В Италии запретили йогу с щенками. Такие занятия сочли вредными для собак

Министерство здравоохранения Италии запретило занятия по так называемой «щенячьей йоге» — йоге в окружении щенков. Об этом рассказал Би-би-си.
По мнению ведомства, участие в таких классах вредит здоровью собак. Они в ходе классов испытывают «физический и психический стресс», — пояснил эксперт по собаководству Джузи Д’Анджело.
Кроме того, организаторы классов часто «одалживают» щенков у заводчиков. При этом собак могут перевозить в небезопасных условиях, а во время классов их не всегда обеспечивают нужным количеством воды.
«Этот вид деятельности вреден для здоровья собак и приносит только финансовую выгоду тем, кто проводит занятия», — подчеркнула Д’Анджело, опровергнув мнение, что щенки получают удовольствие от общения с любителями йоги.
Минздрав разрешил привлекать к йоге только взрослых животных — это, как посчитали власти, поможет обеспечить безопасность как питомцев, так и людей. Собаки при этом выступают в качестве терапевтов — эта деятельность регламентирована законом.
«От всего пережитого у щенков впоследствии могут развиться фобии и неврологические заболевания — компульсивное расстройство и сепарационная тревога, к примеру», — рассказывала кинолог и зоопсихолог Анна Кувикова.
Ситуацию с «щенячьей йогой» комментировал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он отмечал, что организаторов таких занятий «можно привлечь к ответственности» по статье о жестоком обращении с животными. «Потому что щенок в принципе не приспособлен к такому количеству социальны контактов, причем абсолютно неконтролируемых, он становится заложником ситуации», — пояснил Бурматов.