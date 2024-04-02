У меня многие запоминающиеся истории связаны с интервью. Помню, как сорок минут разговаривал с драматургом Г., обнаружив в нем удивительно обаятельного человека, а потом приложение-диктофон съело всю запись, мой собеседник молча встал и без единого слова ушел в закат (всегда включайте два диктофона!). Как после выхода разговора с режиссером Б. три человека, не сговариваясь, написали: «Ты в порядке?» (до сих пор не понимаю, о чем они, интервью как интервью). Как дрожал всем телом и заикался, разговаривая с великой Дебби Харри, а потом вспомнил про стоявшую рядом бутылочку вина, и расслабился. Как звонил Юрию Сапрыкину и не мог поверить в то, что пусть с разницей в много лет и пять букв, но я теперь тружусь в том же издании, которое делал он (до сих пор не очень могу). Как уговорил Лемони Сникета дать нам интервью, потому что его агентка в университете изучала русскую литературу. Как в середине беседы с Вьет Тхань Нгуеном его маленький сын зашел в комнату и решил познакомиться со мной. Как по ходу разговора с Олегом Радзинским* осознал, что раскусить человека, который много часов провел на допросах с советскими чекистами, у меня не получится — и решил это ощущение включить в разговор. Как для интервью с Мэттом Хейгом полчаса придумывали с двумя друзьями-переводчиками перевод слова fuckturnip (сошлись на слове «долбоклажан»; было несколько вариантов лучше, которые опубликовать тут закон не позволит).