Ученые: воздействие газовых плит может вызвать астму у детей и раннюю смерть

Люди, использующие газовые и пропановые плиты, ежедневно вдыхают вредные вещества в объеме, опасном для здоровья. Об этом пишет новостной портал Стэнфордского университета со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.
В первую очередь речь идет о диоксиде азота NO2, который может вызвать у детей астму и раннюю смерть. Согласно исследованию, вдыхание загрязняющих веществ от газовых плит могло стать причиной 200 тыс. текущих случаев детской астмы, из которых четверть возникли из‑за дикосида азота.
Кроме того, вредные газы из плит могут ежегодно приводить к 19 тыс. смертей среди взрослых — это 40% от количества смертей, связанных с пассивным курением.
«Я не ожидал, что концентрация загрязняющих веществ в спальнях нарушит стандарты безопасности в течение часа после использования газовой плиты и сохранится там в течение нескольких часов после выключения плиты», — отметил соавтор работы Роб Джексон из Школы устойчивого развития Стэнфордского университета.
В процессе исследования ученые поставили датчики для измерения концентрации NO2 в более чем ста домах с различными площадью, планировкой и вентиляцией. Уровень диоксида азота измеряли до, во время и после использования плит. Исследователи установили, что в ходе использования плит концентрация NO2 повышается до уровня, который ВОЗ считает небезопасным.
Также выяснилось, что в более маленьких жилых помещениях выше загрязнения. В связи с этим была установлена зависимость между подверженностью вредному воздействию веществ из плит и социальным положением. Так, воздействие NO2 оказалось на 60% выше среди американских индейцев и коренных жителей Аляски и на 20% выше среди чернокожих и латиноамериканцев.
Более ранние исследования показали, что при использовании газовых плит выделяются вредные метан и бензол, который является канцерогенным веществом. Чтобы избежать вредного воздействия, ученые посоветовали использовать электроплиты или вентиляцию, хотя последняя не исключает загрязнения воздуха.