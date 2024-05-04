Певица призналась, что ей пришлось «отключиться от твиттера». Она была расстроена тем, как «люди разбирали на части все, над чем она работала, и ей пришлось всему этому учиться на глазах у всех». «Все это происходило, когда мне было 22, 23 года, и я все еще росла. Вам нужно заиметь прочную кожу. Вы должны быть устойчивыми», — рассказала она.