные вызовы», премьера второго сезона которого состоится на Би-би-си в день его серти — вечером 5 мая.

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