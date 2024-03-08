«Сказали: „Мы сделали все правильно“» Как девушка выиграла суд у клиники, убившей ее щенка

Как Камилла попала в клинику «Созвездие»
В 2022 году у Камиллы Шишовой появился трехмесячный щенок той-терьера по кличке Чип. По словам Камиллы, это была очень бодрая и жизнерадостная собака: как и все щенки, он был активным и ласковым. Девушка взяла его из проверенного питомника, ставила все прививки и уже наблюдала у ветеринаров: пес был абсолютно здоров.
В декабре девушка заметила, что Чипа стало очень часто рвать, и она повезла его в государственную клинику. Врач предположил, что Чип, вероятно, съел что‑то не то: это нормальная история для собак, особенно для щенков. На УЗИ у собаки в желудке обнаружили темное пятно и порекомендовали обратиться в клинику, где можно сделать гастроскопию и вытащить посторонний предмет. Камилла хотела обратиться в известный дорогой центр, но врач ее успокоил: это простая процедура, которую можно сделать в любой клинике. Поэтому девушка отправилась в ближайшее место на карте — «Созвездие» в районе метро «ВДНХ». На месте ее принял хирург Максим Зверев: он пообещал, что процедуру проведут без проблем, и через два часа собаку можно будет забирать.
«Интуиция подсказывала, что что‑то не так. Мне сразу показался странным врач-хирург. Вместо того чтобы объяснить, что с моей собакой, он пускался в размышления, не относящиеся к делу. Например, рассказывал про посторонние случаи из практики, находился в каком‑то полете. Я зацепилась за фразу, что у него был опыт работы в „Белом клыке“По словам Камиллы, это популярная клиника среди владельцев животных.. Я подумала, что просто так в эту клинику не попасть и, наверное, гастроскопию он сделать в состоянии. Поэтому согласилась оставить собаку», — рассказывает Камилла.
В клинике ее предупредили: может потребоваться срочная операция. Это тоже насторожило девушку: гастроскопия — это не хирургическое вмешательство, и она не требует оперативности. Камилла оставила два телефона — свой и мамы, подписала согласие на гастроскопию и попросила связаться с ней, если потребуется разрешение на что‑то еще. Зверев пообещал ей, что «собака будет как новенькая».
«Через два часа мне позвонила в слезах мама: в клинике ей сказали, что Чип съел какую‑то резиновую желтую игрушку, поэтому они его разрезали. Я перезваниваю врачу и спрашиваю: почему вы не согласовали операцию?! Он ответил, что ситуация была экстренная: в желудке нашли шкурку от авокадо, а показания разнятся, якобы потому, что ассистент отмыл инородный объект и понял, что это не резиновая игрушка», — говорит Камилла.
Камилла хотела забрать собаку, но врач категорически возразил: после операции нужно время восстановиться. Утром девушке позвонила уже ассистентка и дрожащим голосом сообщила, что Чип очень вялый и плохо ест. А еще — что у щенка «очень серьезное отравление и острый панкреатит». По словам ассистентки, Чипа нужно было оставить в стационаре и провести еще ряд анализов и процедур. «Я спросила, сколько все это стоит. День в стационаре — пять тысяч, операция — еще двадцать. Когда она начала считать, я поняла, куда попала», — признается Камилла.
Тогда девушка приехала в клинику и стала требовать, чтобы ей предоставили список всех манипуляций, которые провели с Чипом. Персонал сопротивлялся. На встрече с Максимом Зверевым Камилла включила диктофонЗапись есть в распоряжении редакции.. Девушка пыталась выяснить, на каком основании вместо оговоренной гастроскопии провели операцию без согласия и почему не позвонили ни по одному из оставленных телефонов. Зверев отвечал отстраненно и чаще не по существу: рассказывал про другие случаи из практики, рассуждал о болезнях и уверял, что у такой маленькой собаки гастроскоп бы не прошел. Извинился, что не позвонил, но компенсации предложено не было. На вопрос Камиллы, зачем щенка насильно кормят после операции, если не всегда кормят даже людей, Зверев уверил: он знает, что делает.
«Афиша Daily» направила запрос в «Белый клык» с уточнением, действительно ли Зверев у них работал и правда ли врачи работают по такому принципу. Клиника отказалась разглашать информацию о сотрудниках без официального запроса, сославшись на закон.
После разговора Камилла потребовала вынести Чипа. Но когда она увидела щенка, то поняла, что он умирает. «Он еле дышал. Это было самое тяжелое зрелище в моей жизни. Я не донесу его даже до перекрестка — он погибнет. Они сказали, что я могу его забрать в таком состоянии под свою ответственность, а клиника ее не несет. И никаких доказательств. Вы сказали, что он будет, как новенький. Я жду новенькую собаку!»
Тело Чипа в черном пакете Камилле вынесла сотрудница клиники — никто из врачей к ней так и не вышел, соболезнования или извинения не принес. Сотрудница, вручая пакет, пожелала хорошего дня. Камилла требовала встречи с владелицей «Созвездия», орнитологом Мариной Лешковой. Но и Лешкова к ней в итоге не вышла. Камилла поняла: она пойдет до конца — в суд.
Адвокат. Помогала Камилле составить иск
«В таких случаях каждое виновное лицо должно уметь признавать ошибки. Если ответственность на стороне клиники, то ей стоит исключить неквалифицированного ветеринарного врача из своего штата и договариваться об урегулировании конфликта в досудебном порядке. В случае несоглашения сторон дело передается в суд. Если в штате нет грамотного юриста, клиника может понести большие финансовые потери.
По закону юридическое лицо может оказывать медицинские услуги людям, если получило лицензию. Для ветеринарных услуг соответствующего разрешения от госорганов не требуется. Исполнителем может быть как частное лицо, так и ИП, а сами услуги оказываются по возмездному договору. При этом закон не регулирует обращение лекарств в ветеринарии».
«Закон относит домашних животных к имуществу — так что нанесенный им вред расценивается как ущерб собственности. В судебном порядке с клиники можно взыскать стоимость домашнего животного при смертельном исходе, если на руках есть договор на его приобретение и доказательство оплаты услуг. А также взыскать стоимость убытков по исправлению лечения и моральный вред».
Кто еще пострадал от рук врачей клиники
Камилла не единственная, кто столкнулся к жестоким обращением врачей в «Созвездии». Похожую историю рассказывает и Елизавета (имя изменено). Ей порекомендовали терапевта из «Созвездия» в чате владельцев собак пород брабансонов и гриффонов. Девушка заметила, что, даже если она обращалась с простой проблемой вроде подозрительного кашля, собаке назначали вереницу анализов, которые на финальную тактику лечения никак не влияли. Елизавета предполагает, что это было вымогательством. Два года назад она обратилась в клинику, чтобы собаке почистили параанальные железы — процедура занимает несколько минут. После этого животное решил осмотреть хирург и заявил, что у него позвоночная грыжа и требуется срочная операция по удалению. Елизавета отказалась и сверилась с другим ветеринаром: «Он очень долго надо мной ржал. Грыжа имеет очень выраженные симптомы, могут отняться ноги. И с собакой все в порядке». Питомец Елизаветы хорошо чувствует себя до сих пор.
С непрофессионализмом врачей столкнулась и Александра (имя изменено). Девушка успешно лечила птицу у орнитолога Любови Ворониной, и никаких нареканий к специалисту не было. Но в прошлом году, когда у птицы Александры началась внезапная рвота, Воронина и Марина Лешкова, владелица клиники, не смогли поставить верный диагноз, доказывали Александре, что сделать ничего нельзя, а после месяца неэффективного лечения не предложили других диагнозов и схем. Когда Александра обратилась в другую клинику, выяснилось, что у птицы обычные паразиты. Птице назначили верное лечение, и теперь она полностью здорова. Девушке также рассказали, что рентгены «Созвездия» сделаны криво и неинформативно.
На «Яндекс Картах» у клиники 329 отзывов со средней оценкой 4,7 балла. Комментарии очень полярные: отзывы разнятся от «замечательный приветливый персонал» до «чуть не угробили собаку». Большинство комментариев посвящено орнитологам Ворониной и Лешковой. Отзывы о Максиме Звереве чаще резко отрицательные.
Как Камилла решила обратиться в суд — и выиграла дело
Проверенный ветеринар Камиллы посоветовал ей сразу отвезти тело Чипа в Городскую ветеринарную лабораторию, чтобы провести экспертизу и выяснить, от чего именно скончалась собака. Девушка также писала клинике на почту, чтобы запросить подробный отчет о проведенных манипуляция, и стала искать адвокатов.
Анализ патологоанатомаЗаключение есть в распоряжении редакции. показал, что у Чипа разорвалась селезеночная артерия и началась кровная анемия. При этом после операции, вероятно, его насильно кормили, после чего у щенка началась рвота: он мог захлебнуться. То есть собака умерла в результате врачебной ошибки и из‑за послеоперационного недосмотра.
Дальше Камилла собирала дополнительные доказательства, подняла документы на собаку и договор об оказании услуг в клинике и чеки. Камилла запросила консультациюПереписка есть в распоряжении редакции. у ветеринара Маргариты Мордовиной, у которой до этого наблюдался Чип. Она также опровергла все тезисы Максима Зверева. Размер ветеринарного гастроскопа 5 мм, и он может использоваться с маленькими собаками. Игорь Самошкин, у которого якобы учился Зверев, ортопед, и никакого отношения к хирургии не имеет. Инородное тело не требует срочной операции и не может вызвать острый панкреатит: это заболевание развивается более года в результате неправильного рациона, постоянного воздействия токсинов и желчекаменной болезни. Кроме того, по словам Мордовиной, перед каждой операцией требуются анализы и эхокардиография, поскольку риски из‑за вмешательства не должны быть выше опасности патологии.
Затем девушка расшифровала и заверила записи разговоров с Максимом Зверевым, сохранила все переписки и ответы клиники и обратилась в суд: «Мне хотелось их наказать, лишить должностей и лицензии, но юридически я этого сделать не могу. Поэтому мы составили иск на максимальное взыскание».
На все слушания «Созвездие» приходило без адвоката — его представляли управляющий клиники Дмитрий Берез, главврач Анастасия Ермолова и приглашенный эксперт Наталья Грищенко. «Видимо, настолько они хотели сэкономить», — предполагает Камилла. Уже на первом заседании выяснилось: клиника работает не под тем юрлицом, которое указано в договоре Камиллы, и поэтому «Созвездие» требовало отказать ей в полном объеме.
Несмотря на отсутствие адвоката, клиника всячески пыталась оттянуть рассмотрение: искала ошибки в документах и заставляла Камиллу несколько раз их переделывать. На второе слушание девушке пришлось прийти одной — по ее словам, это был очень тяжелый опыт.
Берез, по словам Камиллы, строил свои суждения на советских учебниках по ветеринарии, вырезки из которых приносил на заседания. Сохранять спокойствие девушке помогала «мантра», которую они выработали с адвокатом: по кругу повторять одни и те же факты на любой выпад. После того как суд назначил медэкспертизу, сторона клиники возражала. «Они говорили, что „люди судов“ ничего не понимают в медицине. Привели своего эксперта, какого‑то молодого парня, и представили его как профессора из Иваново: он читает там лекции по ветеринарии. Его попросили дать клятву, что он не будет давать ложных показаний и подтвердит, что это несчастный случай. На что парень ответил, что не готов, потому что с материалами дела не знаком. Это был цирк», — рассказывает девушка.
Сбор доказательств, работа с документами и несколько слушаний заняли у Камиллы год. В итоге суд признал клинику «Созвездие» виновной и обязал возместить стоимость собаки, проведенных операций и некоторых судебных расходов — в общей сложности около 150 тыс. рублей. На последнем заседании судья поинтересовалась, не пыталась ли клиника урегулировать конфликт в досудебном порядке. Камиллу поразил этот вопрос.
Мое животное пострадало от рук ветеринаров. Что я могу сделать?
Адвокат. Помогала Камилле составить иск
Каждое обращение к ветеринару должно сопровождаться доказательствами: чек об оплате услуг, заключение о приеме. Не нужно бояться запрашивать документы у клиники. Требования можно предъявлять только на основе этих доказательств.
В случае, если животному нанесли вред, нужно обратиться к независимым экспертам — желательно, государственных структур.
Предъявлять требования клинике нужно официальными обращениями — письмами на почту. Переписку в мессенджерах нужно отдельно заверять у нотариуса или независимых экспертов, иначе в суде она не принимается.
Камилла также советует доверять своей интуиции: «Меня эта история сделала смелее. Теперь, если я задаю врачу вопросы, а он вместо конкретных ответов начинает плыть, я не доверю ему здоровье своих близких. Если вам кажется, что что‑то не так и лучше показать собаку другому врачу, так и сделайте». А еще Камилла рекомендует чаще обращаться в государственные, а не частные клиники: если что‑то пойдет не так, понятно, кого привлекать к ответственности.
«Афиша Daily» направила вопросы клинике «Созвездие», но на момент публикации ответа не получила.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.