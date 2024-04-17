Скидки и кешбэк: что мы получили, тестируя мультиподписку 7 дней

Плюс — это подписка, которая не только открывает доступ к контентным сервисам Яндекса, но и позволяет получать кешбэк до 15% при оплате с Яндекс Пэй. Он приходит в виде баллов, и его начисляют за шопинг у партнеров и в сервисах Яндекса.
Кроме того, в зависимости от вашего образа жизни и увлечений можно выбрать подходящую опцию к подписке. «Плюс Детям» открывает доступ к детским разделам в контентных сервисах, а также к развивающим и развлекательным приложениям. «Плюс Путешественникам» позволяет вместе с баллами копить мили S7. Разобраться во всех опциях, бонусах и спецпредложениях можно на сайте Плюса.
Чтобы получать кешбэк с Пэй, нужно либо привязать к платежному сервису одну из ваших банковских карт либо открыть виртуальную дебетовую карту Пэй. Пополнять ее легко: нужно нажать кнопку «Пополнить», выбрать свой счет в другом банке и ввести сумму или переводить деньги через СБП.
Зачем выбирать любимые категории
После открытия карты можно выбрать несколько категорий, за которые будет приходить до 10% кешбэка баллами. Отмечайте те, покупки в которых вы совершаете чаще всего, например Лавку, кафе и рестораны, цветы или городской транспорт. Категории обновляются каждый месяц — следите за ними, чтобы получать больше баллов. Помимо этого, часто предусмотрен постоянный кешбэк 1% за покупки вне сервисов Яндекса.
Как извлечь максимальную выгоду из подписки, какие бы траты вы ни планировали
За покупки в интернет-магазинах по кнопке Пэй можно получить до 10% кешбэка. Например, если ищете новую технику, загляните в предложения сайтов-партнеров. В среднем со стоимости покупки в магазинах категории «Техника» возвращается 3–5% баллами Плюса. Узнать, сколько именно придет, можно на странице оплаты.
Товары для дачи, хобби и досуга можно искать в магазинах категории «Дом, сад и рукоделие». За них начислят от 3 до 10% кешбэком. Также для удобства сайты сгруппированы по тематическим категориям в приложении Яндекс Пэй, чтобы можно было легко выбрать самое выгодное предложение, что бы вы ни планировали купить.
Мы использовали подписку в течение недели и рассказываем, сколько баллов можно накопить, если искать самые выгодные предложения или, наоборот, просто по необходимости совершать ежедневные покупки.
Фоторедактор
Недавно в моей ванной прорвало трубу — так появился повод переделать комнату своими руками. У меня уже была подписка Яндекс Плюс, поэтому я решила получить кешбэк за покупку техники для ремонта, расходники и небольшие инструменты, а заодно взять что‑то, чтобы порадовать себя.
Первым делом я собиралась отшлифовать стены и сначала делала это вручную. Но быстро поняла, что это самое нудное и физически тяжелое задание. Поэтому не раздумывая купила шлифовальную машинку за 2660 рублей и за оплату картой Пэй получила 27 баллов.
За покупки в интернет-магазинах с помощью кнопки Яндекс Пэй тоже дают кешбэк, и там часто есть предложения с хорошим кешбэком. Свою давнюю девичью покупку мечты я решила осуществить на сайте «Холодильник.ру» — за шуруповерт за 3600 рублей мне начислили 287 баллов. Остальные должны были прийти после того, как я получу заказ. У еще одного партнера — магазина «Твой дом» я взяла гладильную доску, чтобы не рисковать диваном, на котором привыкла гладить вещи. За покупку на 3500 рублей мне сразу вернулось 349 баллов.
За неделю в общей сложности у меня накопилось около 663 баллов Плюса, их я могу потратить на продукты, такси или новые покупки.
Редактор раздела «Инфопорно»
Свою первую покупку по карте я совершила в Лавке — за потраченные 1281 рубль мне вернулись 38 баллов. Среди категорий кешбэка на март я выбрала 10% за городской транспорт, поэтому, когда оплатила «Тройку» на месяц за 2730 рублей, мне начислили 273 балла.
У сервиса сотни партнеров, за покупки у которых можно получить разный процент кешбэка. Я как раз выбирала, где заказать маме цветы, и остановилась на Roots Flowers. К тому же за первый заказ в приложении была скидка 10%. За покупку на 3861 рубль начислили 386 баллов.
Всего за неделю эксперимента мне удалось накопить 697 баллов: я совершала привычные покупки и в итоге серьезно сэкономила на беспроводных наушниках — потратила разом баллы Плюса и получила хорошую скидку.
Копить и тратить кешбэк можно только с активной подпиской Плюс. В месяц можно получить до 10 тыс. баллами. Оформите подписку Яндекс Плюс, чтобы получать кешбэк при оплате через Пэй. Условия подпискиУсловия подписки Яндекс Плюс: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/. Условия программы лояльности «Яндекс Плюс Кешбэк»: https://yandex.ru/legal/plus_loyalty. Для получения и использования баллов требуется активная подписка Яндекс Плюс (или иная подписка, её включающая). Баллы не являются денежными средствами, при использовании баллов предоставляется скидка. Подробности об организаторе Программы, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения: https://yandex.ru/legal/plus_daily/. Программа только для пользователей с подпиской Яндекс Плюс (или иной, её включающей), выбранных случайным образом. Условия подписки Яндекс Плюс: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/. Кнопку Пэй для оплаты на сайтах партнёров предоставляет ООО «Яндекс Пэй». Предложение о кешбэке баллами при оплате с помощью Яндекс Пэй действительно до 30.04.2024 в рамках акции. Максимум не более 10 000 баллов. Есть иные ограничения. Акция только для пользователей с активной подпиской Яндекс Плюс или иной, её включающей. Баллы не являются денежным средствам. Баллы не начисляются при оплате через Яндекс Сплит. Подробнее — в условиях программы лояльности «Яндекс Плюс Кешбэк». Предложение о кешбэке баллами Плюса при оплате картой Пэй с помощью NFC или QR СБП, Бонусов за остаток при выборе Задания действительно до 31.07.2024 при условии выбора и активации соответствующей категории кешбэка баллами Плюса. Организатор «АО «Яндекс Банк». Подробнее об условиях, иных предложениях при оплате картой Пэй и ограничениях — в правилах акции. Максимум не более 10 000 баллов. Акции только для пользователей с активной подпиской на Яндекс Плюс или иной, её включающей. Подробнее о начислении баллов Плюса и ограничениях — в условиях программы лояльности «Яндекс Плюс Кешбэк».) Холодильник.ру — ООО «Эдил-Импорт» Московская область, город Раменское, ОГРН: 1037739972533; Roots Flowers — ООО «РУТС» ОГРН: 1155047010953 Московская область, г. Химки; Яндекс.Лавка — ООО «Яндекс.Еда» (ОГРН: 1187746035730; место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, помещение 3В14); Твой Дом — Мытищинский филиал АО «КРОКУС» ОГРН: 1027700257023 Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск.