Ученые: воздействие газовых плит может вызвать астму у детей и раннюю смерть

Также выяснилось, что в более маленьких жилых помещениях выше загрязнения. В связи с этим была установлена зависимость между подверженностью вредному воздействию веществ из плит и социальным положением. Так, воздействие NO2 оказалось на 60% выше среди американских индейцев и коренных жителей Аляски и на 20% выше среди чернокожих и латиноамериканцев.