От Раскольникова до Наруто один шаг: теперь в сочинениях на ЕГЭ можно писать про аниме

«Проблема в том, что школа знакомить должна (по программе) с мировой художественной — подчеркнем это слово — культурой и, что еще более важно для предмета экзамена, литературойИзменения коснулись только экзамена по русскому языку; в методических рекомендациях для экзамена по литературе подобных изменений нет.. Значит и спрашивать надо не „по жизни“, а то, что проходили или должны были изучить по ФГОСФедеральные государственные образовательные стандарты.. При чем тут компьютерные игры и аниме? Спрашивать то, чего нет в ФГОС, а равно и засчитывать ответ со ссылкой на то, чего нет в программе, в списках основной или дополнительной литературы, — это прямое нарушение принципов педагогики. То есть при таких критериях можно ничего не читать по программе! Вопрос: зачем тогда вообще программа, если можно на итоговом экзамене поболтать за жизнь и про сериальчики?»