Секс, карьера и никаких эмоций: правда ли, что все мужчины устроены так?

Эмоциональная близость важна всем. Потребность в нежности, тактильном контакте, внимании и заботе естественна для человека. Только мужчинам близость дается сложнее: они не всегда понимают, как выражать чувства и будут ли они уместны. Хорошо, когда в семье есть время и место разговорам о таких вещах. Кроме того, для мужчины, как и для женщины, в отношениях важны чувства безопасности и надежности — проще говоря, уверенность в том, что тебя не предадут. Часто отношения разрушаются не из‑за нехватки романтики или секса, а когда кто‑то из партнеров неверно расставляет приоритеты и не защищает пару от внешних воздействий — например, от критики семьи или друзей.