«Талантливые, красивые, счастливые»: кем были погибшие в теракте в «Крокус Сити Холле»

Журналисты независимого издания «Берег» в субботу поговорили с братом Игоря — Николаем Фигуриным, который еще надеялся, что племянница жива. «Собрались хорошей компанией — и пошли. Родня Анны, слава богу, выжила. С ними все хорошо — успели вовремя среагировать, наверное… И слава богу, что кто‑то выжил. Только не знаю, как они все перенесут. Это была очень крепкая, хорошая семья. Они любили друг друга — ладили, понимали », — рассказал он. «Еще у Анны остались мать и отец, которые болеют, и… Ее отцу я сегодня сам все сообщил. Не знаю, как он переживает это. Приеду [к нему] — увижу, наверное, лично. Надеюсь, что будет живой. Он в дочке [Анне] и внучке [Злате] души не чаял — только ради них и жил», — добавил Николай. Анне было 49 лет, Игорю — 51 год.