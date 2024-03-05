Все принимают ежовик гребенчатый, чтобы быть умнее и здоровее. Но есть ли от него польза?

Ежовик гребенчатый, он же Hericium erinaceus, также известен под названиями львиная или обезьянья голова, грибная лапша. В народной медицине этот гриб применяли при множестве заболеваний от онкологии до гастрита. Несколько лет назад на него обратили внимание биохакеры, и ежовик стали продвигать как препарат для бодрости, улучшения когнитивных функций, лечения тревожности, усиления иммунитета. Один из самых популярных сайтов, продающих БАДы на основе грибов, также предлагает лечить ежовиком болезни Альцгеймера и Паркинсона, проблемы с ЖКТ, деменцию. На той же странице, впрочем, указано, что лекарством товар не является.
Все препараты с ежовиком, которые продают в России, официально считаются биодобавками. БАДы проходят такую же сертификацию, как продукты питания, то есть доказывать их соответствие заявленным свойствам просто не нужно. На это обращает внимание врач-психиатр Михаил Тетюшкин: «Ежовик не имеет статуса лекарства, и соответственно, что и кто продает, неизвестно. Вторая [его] большая проблема, как и у любого растительного препарата, — это [неопределенность] дозировки. Используя растительное сырье, мы, хотим того или нет, получаем вкупе с желаемым алкалоидомОрганические щелочи преимущественно растительного происхождения. К алкалоидам относятся, например, морфин, кофеин, кокаин, стрихнин, никотин. еще десятки, а иногда и сотни алкалоидов, которые нам совершенно не нужны. Они могут быть не просто неэффективны, но и откровенно токсичны». Но ограничиваются ли проблемы только особенностями сертификации? Мы спросили у врача, что известно науке о свойствах ежовика.
Врач-эксперт «СберЗдоровья»
Говоря о потенциальной пользе ежовика гребенчатого, чаще всего изучают его влияние на нервную систему. Большинство исследований предполагают, что он может стать лекарством для улучшения когнитивных способностей или для борьбы с депрессией. При этом опубликованные исследования имеют исключительно гипотетический характер и основаны на возможностях отдельных химических соединений в составе гриба. То есть это теория, которая имеет мало отношения к реальному улучшению качества жизни пациента.
В исследовании, проведенном в Японии в 2019 году, ученые не нашли никакого влияния грибов в форме добавки на когнитивные способности человека, при этом использовались три разных способа тестирования. Незначительные позитивные изменения заметили только при проведении опроса Mini Mental Scale Examination — самой субъективной методики.
Также заявляют о потенциальном антиоксидантном, противоопухолевом, противодиабетическом, гиполипидемическом, антиишемическом свойствах веществ, которые содержит ежовик. Тут остановимся на каждом из обещаний поподробнее.
Оценивать антиоксидантную активность тех или иных веществ нецелесообразно в целом, так как препараты под названием «антиоксиданты» не применяются в клинической практике, не встречаются в клинических рекомендациях и известны только на территории России и СНГ. Антиоксидантную активность можно оценивать только в контексте конкретной биохимической реакции и определенных патологических процессов в органах и системах. Общее понимание «антиоксидантной активности» основано на мифах и легендах о гипотетическом вреде «свободных радикалов». Ко всему прочему, эта работа о ежовике была проведена in vitro, то есть в пробирке. Нельзя заявлять даже о мифической пользе антиоксидантов на основании лабораторного исследования скорости химической реакции.
С антидиабетическими свойствами все тоже довольно абстрактно. Представленное исследование изучало снижение нейропатической боли у мышей с диабетом. Животным вводили этанольный экстракт ежовика, то есть спирт с экстрактом грибов. Результативность оценивали по скорости одергивания лапы — подразумевается, что так можно делать выводы о повышении болевого порога. Но на основании этого заключать, что гриб помогает от диабета, по меньшей мере некорректно.
Гипотеза о противоопухолевом действии ежовика базируется на исследовании 2001 года о влиянии конкретных полисахаридов, содержащихся в грибах, на развитие метастатического рака легких у мышей. Авторы заявляют о «противоопухолевой активности», не указывая конкретных контрольных показателей, на основании которых был сделан вывод. При этом исследователи сами заявляют, что под сложным термином «полисахариды» скрывается обычная глюкоза, очищенная и выделенная из грибного бульона. В этом же исследовании говорится о повышении количества иммунных клеток у исследуемых мышей (Где? В крови? В исследуемом трупном материале? Этого мы так и не узнаем). Остальные свойства также исследованы или в пробирках, или на мышах.
Вывод: заявления о любой потенциальной пользе для здоровья человека ежовика гребенчатого или многочисленных веществ, входящих в его состав, голословны и не имеют никаких научных подтверждений. Доступные исследования проводили в пробирках и на мышах, либо их качество и дизайн вызывают очень серьезные вопросы.