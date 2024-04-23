«Cтрана проходит групповую терапию»: как в Казахстане экс-министра судят за убийство жены

« Казахстанский союз родителей — конспирологическая организация, которая действует на территории нашей страны по заказу России. Нам постоянно навязывают пророссийские законодательные акты, предложения типа закона об иноагентах и так далее. Я говорю с такой уверенностью, потому что за годы своей работы сталкивалась с союзом не раз. В 2020 году я была в рабочей группе Парламента по закону о семейно-бытовом насилии и еще тогда сказала, что эта организация работает на развал страны. Они будоражат массы, поднимают интернет-волнения — а за ними стоит огромное количество людей, центров, филиалов. Союз обучает людей, как писать письма в Парламент и Генеральную прокуратуру, и их отсылают пачками. И это работает, потому что наши чиновники начинают действовать из страха, что их тоже могут в чем‑то обвинить. Это манипуляция на манипуляции и вымогательства. И вместо того, чтобы бороться с союзом, чиновники устраивают конференции, на которых представитель какого‑либо министерства начинает вести разъяснительную работу.