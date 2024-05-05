Спутник впервые установил блютус-соединение с Землей

Hubble Network стала первой компанией в истории, которая установила блютус-соединение напрямую со спутником. Специалисты умеют принимать сигналы через встроенные 3,5-миллиметровые чипы, сообщает TechCrunch.
Hubble утверждает, что технология может быть использована в логистике, отслеживании скота, умных ошейниках для домашних питомцев, детских GPS-часах, автомобильном инвентаре, на стройплощадках, в мониторинге температуры почвы и добыче нефти. Стартап из Сиэтла надеется, что в будущем их изобретение поможет в построении «интернета вещей» без использования вайфая или сотовой связи.
В марте компания запустила на орбиту два спутника. Аппараты были доставлены в космос в рамках миссии SpaceX Transporter-10. Внутри устройств были установлены чипы блютус. Их сигнал распространялся более чем на 600 км благодаря специальным передатчикам.
Этим летом Hubble планирует запустить третий спутник в рамках миссии SpaceX Transporter-11 и четвертый — в рамках Transporter-13. Эти четыре спутника построят «бета-созвездие». Стартап планирует запустить следующие 32 спутника одновременно в четвертом квартале 2025 года или начале 2026 года, хотя организатор запуска еще не нашелся.
Эти 36 спутников составят первое «производственное созвездие Хаббла» и обеспечат связь со спутником Hubble примерно на два-три часа в день из любой точки мира.