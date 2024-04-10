Этот страх проник почти во все сферы моей жизни. У меня всегда есть PDF-копии моего паспорта, связь с адвокатом, запароленные гаджеты, приложения, переписки. Если я видела подозрительную или полицейскую машину возле своего подъезда, то тут же меняла маршрут и уезжала: не хотелось проверять, за мной это или нет. Но больше всего я боюсь стука в дверь. Еще живя в Москве, я замирала и прислушивалась каждый раз, когда слышала, как кто‑то поднимается по ступенькам. Дверной звонок я отключила в день заезда в квартиру. Многие мои друзья знали, как я боюсь стука, и, когда приходили в гости, просто писали или звонили мне, чтобы я им открыла.