В «Сталин-Центре» в Барнауле коммунисты будут «призывать дух Сталина»

В «Сталин-Центре» в Барнауле проведут реконструкцию спиритического сеанса по призыву духа Сталина. Об этом рассказал ТАСС председатель совета музейного комплекса, депутат краевого Заксобрания от партии «Коммунисты России» Сергей Матасов.
Мероприятие пройдет в рамках акции «Ночь музеев». За основу действа возьмут произведение Михаила Булгакова «Спиритический сеанс». Организаторы хотят «передать атмосферу» 30-х сталинских годов и для этого воссоздадут соответствующий антураж. «Это будет театрализованное представление», — пояснил Матасов.
В рассказе Булгакова герои проводят спиритический сеанс в одной из московских квартир. Они призывают духи Наполеона и Сократа, которые предсказывают большевикам поражение, но затем попадают в руки чекистов. Как коммунисты намерены адаптировать текст Булгакова, организаторы не уточнили, но пообещали, что будет «свита Воланда».
Поучаствовать в реконструкции спиритического сеанса могут все желающие. Для этого необходимо записаться заранее — на каждое представление, которое займет около получаса, будут пускать группами по 20-25 человек.
«Сталин-Центр» открылся в Барнауле в декабре 2023 года. Инициатор его создания Сергей Матасов называл центр «площадкой для обсуждения, для сохранения нашей истории, для сохранения памяти о приезде Сталина на Алтай». Создатели музея обещали «по-сталински» разобраться с иноагентами, сторонниками Ельцина и Навального, которые «пишут клевету» про площадку.