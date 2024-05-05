В «Сталин-Центре» в Барнауле коммунисты будут «призывать дух Сталина»

В рассказе Булгакова герои проводят спиритический сеанс в одной из московских квартир. Они призывают духи Наполеона и Сократа, которые предсказывают большевикам поражение, но затем попадают в руки чекистов. Как коммунисты намерены адаптировать текст Булгакова, организаторы не уточнили, но пообещали, что будет «свита Воланда».