«Стыдно пройти мимо»: почему не надо давать милостыню и как лучше помогать людям

Можно ли давать милостыню?
В 2023 году больше половины жителей России жертвовали деньги незнакомым людям. При этом 37% благотворителей признались, что им не всегда хватало средств даже себе на еду. Но для каждого пятого из них пожертвования — это «способ наполнить жизнь смыслом».
Несмотря на то что как минимум половина респондентов доверяет благотворительным фондам, россияне предпочитают передавать деньги по неформальным каналам, а именно подавая милостыню незнакомцам. Но, строго говоря, этот способ помогать нельзя назвать благотворительностью, потому что он не решает социальные проблемы, а чаще всего их усугубляет.
Многие люди, которые просят в общественных местах милостыню, в лучшем случае оказываются частными мошенниками, в худшем — жертвами, попавшими в трудовое рабство. По подсчетам Global Slavery Index, в России в рабстве находятся 1,9 миллиона человек. Поэтому в большинстве случаев дача милостыни не только не помогает благотворительности, но и поддерживает преступную систему.
Операционный директор благотворительной организации «Ночлежка»
«Дача милостыни — это в первую очередь эмоциональный порыв. И, честно говоря, это характеризует общество не с худшей стороны. Пройти мимо просящего о помощи человека сложно. Даже тем, кто знает истории подобного мошенничества. Да и милостыня — это довольно просто. Положил монетки и пошел дальше.
К тому же отказать человеку может быть просто стыдно. В таком случае дача денег скорее помогает жертвователю избавиться от неприятных чувств. Конечно, люди занимаются мошенничеством не от хорошей жизни. Но деньги — это не всегда про помощь.»
Как понять, что передо мной мошенник?
У мошенников обычно есть легенда, которой они пользуются, чтобы получить деньги. Один из самых старых и распространенных предлогов — сбор милостыни на потерянный билет до дома. Но сейчас все билеты можно восстановить в кассе. Неубедительны и просьбы дать денег на восстановление паспорта, без которого человек якобы тоже не может попасть домой, — временное удостоверение личности для поездки можно получить в любом отделении полиции.
Еще одна распространенная схема — мать с маленьким ребенком на руках просит ей помочь. Эти груднички могут быть жертвами торговли людьми. По словам основателя организации «Альтернатива»Жестокое обращение с животным. Олега Мельникова, такие дети — реквизит, и живут они в среднем от полутора до трех месяцев.
Мошенники часто выходят на улицы с собаками или другими питомцами, чтобы «собрать деньги на корм». Но, скорее всего, это просто попытка вызвать симпатию у прохожих, эксплуатируя животное. Часто эти питомцы болеют, а мошенники проявляют к ним жестокость. Если вы увидели, что животное плохо себя чувствует, его избивают, вы можете обратиться в полицию или написать заявление в прокуратуру по 245-й статьеЖестокое обращение с животным. УК России. За помощью также можно обратиться в организации, которые занимаются вопросами жесткого обращения с животными.
Иногда мошенники притворяются волонтерами благотворительных фондов. Они хорошо одеты и носят с собой боксы для сбора пожертвований. Но на вопросы о реквизитах, о том, где находится офис фонда, они обычно не отвечают.
Наиболее уязвимы категории населения с высоким риском пострадать от незаконной эксплуатации: одинокие пенсионеры, дети, оставшиеся без попечения родителей, люди на инвалидных колясках. Если они просят у вас милостыню, скорее всего, они тоже втянуты в мошенническую деятельность.
Я все же хочу помочь, что я могу сделать?
Если к вам подошли на улице с просьбой помочь, и кажется, что человек действительно нуждается в поддержке, лучше все-таки не давать деньги. Для начала надо убедиться в том, что перед вами не мошенник.
Операционный директор благотворительной организации «Ночлежка»
«Универсального способа проверить, мошенник перед вами или нет, не существует. Но я обычно рассуждаю так: если человек стоит в месте большой проходимости — рядом с вокзалами, станциями метро, на каких‑то центральных улицах или подходит к посетителям ТЦ, а его не задерживают — что‑то здесь не так. Тем более если человек стоит там регулярно».
Если у вас есть ресурс и желание, можно пообщаться с человеком: спросить, откуда он и почему вынужден просить милостыню. Во многих случаях разговор — это уже огромная помощь.
После этого можно предложить нематериальную поддержку: купить еду и воду в ближайшем магазине, принести горячий обед или теплые вещи, предложить человеку обратиться в профильную организацию — проводить его туда или передать контакты сотрудников. Если он соглашается, скорее всего, ему действительно нужна помощь.
Если собеседник настаивает на том, что ему могут помочь только деньги, а в фонды он уже ходил и ему отказали, почти наверняка это мошенник. Его можно перепроверить: выдумать несуществующую организацию и уточнить, не обращался ли он и в нее. Если ответ будет утвердительным, лучше смело идти дальше.
Но мошенники придумывают новые схемы обмана и пытаются обойти такие способы проверки. Например, человеку отказали помочь деньгами и предложили продуктовую помощь. Тогда он просит купить какой‑то товар в магазине (это может быть конкретное детское питание). Но когда вы приходите с ним в магазин, обнаруживаете что этого товара нет. Тогда мошенник снова начинает просить дать ему денег, чтобы он сам смог купить нужный продукт в другом месте. В реальности это выдуманный товар, который вы нигде не найдете.
В качестве помощи можно заранее напечатать листовки «Ночлежки» с информацией о том, где в Москве и Петербурге люди, оставшиеся без дома и средств, могут поесть, помыться и переночевать. Их можно дать тому, кто просит милостыню. Это не только поддержит человека, но и поможет вам, если проходить мимо тяжело и стыдно. Информацию о помогающих организациях в других городах России можно найти в «Справочнике бездомного».
Зачем переводить деньги фондам, если можно помочь конкретному человеку?
Для развития системной благотворительности важно поддерживать проверенные фонды. Списки некоммерческих организаций (НКО), в которые безопасно переводить деньги, ведут «Благо.ру» и «VK Добро». При этом необязательно жертвовать большие суммы. Те же сто рублей, которые хочется отдать тому, кто просит милостыню, могут поддержать работу фонда.
Операционный директор благотворительной организации «Ночлежка»
«Россияне часто не понимают, зачем помогать благотворительным организациям, когда есть более простая схема: видишь человека и даешь ему деньги. Думаю, дело в недостаточном понимании того, как работает системная благотворительность. Ее цель — помочь человеку выбраться из тяжелой ситуации и вернуться к обычной жизни, когда помощь уже не будет нужна».
Например, несколько лет назад в «Ночлежку» обращались лишившиеся дома и прописки люди с просьбой помочь им попасть к врачу. Тогда без прописки человек мог получить только экстренную медицинскую помощь — когда речь уже шла о госпитализации.
Из‑за большого количества людей, которые обращались в организацию с таким запросом, сотрудники «Ночлежки» начали решать проблему системно. Организация не просто помогла нескольким людям попасть разово на прием к врачу, а добилась того, чтобы прописка больше была не нужна для получения пенсий и медицинской помощи.
Операционный директор благотворительной организации «Ночлежка»
«Так работает системная благотворительность — в одном частном случае видеть большую проблему и решать именно ее. Подача милостыни никак не приближает [решение проблемы]. Человек или окажется мошенником, или не сможет правильно распорядиться деньгами — и просто остается на прежнем месте. Испытывать чувство вины — нормальная реакция на несправедливость мира. Подавая милостыню, вы не поможете человеку и даже можете навредить, если у него есть алкогольная зависимость. Но вы можете помочь благотворительным фондам решить проблему системно, чтобы меньше людей оказывались в ситуации, когда им приходится просить милостыню».