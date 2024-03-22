Секс, карьера и никаких эмоций: правда ли, что все мужчины устроены так?

Мужчины не умеют проявлять эмоции
Стереотип, что мужчины в эмоциональном плане устроены проще женщин, конечно, миф. Это популярная идея, которая вредит и тем, и другим. Для многих мужчин это удобная отговорка, чтобы не копаться в себе и игнорировать проблемы. На самом деле мужчины знают язык эмоций, просто реже его задействуют. Во-первых, уровень самоконтроля у мужчин часто гораздо выше среднего. Для многих проявление эмоций с детства ощущается как небезопасная стратегия — со сверстниками во дворе, дома с родителями, с девушкой на свидании. Во-вторых, контроль над эмоциями в общественном сознании, наоборот, связан с успехом — и в карьере, и в личных отношениях.
Нам сложно представить, что мужчина всегда проговаривает свои чувства с партнером. Например, когда на свидании в ресторане принесли счет и мужчина говорит: «Ой, я в растерянности, не ожидал, что будет такой большой чек». Как на это отреагирует женщина? Скорее всего, это введет ее в ступор. Поэтому мужчины проявляют эмоции с большой опаской.
Для мужчин секс — главное в отношениях
Эмоциональная близость важна всем. Потребность в нежности, тактильном контакте, внимании и заботе естественна для человека. Только мужчинам близость дается сложнее: они не всегда понимают, как выражать чувства и будут ли они уместны. Хорошо, когда в семье есть время и место разговорам о таких вещах. Кроме того, для мужчины, как и для женщины, в отношениях важны чувства безопасности и надежности — проще говоря, уверенность в том, что тебя не предадут. Часто отношения разрушаются не из‑за нехватки романтики или секса, а когда кто‑то из партнеров неверно расставляет приоритеты и не защищает пару от внешних воздействий — например, от критики семьи или друзей.
Мужчин интересует только карьера
Мужчины сталкиваются с ограниченным количеством социально одобряемых ролей из‑за огромного перевеса в сторону мнимой важности карьеры и успехов в ней. Общество сильно давит, и это рождает неприятие и даже отрицание многих аспектов собственной личности. Ведь если ты не преуспеваешь в карьере, ты не будешь популярен у женщин и уважаем в обществе. Из‑за этого и сам мужчина может обесценивать другие свои роли — например, отцовство.
Первый год ребенку больше нужна мама, чем папа
На самом деле включенное отцовство — ценный опыт для обоих партнеров и детей, которых они воспитывают. Важно обсудить этот вопрос в начале отношений и понять, как вы будете разделять ответственность. Еще один совет — не питать миф, что женщина знает и понимает детей лучше. Признание факта, что для обоих это в первый раз, помогает снизить уровень напряжения. Ездить вместе в поликлинику с ребенком может быть неэффективно с точки зрения ресурсов, но точно полезно для здоровых отношений в семье.
Мужская дружба — самая крепкая
Мужская дружба считается эталоном дружеских отношений, при этом количество друзей у мужчин с возрастом снижается. Среди женщин такая ситуация наблюдается гораздо реже. Порой взрослые мужчины, которые попадают на психотерапию, вообще идентифицируют себя как людей, не имеющих друзей. В таких случаях семья часто остается единственным место, где можно построить крепкие отношения и эмоциональную близость.