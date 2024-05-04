Дуа Липа рассказала о последствиях своего выступления с песней «New Rules» на музыкальной премии Brits в 2018 году. Ее появление на сцене превратилось в мем.
Выступление Липы зрители сочли тусклым и неартистичным. Один из комментариев под видео набрал огромную популярность: «Мне нравится ее отсутствие энергии, давай, девочка, не дай нам ничего!».
Вдобавок ко всему примерно в то же время завирусился мем с ее танцевальным движением, которое в сети прозвали точилкой для карандашей. Речь идет о движении бедрами в танцевальном номере «One Kiss». Фрагмент с ним с конца 2019 года набрал более 8 млн просмотров.
В беседе с The Guardian Липа прокомментировала это: «Когда люди взяли этот фрагмент моего танца в интернете и просто превратили его в мем, а затем, когда я выиграла Грэмми как лучший новый артист, люди посчитали: „Она этого не заслуживает, у нее нет сценического чувства, она не собирается оставаться на сцене“. Эти вещи были обидными. Это было унизительно».
Певица призналась, что ей пришлось «отключиться от твиттера». Она была расстроена тем, как «люди разбирали на части все, над чем она работала, и ей пришлось всему этому учиться на глазах у всех». «Все это происходило, когда мне было 22, 23 года, и я все еще росла. Вам нужно заиметь прочную кожу. Вы должны быть устойчивыми», — рассказала она.
По ее словам, унижения из‑за мема продолжались «до тех пор, пока я не закончила писать „Future Nostalgia“ и не выступила со своим первым исполнением „Don’t Start Now“». В тот момент ей было сложно встать с постели, поскольку чувство, что «все люди думают о ней», обострялось именно тогда.
Липа перестала испытывать негативные эмоции после выступления с «Don’t Start Now». «Меня осенило, я наконец-то встану и станцую перед людьми на фоне того, что они так долго обо мне думали. И я вернулась, отыграла это выступление, и все сказали: „О, мы были неправы“. Я получил от этого настоящее удовольствие», — вспомнила певица.