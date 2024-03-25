«Талантливые, красивые, счастливые»: кем были погибшие в теракте в «Крокус Сити Холле»

Екатерина Кушнер
Помощница директора группы «Пикник»
Екатерина Кушнер работала и дружила с директором группы «Пикник» Юрием Чернышевским несколько лет: ранее они сотрудничали с «Мельницей» и другими проектами. Фанаты «Пикника» могли замечать ее на концертах за стойками с мерчем: помимо атрибутов группы она продавала самодельные украшения под брендом «Этногалактика».
Когда началась стрельба, участники «Пикника» находились в гримерке и быстро эвакуировались. Екатерина, предположительно, была в фойе, поэтому не успела спастись.
«Катя была человеком очень сильным, настоящим бойцом, и она постоянно занималась спортом. Мы приезжали в гостиницу, шли отдыхать, а она — в спортзал, где проводила все свое свободное время. И еще Катя была человеком очень светлым, открытым, четким, целеустремленным и не имела вредных привычек», — вспоминает погибшую Юрий Чернышевский.
Екатерина Кушнер жила в Калуге, ей был 51 год. У нее остались муж и 23-летняя дочь.
Ирина Усачева
Преподавательница Университета МВД
Ирина Усачева восемнадцать лет работала преподавательницей на кафедре психологии в Университете МВД. Сперва старшим инспектором, позже — старшим преподавателем со степенью доцента и кандидата психологических наук. «Мы запомним ее как надежного коллегу, талантливого психолога и педагога», — рассказывают о ней коллеги.
На концерт группы «Пикник» она пришла вместе с мужем Андреем Титишовым, который также погиб. Ирине было 46 лет, Андрею — 51 год.
Дмитрий Шершнев
Оператор следящего света «Крокус Сити Холла»
Дмитрий работал оператором следящего света в «Крокус Сити Холле». Во время теракта он был на рабочем месте и погиб в пожаре, надышавшись дымом.
«Он со всеми осветителями начал спускаться вниз. Но, по всей видимости, отстал из‑за больного колена: у него было хроническое заболевание, врачи советовали замену сустава, но из‑за работы Дима не находил времени на операцию», — рассказала «МК» мама погибшего. Ему было 34 года.
Олег Павловский и Татьяна Абдулова
Добровольцы поисковой группы «ЛизаАлерт» в Ульяновске
Олег Павловский (позывной Гамлет) был связистом и старшим поисковой группы «ЛизаАлерт» в Ульяновске.
Татьяна Абдулова (позывной Злюка) была поисковиком, в прошлом — инструктором Школы «ЛизаАлерт». Татьяна работала ветеринаром-реаниматологом и занималась зоозащитой, а последние полтора года была ветеринаром первой категории в подмосковном центре «Комондор». Увлекалась валянием детских игрушек.
В группе отряда коллеги Павловского и Абдуловой тепло вспоминают пару: «Добряки. Оба. Олег и Таня. Два скромных человека с добрейшей улыбкой. Отдавали себя на поисках всецело. Легко выполняющие трудные, долгие по времени задачи. Искавшие потерявшихся и нашедшие друг друга. Искренне счастливые вместе. Вместе навсегда», — пишет региональный представитель «ЛизыАлерт» Ульяновской области Алексей Кольцов.
Доброволец отряда Софья Долгова вспоминает, как отправилась с Павловским на первый поиск три с половиной года назад. «С ним у нас был первый трагичный финал поиска, и он очень переживал, как я перенесу это. Я могу сказать о нем только хорошее. Это очень добрый человек, внимательный, ответственный. К моему большому сожалению — был. До сих пор не могу поверить, что его нет», — говорит она.
Павловскому было 49 лет, а Абдуловой 38. В апреле ей исполнилось бы 39 лет. У Татьяны остались двое сыновей.
Екатерина Новоселова
«Мисс Тверь-2001»
В детстве Екатерина вместе с семьей переехала в Тверь: туда перевели отца-военнослужащего. В 2001 году она победила в конкурсе красоты «Мисс Тверь-2001», а позже окончила юридический факультет Тверского государственного университета.
Несколько лет назад она вместе с семьей переехала в Москву. Она была поклонницей группы «Пикник». По данным телеграм-канала Mash, у нее остались двое детей и муж. Женщине было 42 года.
Вугар Гусейнов и Лилит Исраелян
Сотрудники аэропорта Внуково
Супруги Вугар и Лилит работали во Внуково. Мужчина был замначальника службы перронной обработки, женщина — диспетчером перронного контроля. Они вместе пришли на концерт группы.
Когда началась стрельба, пара эвакуировалась вместе с другими зрителями, но наткнулась на группу боевиков. Они прятались от преступников за колоннами в фойе «Крокуса», а сам Вугар пытался помочь остальным и начал делать баррикады из барных столиков. Через некоторое время его застрелили вместе с супругой.
«Коллеги говорят о Вугаре как о грамотном, отзывчивом человеке с большой буквы», — пишет канал Mash.
Ирина Фирсова
Историк, преподаватель ГИТР
Ирина специализировалась на истории России XX века. Преподавала в Мордовском государственном педагогическом университете имени М.Е.Евсевьева в Саранске, была награждена благодарностью главы Республики Мордовии. После переезда в Москву устроилась в Государственный институт кино и телевидения и преподавала историю России, политологию и основы российской государственности.
На концерт «Пикника» Ирина пришла со своей подругой Татьяной Пихновской: они дружили со школы. На момент теракта обе были в туалете и задохнулись от дыма.
«Она была старшим товарищем для студентов, преподавателем с энциклопедическими знаниями. В памяти коллег она навсегда останется ярким талантливым профессионалом, блестящим преподавателем. Приносим соболезнования родным и близким», — пишут об Ирине в официальной группе института. «Этот человек мне привил любовь к истории», — дополняют пост в комментариях.
Татьяна Пихновская
Финансист
Подруга детства Ирины Фирсовой. Сначала работала в нескольких банках и международной консалтинговой компании PwC, а затем исполняла обязанности директора департамента регулирования бухгалтерского учета Центробанка. Татьяна любила свою работу и писала о ней в соцсетях: «Финансы — вот она, увлекательная область деятельности, которая дает возможность подержать в руках (хотя бы короткое время) миллионы в разных валютах. Или заниматься вопросами людей, в ведении которых находятся средства, превышающие годовой бюджет страны».
На начало теракта находилась с Фирсовой в туалете и успела позвонить мужу. Обе женщины задохнулись в дыму.
С женщинами попрощалась директор гимназии, в которой они обе учились: «Талантливые, красивые, счастливые, они дружили со школьной скамьи». Татьяне был 51 год.
Юлия Чечина
Юлия приехала в Москву специально ради концерта «Пикника»: она была большой поклонницей группы. Она остановилась у подруги Елены Рыбалко, с которой дружила пятнадцать лет: они хотели пойти на концерт вместе, но подруга не успела купить билет. За несколько минут до концерта Юлия отправила ей фотографию из «Крокуса» и написала: «Рада без сознания! Жизнь удалась!» Елена узнала Чечину на одном из видео очевидцев: она спускалась по лестнице с толпой по эвакуационной лестнице. Вероятно, она задохнулась в дыму. Юлии Чечиной было 59 лет.
Александр Баклемышев
Александр жил в городе Сатки Челябинской области и работал на буровых скважинах. В Москву прилетел специально ради концерта любимой группы. Александр успел заснять и отправить сыну видео из концертного зала, после того как из него выбежало большинство зрителей, и потом на связь не выходил. «Мы в шоке, я не знаю, что нам теперь делать. Наверное, вылетать в Москву», — поделился сын Александра Максим. Баклемышеву был 51 год.
Павел и Ирина Окишевы
Пара жила в городе Вятке Кировской области. Павел занимался сборкой мебели — несколько лет назад в соцсетях он поделился, что подарил жене кухонный гарнитур, сделанный своими руками. Ирина работала фотографом в кировской студии. «Мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям талантливого кировского фотографа Ирины Окишевой. Вся команда студии в ужасе от произошедшего», — написало о трагедии сообщество студии.
Билеты на концерт паре подарили друзья: они успели позвонить им в ожидании мероприятия. Ирине было 34 года, 27 марта Павлу должно было исполниться 35.
Анна и Михаил Волковы
Анна родом из Беларуси, но жила в Москве. Она работала детско-подростковым клиническим психологом и вела телеграм-канал о детско-родительских отношениях. В одном из своих последних постов она поздравляет женщин с 8 Марта и желает им ценить себя. Ее муж Михаил был пивоваром и ранее работал в московской крафтовой пивоварне «Калевала» (сейчас она закрыта). Анне и Михаилу было 45 и 55 лет, у них остались двое детей.
Илона Долина
Мастер отделочных работ
Илона родилась в Ростове-на-Дону, а последние годы вместе с семьей — мужем и двумя детьми — жила в Москве. Она долгое время занималась дизайном, декором и флористикой, а официально работала отделочным мастером.
Семья вместе пошла в «Крокус» 22 марта. Илона попала в перечень погибших на следующий день, ее супруг и дети числились пропавшими без вести, но в обновленном МЧС вечером 24 марта списке жертв теракта они также числятся среди погибших.
«Внучке было 15 лет, внуку 10. Девочка увлекалась театром, мальчик обожал баскетбол, ходил на занятия», — так внуков вспоминает свекровь Илоны.
Денис Чернов
Житель Истры Денис Чернов пришел на концерт «Пикника» вместе с партнершей Викторией Ладейщиковой. Женщина подарила ему билет на концерт в честь предстоящего юбилея: 23 марта ему должно было исполниться 45 лет. Семья опознала его тело, судьба же уроженки Талицы до сих пор неизвестна.
Имя Виктории попало в список Минздрава, но прилетевшие в Москву мать и сестра на опознании заявили, что их родственницы среди погибших нет. Родные надеются, что она находится в одной из больниц. «Нам показали шестнадцать фото погибших женщин, ни на одном фото ее нет. Мама сдала кровь и слюну на ДНК, потому что много трупов, которые трудно опознать, они просто изуродованы», — рассказала сестра Виктории Ладейщиковой Людмила. «У нас просто пустота в голове: ни чувств, ни слез, ни сил», — добавила она.
Кристина и Павел Костюченко
На концерт «Пикника» уроженка молдавского города Бендеры пошла вместе с мужем Павлом. О том, что Кристина была в «Крокус Сити Холле», родные узнали из новостей: они заметили ее на одном из видео, где она пряталась от выстрелов за сиденьями. Потом имена супругов появились в списке погибших. У пары остались двое сыновей, которых забрала к себе бабушка, сообщает «Комсомольская правда».
«Надеемся на чудо. Вчера еще не было результатов экспертизы», — говорит Наталья Крикливая, заведующая приемным отделением Бендерской больницы и подруга мамы Кристины Костюченко. Она рассказала, что Кристина больше десяти лет назад переехала из Бендер в Москву, где познакомилась с Павлом. Павел родом из Беларуси, там у него остался пожилой отец.
Кристине был 41 год.
Алексей Рудницкий
С 2017 по 2019 год Алексей работал заместителем главного бухгалтера ГУ ЯО «Центр бухгалтерского учета». О его работе рассказало Министерство финансов Ярославской области: «Он стоял у истоков становления централизованного бухгалтерского учета Ярославской области. Он останется в нашей памяти как отзывчивый, целеустремленный и жизнерадостный человек, настоящий профессионал своего дела», — говорится в посте.
Также Алексей играл за на нападающего в любительском хоккейном клубе «Балтика» в Ярославле. Его вспоминает министр дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко. «С Алексеем играли вместе в любительской хоккейной лиге. Наша последняя совместная игра была в начале этого года, и я помню, как мы сражались на льду. Я помню, как он радовался, когда забивал гол или делал хорошую передачу. Я благодарен ему за все моменты, которые мы провели вместе на льду, и никогда не забуду его добрую улыбку и любовь к хоккею», — сказал он, добавив, что Алексей был «не только прекрасным хоккеистом, но и прекрасным человеком».
Игорь, Анна и Злата Фигурины
На концерт группы «Пикник» Игорь и Анна Фигурины пошли со своей 16-летней дочерью Златой и родственниками со стороны жены, которым удалось спастись. Пара погибла, о Злате долгое время ничего не было известно. Позднее ее имя тоже появилось в списке погибших.
Журналисты независимого издания «Берег» в субботу поговорили с братом Игоря — Николаем Фигуриным, который еще надеялся, что племянница жива. «Собрались хорошей компанией — и пошли. Родня Анны, слава богу, выжила. С ними все хорошо — успели вовремя среагировать, наверное… И слава богу, что кто‑то выжил. Только не знаю, как они все перенесут. Это была очень крепкая, хорошая семья. Они любили друг друга — ладили, понимали», — рассказал он. «Еще у Анны остались мать и отец, которые болеют, и… Ее отцу я сегодня сам все сообщил. Не знаю, как он переживает это. Приеду [к нему] — увижу, наверное, лично. Надеюсь, что будет живой. Он в дочке [Анне] и внучке [Злате] души не чаял — только ради них и жил», — добавил Николай. Анне было 49 лет, Игорю — 51 год.
Константин Талецкий
Константин Талецкий был начальником отдела департамента законодательства об обороне, безопасности и судопроизводстве Минюста России. Коллеги утверждают, что он отличался высоким профессионализмом, отзывчивостью и неравнодушием к чужим проблемам. Ему был 51 год.
Сергей Лаптев
48-летний уроженец крымского села Штормовое в конце 2023 года переехал в Москву на подработку: он занимался ремонтом квартир. Мужчина одним из первых погиб от рук террористов: «По аппаратуре увидели, что он еще только стал заходить в вестибюль, где началась стрельба. Там его и застрелили», — рассказала в интервью его мать Любовь Лаптева. Когда старший сын Сергея узнал новости о теракте в «Крокусе», он попытался дозвониться до отца, но безуспешно. Позднее фамилия крымчанина появилась в списке погибших. Любовь Лаптева узнала о трагедии от друга семьи: «Приехал кум Сережин, он старшего сына крестил. Подошел, обнял меня и сказал. Я сначала даже не поняла», — рассказала пенсионерка.
Александр Герасимов
Отец шестерых детей Александр работал начальником управления отдела поддержки пользователей «Сбера». «Молодой, талантливый, умный — Саша Герасимов. У Саши — шесть детей. Пошел на пятничный концерт и погиб», — написала в своем телеграм-канале предпринимательница Ольга Ускова.
Ирина Веднеева и ее сын Арсений Роганов
Менеджер Ирина пошла на концерт с 15-летним сыном Арсением — они оба любили русский рок. В выходные бабушка Арсения поделилась, что в 20.02 внук скинул ей фотографию из концертного зала и больше не выходил на связь. Знакомые семьи рассказали Shot, что Ирина в 20.16 тревожным голосом сообщила, что вокруг них пожар. Женщина попала в список погибших, Арсения долгое время не было ни там, ни в числе пострадавших. Сегодня СМИ заявили, что родные опознали тело подростка. Предполагаемая родственница присоединилась к акции «Журавли» в память о жертвах теракта.
Роман Соколов
Выпускник Московского государственного технического университета гражданской авиации пошел на концерт в «Крокус Сити Холл» отмечать свой 47-й день рождения.
«Мы несколько лет работали в одной компании, и я запомнила тебя светлым, добрым, веселым и надежным коллегой. Спи спокойно», — прощаются с Романом в комментариях фотографии во «ВКонтакте».
Там же знакомые упоминают Ирину, судя по всему, его жену. Но в официальном списке ее нет.
Татьяна Глезер
В субботу люди искали родных, которые не выходили на связь, — в один из таких списков попала 54-летняя Татьяна Глезер, ее пыталась найти 24-летняя дочь Мария. Сама девушка пострадала в теракте и попала в больницу. Позднее стало известно, что Татьяна погибла. Женщина работала педагогом-психологом в московской школе «Феникс», сегодня утром там опубликовали прощальный пост: «Татьяна Викторовна была не только профессионалом, но и замечательным человеком, который всегда был готов помочь и поддержать своих коллег. Ее теплая улыбка и преданность делу навсегда останутся в наших сердцах», — говорится там.
Наталья Бондарь
В списке погибших есть две однофамилицы с одинаковым отчеством: Светлана Владимировна Бондарь и Наталья Владимировна Бондарь. Рядом с именем 41-летней Натальи указано ее место рождения — Украина. Журналист Артем Порвин из ЛНР утверждает, что Наталья родом из села Рубежное Луганской области и что она приехала специально на концерт группы «Пикник». Про ее однофамилицу пока ничего не известно — в списке не указана даже дата рождения.