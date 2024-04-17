От Раскольникова до Наруто один шаг: теперь в сочинениях на ЕГЭ можно писать про аниме

ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая. Экзаменационное задание состоит из 26 вопросов и сочинения. В этом году школьники могут набрать 29 первичных баллов за тест, и 21 — за сочинение, то есть максимум 50Потом первичные баллы переводят в тестовые по таблице Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).. Поэтому последнее задание оказывается ключевым для получения хорошей итоговой оценки. Для анализа школьникам предлагают отрывок из произведения российской литературы, написанного позже середины XIX века. План сочинения стандартный: вступление, проблематика, два примера-аргумента, поиск связи между ними, мнение автора произведения, мнение самого экзаменуемого и заключение.
Почему это важно?
Два примера-аргумента очень важны для оценки. Без них, во-первых, может просто не хватить объема слов (которых необходимо написать не менее 150), во-вторых, снимут несколько первичных баллов (не менее четырех, что может обернуться парой десятков тестовых). При этом вполне вероятно, что отсутствие вразумительных аргументов нарушит логику рассуждений и, соответственно, испортит результат еще сильнее.
В качестве примеров ранее официально позволяли использовать личный или народный опыт, реальные исторические события, художественные и научно-популярные произведения, публицистику. В 2024 году список пополнился ссылками «на кинофильм (игровой (художественный), документальный, короткометражный, полнометражный, многосерийный), мультипликационный фильм, аниме, мангу, комикс, графический роман, сюжет компьютерной игры». Впрочем, представители Рособрнадзора утверждают, что такие примеры можно было приводить и раньше, но именно в этом году их закрепили в официальных рекомендациях.
Может ли аниме быть хорошим примером для сочинения?
Культуролог, искусствовед
«Не стоит недооценивать анимацию только потому, что она может выглядеть „мультяшно“, — некоторые авторы таким образом подчеркивают серьезность ситуации, как например в аниме „Made in Abyss“, герои которого выглядят очень мило, но при этом преодолевают многие травмы и потери, чтобы стать сильнее. Кстати, эти темы перекликаются и с темами русской литературы, фрагменты из которой дети анализируют на ЕГЭ».
Создатели аниме нередко вдохновлялись русской литературой и русской культурой в целом. Так, музыка Петра Чайковского звучит более чем в пятнадцати аниме-сериалах, включая высоко оцененные «Ковбой Бибоп», «Пираты черной лагуны», «Меланхолия Харухи Судзумии» и другие. А «Золотое божество», например, посвящено поискам сокровищ на Курильских островах, и русская культура там представлена хотя и несколько стереотипно, но все же с большой любовью. А главные персонажи аниме «Проза бродячих псов» названы в честь писателей. Неяпонских имен там только три, два из которых — Николай Гоголь и Федор Достоевский. И нельзя забывать о «Пикнике в Потусторонье», вдохновленном «Пикником на обочине» Аркадия и Бориса Стругацких.
Таких параллелей много: это, например, сходство «Тетради смерти» с романом «Преступление и наказание» (интеллектуальное противостояние молодого человека, который пытается поставить себя выше общества, и сыщика), а сериала «Добро пожаловать в N.H.K.» — с романом Ивана Гончарова «Обломов» (скрывающийся от невзгод этого мира в своей комнате бездельник, которого пытаются вернуть в общество девушка и единственный настоящий друг).
Японская культура с уважением относится к русской, так что аниме и манга могут оказаться подходящими примерами для иллюстрирования вопросов, поднимающихся в русской литературе. Это касается не только тех произведений, которые напрямую связаны с русской культурой. Скажем, в центре внимания аниме-эпопеи «Наруто» не столько сражения, сколько подростки, которые пытаются найти и обрести себя в мире бесконечной войны. Это история о настоящей дружбе: в течение десятков серий главный герой пытается найти и вернуть в команду свернувшего на темный путь друга, стремясь доказать тому, что всегда есть возможность исправить свои ошибки.
Меланхолия Харухи Судзумии
Проза бродячих псов
Пикник в Потусторонье
А видеоигры?
Ситуация с видеоиграми похожа: в них используют проверенные приемы из литературы, часто русской.
Основатель студии Perelesoq, режиссер и сценарист игры Torn Away
«Если вопрос в том, являются ли игры искусством, то определенно да. Можно ли сравнивать их с литературой? Наверное, в той же степени, в которой можно литературу сравнить с кино. Только у игр, в отличие от других медиа, есть уникальная черта — интерактивность. И как раз эта особенность делает повествовательный потенциал еще мощнее».
Игры предоставляют тому, кто в них играет, выбор, позволяют сильнее сблизиться с героем. Разнообразие визуальных и нарративных стилей способствует тому, что пользователь задействует все свое воображение, если он действительно погружается в мир игры. Выбор, конечно же, перед игроком обычно ставят самый сложный — чтобы он не расслаблялся и не терял интерес до самого конца.
Интересный пример — игры студии Telltale Games. Их хитовая серия «Ходячие мертвецы», действие которой разворачивается в мире одноименной франшизы. Во время зомби-апокалипсиса главному герою предстоит выжить самому и спасти других, если он этого захочет. Такая комплексная история демонстрирует разные последствия принятых решений.
В результате игрок не знает, что ждет его дальше, причем сюжет не стесняется предоставлять ему тяжелый выбор, похожий на тот, что обычно выпадает на долю главных героев великих романов: оставаться человеком в любой ситуации или выжить любой ценой?
Еще один хороший пример — Disco Elysium польской студии Zaum. В ней история целиком формируется через поступки главного героя, причем своими действиями мы формируем не только его будущее, но и прошлое. В других направлениях искусства это просто невозможно, но такой прием позволяет по-новому взглянуть, скажем, на фатализм героев великих книг.
Но игры с линейным сюжетом — от Half-Life до Limbo — тоже исследуют природу человека, его отношения с самим собой и окружающим миром. И чаще всего затрагивают вечные проблемы, ведь они лучше всего откликаются в сердцах игроков. Конечно, это все те же темы, с которыми сталкивались и литературные персонажи: любовь, смерть, дружба, предательство, травма, счастье и многое другое.
Как к инициативе относятся учителя?
С одной стороны, действительно, у школьников появляется возможность проявить больше фантазии при выборе аргументации, найти новые, неочевидные примеры. С другой стороны, возникает вопрос: зачем тогда школьникам углубляться в материал школьной программы? Так что некоторые педагоги относятся к решению Рособрнадзора с опаской.
«Проблема в том, что школа знакомить должна (по программе) с мировой художественной — подчеркнем это слово — культурой и, что еще более важно для предмета экзамена, литературойИзменения коснулись только экзамена по русскому языку; в методических рекомендациях для экзамена по литературе подобных изменений нет.. Значит и спрашивать надо не „по жизни“, а то, что проходили или должны были изучить по ФГОСФедеральные государственные образовательные стандарты.. При чем тут компьютерные игры и аниме? Спрашивать то, чего нет в ФГОС, а равно и засчитывать ответ со ссылкой на то, чего нет в программе, в списках основной или дополнительной литературы, — это прямое нарушение принципов педагогики. То есть при таких критериях можно ничего не читать по программе! Вопрос: зачем тогда вообще программа, если можно на итоговом экзамене поболтать за жизнь и про сериальчики?»
Такая точка зрения понятна: экзамен действительно предполагает, что школьник получил на занятиях определенный набор знаний и умеет им оперировать. То есть он должен показать проблематику, представленную в тексте, и аргументировать ее с помощью ограниченного инструментария, изучая его в процессе.
Но чем больше инструментов, тем выше вероятность, что классические произведения помогут школьникам по-новому взглянуть на современную культуру, которая их интересует. Что, в свою очередь, пробудит дополнительный интерес к классическим произведениям.
Специалист по воспитательной работе
«Это своевременное и актуальное решение. То, чем интересуются дети, то, что составляет сферу их увлечений и формирует культурный код, — это современная среда, которую мы не можем игнорировать. Цель экзамена — не спровоцировать разрыв между поколениями, а зафиксировать успешность выпускника в овладении школьной программой, которая в том числе включает метапредметные навыки. Поэтому актуализация содержания экзаменов — абсолютно естественный процесс.
ЕГЭ по русскому языку проверяет не столько качество выученных ребенком наизусть текстов российских писателей XIX века, сколько навыки и методологию, которые он освоил для работы с текстами: анализ содержания, выделение главной мысли, аргументация позиции.
Источники, которые были рекомендованы для выполнения заданий, находятся в открытом доступе, они не запрещены и не содержат в себе деструктивной информации. Кроме того, они доступны и понятны детям».
Пока практика использования примеров вне школьной программы не слишком распространена: учителя и репетиторы готовят выпускников по давно сложившимся методикам, которые не предполагают использование таких примеров. Но, вероятно, в ближайшем будущем мы узнаем, окажет ли это изменение какое‑то влияние на уровень проверки знаний.