«Жертв больше, чем в Норд-Ост»: что известно о теракте в «Крокус Сити Холле»

Теракт унес жизни минимум 130 человек
Теракт в «Крокус Сити Холле» случился в пятницу около 22:00. В это время в зале должны были собраться более 6000 слушателей концерта группы «Пикник».
Очевидец рассказал о террористах, которые «зашли и начали расстреливать всех, кинули „Молотов“, все подожглось». Источник РБК в правоохранительных органах говорит, что нападавших было минимум пять, они стреляли из автоматического оружия.
Кроме огнестрельного оружия у нападавших была и зажигательная смесь. Внутри прогремели два взрыва, начала рушиться крыша. Пожар полностью уничтожил концертный зал. Тела погибших находили в туалетах и на эвакуационной лестнице, пишет Baza.
По данным главредки RT Маргарита Симоньян, трагедия унесла жизни более 140 человек. «Жертв уже больше, чем в Норд-Ост», — комментирует она. В СК пока подтвердили лишь 133 погибших.
Это число может ещё вырасти: спасатели продолжают разбор завалов концертного зала. Источник «112» отмечает, что многие тела, которые обнаруживают в помещениях невозможно быстро идентифицировать — они сильно повреждены пожаром и обломками обрушившихся перекрытий и кровли. Во многих случаях — это просто фрагмент тела, поэтому, нет чёткого понимания, каково будет итоговое количество жертв, добавил собеседник издания.
Ещё 107 пострадавших находятся на лечении в стационарах, из них трое детей, один ребенок в крайне тяжелом состоянии, заявила вице-премьер Голикова.
Здание «Крокус Сити Холла» выгорело почти полностью. Ущерб в пятницу вечером оценивали в 10 млрд рублей.
Террористам удалось бежать, но их вскоре задержали
По данным агентства «Амак», четверо террористов были связаны с «Исламским государством»*, пишет телеграм-канал Directorate 4, отслеживающий такие публикации. Одежда мужчин на фото похожа на ту, что была на нападавших, но лица заблюрены. Издание назвало теракт местью России за борьбу с ИГИЛ, уточнило, что теракт готовился долгое время и трое нападавших расстреливали толпу, пока четвертый разжигал пожар.
Нападавшим удалось покинуть концертный зал. Они вернулись в свой «рено» и уехали в Брянскую область, в сторону границы с Украиной и Беларусью. По информации Astra, машина была куплена в январе этого года, а в феврале её владельцу выдали лицензию для эксплуатации в качестве такси.
Как писала Baza, авто остановили в районе поселка Теплый. По информации депутата Хинштейна, машину нашли в районе деревни Хацунь (между селами 200 км). «Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась», — пишет член Госдумы.
По его информации, в машине нашли паспорта граждан Таджикистана. То же было написано в ориентировках брянской полиции, опубликованных Baza. Позже источник «112» написал, что задержанные — уроженцы других стран и имеют паспорта РФ, однако эту информацию опровергла представительница МВД Ирина Волк.
Маргарита Симоньян выложила видео с допросом одного из задержанных. На нем раздетый до рубашки и трясущийся от холода мужчина лежит головой на сапоге человека в камуфляже, его держат за волосы, а потом поднимают на колени. Подозреваемый называет себя Шамсиддином и говорит, что за стрельбу по людям «помощник проповедника» в чате в телеграме пообещал ему 500 тыс. рублей.
Потом главредка RT опубликовала ролик с главой террористов, тот не говорил по-русски и общался с полицией через переводчика. «Знакомый Абдулло купил машину, хотели работать. Легковая машина, в такси хотели работать», — рассказал мужчина и отметил, что встретил Абдулло 10-12 дней назад.
Видео допроса ещё одного задержанного появилось уже ближе к вечеру. На нем мужчина в крови пытается объяснить, где выбросил автомат. Как пишет Mash, «во время погони» ему повредили ухо. Позже в сети появились кадры, как при задержании это ухо ему отрезают ножом и пытаются скормить.
Власти видят украинский след
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. РИА «Новости» планировали трансляцию ещё ночью на своем канале в Rutube, но отменили её и объяснили это технической ошибкой.
Путин назвал теракт «кровавым и варварским» и объявил 24 марта днем общенационального траура. Он подтвердил задержание 11 причастных к теракту, 4 из которых исполнители. «Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — отметил он.
«Мы установим и покараем каждого, кто стоит за этим преступлением», — добавил Путин.
Мэр Москвы Собянин распорядился выплатить семьям погибших по 3 млн рублей, пострадавшим — от 500 тыс. до 1 млн. рублей. ГБУ «Ритуал» выделят до 150 тыс. на похороны каждой из жертв.
Губернатор Подмосковья Воробьев также пообещал ежемесячные выплаты семьям, в которых пострадал один из родителей, но не уточнил их размер.
Кроме этого, все массовые и культурные мероприятия были отменены в Москве, Подмосковье, Архангельской, Нижегородской, Тверской, Ленинградской, Курской и Вологодской областях. В московских вузах отменили занятия и дни открытых дверей.
Иностранные СМИ обратили внимание на появившиеся 7 марта предупреждения иностранных посольств о возможном теракте. В российских спецслужбах ответили, что «переданная российской стороне американским представителем информация о готовящемся теракте в РФ носила общий характер, без какой‑либо конкретизации».
МВД Таджикистана заявило, что 3 из 4 людей с ориентировок брянской полиции оказались непричастны к теракту. По данным ведомства, двое мужчин не покидали Душанбе с ноября прошлого года, а третий живет в Самаре и не выезжал из города. Последний даже сегодня пришел в местное отделение полиции, когда увидел в сети ориентировку.
Как люди реагируют на теракт
Толпы людей собрались у Центра крови имени О. К. Гаврилова в Москве, центра крови ФМБА России и отделении переливания крови в Химках. За первый час работы кровь для пострадавших при теракте сдали более 600 доноров, сообщили в региональном Минздраве. К очереди в Центр крови в Царицыно даже подогнали полевую кухню, волонтеры кормили доноров.
Президентка благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская призвала москвичей и жителей области сдать кровь для пострадавших не массово в эти выходные, а в течение следующих 2-3 недель, когда, по словам специалистов, появляется необходимость в донации и пополнении запасов.
В Ивановской области сотрудники барбершопа столкнулись с пожеланиями смерти и угрозами поджога. В заведении работал один из подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле».
На странице салона пользователи пообещали сжечь «вашу шаражку как на масленницу чучело» и дома сотрудников. Сотрудникам заведения также поступают звонки с угрозами.
Стихийный мемориал возник у «Крокуса». Москвичи принесли туда цветы, мягкие игрушки и шарики.
Аналогичные памятные места появились и в других городах России. Например, в Петербурге, Выборге и Кингисеппе. Также люди несут цветы Петербурге, Туле, Калининграде, Ростове-на-Дону, Казани, Анапе, Геленджике, Екатеринбурге и за рубежом: в Париже, Вильнюсе, Белграде и других столицах.
Герои «Крокуса»
Посетитель «Крокус Сити Холла» помог десяткам зрителей спастись, обезвредив террориста. Об этом журналистам рассказала очевидица. После начала стрельбы толпа ринулась к запасному выходу, у которого стоял мужчина с автоматом и расстреливал бегущих. Один из зрителей набросился на него, отнял оружие и ударил прикладом. Благодаря этому смогли спастись несколько десятков человек.
Героя нашла команда «Москвы 24». Репортеру он рассказал, что поводом к действию стали испуганные глаза его супруги. Мужчина воспользовался тем, что у террориста закончились патроны в магазине, и схватил его за шею, тут же подключился другой зритель. Вдвоем они повалили бандита на землю. «Когда мы уже уехали, я понял, что помимо меня и супруги спаслось еще пара сотен человек, наверное», — сказал мужчина, пожелавший не называть себя по имени.
Глава СК поручил представить мужчину к ведомственной награде. «Проявил беспримерное мужество. Активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей», — говорится в заявлении.
Уличный музыкант Миша Ретро (Филлипов) вывел из горящего здания несколько человек. Парень пришел на концерт вместе с подругой и прибежал к ней, когда началась стрельба. Они оказались заблокированы на втором этаже и стали задыхаться. Пара попробовала прорваться сквозь дым и гарь, вместе с ними на улицу вышли и другие люди.
*«Исламское государство», «ИГИЛ» признана в России экстремистской организацией, её деятельность запрещена.