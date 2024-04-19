«Стыдно пройти мимо»: почему не надо давать милостыню и как лучше помогать людям

Мошенники часто выходят на улицы с собаками или другими питомцами, чтобы «собрать деньги на корм». Но, скорее всего, это просто попытка вызвать симпатию у прохожих, эксплуатируя животное. Часто эти питомцы болеют, а мошенники проявляют к ним жестокость. Если вы увидели, что животное плохо себя чувствует, его избивают, вы можете обратиться в полицию или написать заявление в прокуратуру по 245-й статьеЖестокое обращение с животным. УК России. За помощью также можно обратиться в организации, которые занимаются вопросами жесткого обращения с животными.