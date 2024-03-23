«Жертв больше, чем в Норд-Ост»: что известно о теракте в «Крокус Сити Холле»

Маргарита Симоньян выложила видео с допросом одного из задержанных. На нем раздетый до рубашки и трясущийся от холода мужчина лежит головой на сапоге человека в камуфляже, его держат за волосы, а потом поднимают на колени. Подозреваемый называет себя Шамсиддином и говорит, что за стрельбу по людям «помощник проповедника» в чате в телеграме пообещал ему 500 тыс. рублей.