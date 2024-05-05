Спутник впервые установил блютус-соединение с Землей

Hubble утверждает, что технология может быть использована в логистике, отслеживании скота, умных ошейниках для домашних питомцев, детских GPS-часах, автомобильном инвентаре, на стройплощадках, в мониторинге температуры почвы и добыче нефти. Стартап из Сиэтла надеется, что в будущем их изобретение поможет в построении «интернета вещей» без использования вайфая или сотовой связи.