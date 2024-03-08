«Сказали: „Мы сделали все правильно“» Как девушка выиграла суд у клиники, убившей ее щенка

Камилла не единственная, кто столкнулся к жестоким обращением врачей в «Созвездии». Похожую историю рассказывает и Елизавета (имя изменено). Ей порекомендовали терапевта из «Созвездия» в чате владельцев собак пород брабансонов и гриффонов. Девушка заметила, что, даже если она обращалась с простой проблемой вроде подозрительного кашля, собаке назначали вереницу анализов, которые на финальную тактику лечения никак не влияли. Елизавета предполагает, что это было вымогательством . Два года назад она обратилась в клинику, чтобы собаке почистили параанальные железы — процедура занимает несколько минут. После этого животное решил осмотреть хирург и заявил, что у него позвоночная грыжа и требуется срочная операция по удалению. Елизавета отказалась и сверилась с другим ветеринаром: «Он очень долго надо мной ржал. Грыжа имеет очень выраженные симптомы, могут отняться ноги. И с собакой все в порядке». Питомец Елизаветы хорошо чувствует себя до сих пор.