Все принимают ежовик гребенчатый, чтобы быть умнее и здоровее. Но есть ли от него польза?

Все препараты с ежовиком, которые продают в России, официально считаются биодобавками. БАДы проходят такую же сертификацию, как продукты питания, то есть доказывать их соответствие заявленным свойствам просто не нужно. На это обращает внимание врач-психиатр Михаил Тетюшкин: «Ежовик не имеет статуса лекарства, и соответственно, что и кто продает, неизвестно. Вторая [его] большая проблема, как и у любого растительного препарата, — это [неопределенность] дозировки. Используя растительное сырье, мы, хотим того или нет, получаем вкупе с желаемым алкалоидомОрганические щелочи преимущественно растительного происхождения. К алкалоидам относятся, например, морфин, кофеин, кокаин, стрихнин, никотин. еще десятки, а иногда и сотни алкалоидов, которые нам совершенно не нужны. Они могут быть не просто неэффективны, но и откровенно токсичны». Но ограничиваются ли проблемы только особенностями сертификации? Мы спросили у врача, что известно науке о свойствах ежовика.