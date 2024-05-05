В России появится День математика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил закрепить День математика в календаре, следует с сайта правительства. Профессиональный праздник планируют отмечать 1 декабря.
1 декабря выбрано в честь математика Николая Лобачевского, у которого в этот день отмечается день рождения. Распоряжение Мишустина должно быть исполнено в течение двух месяцев.
«Математический праздник позволит усилить интерес школьников к этой важнейшей науке, необходимой во многих востребованных сегодня специальностях, а также повысит статус педагогов и исследователей, посвятивших свою жизнь математике», — говорил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Российская газета» отмечала, что у школьников в стране есть интерес и желание заниматься математикой. По итогам Международной математической олимпиады сборная РФ завоевала пять золотых и одну серебряную медаль.
С инициативой об установлении такого праздника в правительство РФ обратился ректор МГУ Виктор Садовничий.